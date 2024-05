Lý do Á hậu Huyền My bất ngờ rao bán 2 căn duplex nằm trong vị trí đắc địa ở Hà Nội

Là Á hậu giàu có và sang chảnh trong giới beauty queen, Huyền My nhận được sự chú ý từ công chúng. Mới đây, cô gây xôn xao khi lên mạng rao bán một lúc 2 căn duplex của gia đình.

Á hậu Huyền My

Theo chia sẻ của Huyền My, một căn có diện tích mỗi mặt sàn hơn 100m2, là nơi bố mẹ cô đang ở. Còn căn thứ 2 là nơi nàng Á hậu ở, diện tích mỗi mặt sàn là 95,5m2. Cả 2 căn đều có đầy đủ thiết kế cao cấp và sẽ dành giá hời cho ai chốt cả 2 căn.

Về lý do bán nhà, Huyền My nói ngắn gọn: “Do có một số nhu cầu cá nhân”.

Nội thất và view từ căn nhà mà Huyền My đang ở

Khu chung cư mà Huyền My rao bán nhà được nhận xét là một trong những khu chung cư cao cấp ở Hà Nội. Khu nhà có vị trí ở ngay cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia cùng vị trí giao thoa giữa 3 quận Cầu Giấy - Thanh Xuân - Nam Từ Liêm. Bên cạnh đó, xung quanh khu chung cư này còn có nhiều địa điểm thương mại, vui chơi giải trí,...

Về tiện ích, trang web của chủ đầu tư cho biết khu nhà sở hữu hàng loạt tiện ích đẳng cấp, nổi bật như khu trung tâm thương mại sầm uất, hệ thống sân vườn, cafe ngoài trời, bể bơi bốn mùa rộng 1.000m2,… Mỗi tòa căn hộ cũng có riêng khu tập GYM, phòng sinh hoạt cộng đồng, siêu thị,...

Theo tìm hiểu trên thị trường, giá duplex tại khu vực này loanh quanh trong khoảng 90 triệu/m2. Tùy theo diện tích và vị trí, giá mỗi căn duplex ở đây dao động từ gần 10 tỷ đồng đến ngoài 20 tỷ.

Cô từng khoe không gian sống của mình trước đây

Á hậu Huyền My có tên đầy đủ là Nguyễn Trần Huyền My, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu từ năm 14 tuổi và giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau khi trở thành Á hậu, Huyền My tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí như đóng phim, làm MC, tham gia gameshow,...

Bên cạnh đó, Huyền My cũng phát triển công việc kinh doanh riêng nên ít tham gia hoạt động showbiz. Thời gian gần đây người đẹp gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ, khiến một số khán giả đặt nghi vấn về chuyện can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên Huyền My chưa có chia sẻ nào về việc này.

Huyền My tại một sự kiện mới đây