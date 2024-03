Lý do giá căn hộ chung cư tăng mạnh

Vì đâu giá nhà chung cư tăng mạnh?

Theo Người Lao Động , trong hơn một năm qua, dù lãi suất cho vay mua nhà xuống bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh điểm, thị trường bất động sản nói chung gặp nhiều khó khăn nhưng giá căn hộ chung cư ở các thành phố lớn vẫn tăng cao. Nhiều người dân hiện nay gần như không thể mua được căn hộ với giá dao động từ 25-30 triệu đồng/m2 ở nội thành Hà Nội.

Theo dữ liệu tháng 1/2024 của chuyên trang Batdongsan.com.vn, căn hộ chung cư bình dân ở Hà Nội có giá trên dưới 30 triệu đồng/m2, tăng 2% so với tháng 12/2023, giá căn hộ trung cấp cũng tăng 2%, lên 30-50 triệu đồng/m2.

Cũng theo Batdongsan.com.vn, với những phân khúc đáp ứng nhu cầu thực như mua bán, cho thuê căn hộ thứ cấp hay mặt bằng bán lẻ nội đô, nhiều người môi giới bất động sản đã bắt tay vào công việc ngay sau nghỉ Tết. Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu tăng khiến tình hình giao dịch thời điểm sau Tết ở những phân khúc này sôi động hơn.

Tương tự ở TP HCM, giá căn hộ chung cư bình dân tháng 1/2024 tăng tới 4%; giá chung cư trung cấp tăng 1% so với tháng 12/2023.

Giá căn hộ chung cư tại trung tâm TP HCM và Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì đà tăng, nhất là phân khúc bình dân, trung cấp. Ảnh minh họa từ internet

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Công ty CP Bất động sản Toàn Cầu (GP Invest), nhận xét căn chung cư thời gian qua tăng giá một cách bất thường. Nguyên nhân là nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ rất lớn nhưng nguồn cung trên thị trường lại ít.

Ông Hiệp dẫn chứng dự án chung cư ở đường Đê La Thành, Hà Nội do công ty ông xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2012. Thời điểm đó, chủ đầu tư rao bán căn hộ với mức giá 26-28 triệu đồng/m2. Hơn 10 năm sau, giá căn hộ chung cư này đã được rao bán với mức 50 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi so với mức khởi điểm. Tương tự, dự án The Nice Tower, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, năm 2021, doanh nghiệp này rao bán với giá khởi điểm 42-46 triệu đồng/m2, sau 2 năm đã tăng lên 75-85 triệu đồng/m2.

Thu nhập của người dân không theo kịp tăng giá nhà

Theo VTV , giá một căn nhà chung cư tại nội thành Hà Nội hiện tương đương 45 năm thu nhập bình quân của người lao động. Hà Nội vì thế lọt vào nhóm các thủ đô khó mua nhà nhất thế giới. Đây là công bố của NetCredit - nền tảng thuộc công ty công nghệ Enova International tại Mỹ vừa đưa ra.

Còn theo nghiên cứu của Savills Việt Nam, năm 2023 thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội đạt 150 triệu đồng/người. So với năm 2019 thì mức tăng trưởng trung bình thu nhập là 6% một năm. Trong khi đó, mức tăng giá căn hộ từ năm 2019 đến 2023 là 13% một năm.

Như vậy, tăng giá nhà cao hơn gấp đôi mức tăng thu nhập trung bình của người dân và xu hướng năm nay dự báo giá nhà tiếp tục tăng cao, bỏ xa thu nhập của người dân.

Dự báo giá chung cư còn tăng cao trong năm 2024

Theo Bộ Xây dựng, với tốc độ tăng dân số và nhu cầu nhà ở hiện tại, mỗi năm, cả nước cần phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị, phục vụ các hộ gia đình thành thị mới.

Thị trường bất động sản từ đầu 2023 đến nay có nhiều phân khúc suy giảm hoặc "đóng băng", nhưng giá nhà chung cư vẫn tăng giá liên tục, hiện lên ngưỡng bình quân 53 triệu đồng/m2 tại Hà Nội.

Còn tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự chững lại, nhưng vẫn ở mức cao 61 triệu đồng/m2. Hiện các căn hộ có giá từ 2 - 4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất.

Để giải quyết thực trạng gía chung cư bỏ xa mức thu nhập của người dân và ngăn chặn đà tăng giá mạnh là rất khó. Bởi với các dự án bất động sản thì khâu chuẩn bị đầu tư thường kéo dài, khiến nguồn cung không thể có ngay lập tức.

Nhiều dự án bị đình trệ do vướng mắc pháp lý; giá đất neo cao, chi phí vật liệu xây dựng tăng; chi phí thu hồi, giải phóng mặt bằng, đền bù cũng tăng... tất cả cộng vào đẩy giá thành căn hộ tiếp tục tăng cao.

Theo các chuyên gia bất động sản, nếu không cải thiện sớm nguồn cung thì áp lực gía nhà chung cư tại các đô thị lớn sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 này. Việc tìm căn hộ sẽ càng khó khăn đối với người có thu nhập hạn chế, gia đình trẻ, gia đình từ vùng nông thôn về thành phố không chỉ trong năm nay, mà sẽ còn kéo dài qua các năm 2025 - 2026.

Sự thiếu hụt nguồn cung đang tiếp tục đẩy giá nhà tăng cao hơn nữa trong những năm tới. Rõ ràng đang rất cần những giải pháp mang tính tổng thể bởi theo thời gian các hộ gia đình thành thị mới sẽ ngày một nhiều hơn, không chỉ vì đô thị hóa mà còn từ yếu tố thay đổi văn hóa, đặc biệt là nhu cầu "ra ở riêng" của thế hệ trẻ tách từ các đại gia đình.