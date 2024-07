Lý do Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Bốn bị can gồm, bị can Nguyễn Kim Thoại (SN 1963, trú tại xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình). Bị can Nguyễn Xuân Trung (SN1983, trú thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình); Nguyễn Xuân Nghi (SN 1952, trú thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình); bị can Nguyễn Quang Kiên (SN 1979, trú thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình).

Theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, trước khi bị khởi tố, ông Thoại đã bị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Kim Thoại từng là nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gia Bình.

Các bị can trên đều bị khởi về tội “ Lợi dụng chức vụ , quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 bị can khác về tội danh trên. Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2018, các bị can đã có hành vi giao đất trái quy định của pháp luật.