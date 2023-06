Lý do Hà Tiên lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư?

Lãi suất giảm, bất động sản thành điểm sáng



Sau sự điều hành của Ngân hàng Nhà Nước trong quý 2/2023, mặt bằng lãi suất của các ngân hàng đều giảm. Hiện nay, hầu hết lãi suất tiền gửi tiết kiệm đều giảm xuống mức dưới 8%/năm. Các chuyên gia kinh tế nhận định đây là điều tích cực cho thị trường bất động sản (BĐS).

Khi lãi gửi tiết kiệm giảm, tiền tích trong ngân hàng không còn sinh lời cao thì đây không còn là kênh ưu tiên hàng đầu, đích đến của dòng tiền thường chuyển sang BĐS. Tuy nhiên, chọn phân khúc BĐS nào để đầu tư và sản sinh lợi nhuận tốt nhất và làm thế nào để có thể tạo ra dòng tiền trên chính BĐS mà mình đang sở hữu và tiền đẻ ra tiền, BĐS đẻ ra BĐS mới là đích đến của những nhà đầu tư thông thái. Và đích đến chính là những thị trường mới - những thành phố du lịch đang trên đà phát triển, đang và sẽ là điểm đến du lịch trong nước và quốc tế.

Hà Tiên - Ngôi sao du lịch mới của Nam Bộ

Là 1 trong 3 mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh Kiên Giang (Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá), TP Hà Tiên là đô thị trọng điểm của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), là cửa ngõ giao thương hàng hóa, trung tâm kinh tế - du lịch toàn vùng. Thành phố này hiện có lượng dân cư khoảng 100.000 người, với tỷ lệ đô thị hóa cao tới 84% và hạ tầng được đầu tư "thay da đổi thịt" từng ngày.

Hà Tiên – điểm đến đa trải nghiệm hiếm có

Hội tụ đầy đủ các dạng địa hình: vũng, vịnh, đồng bằng, núi, sông, hang động, hải đảo, Hà Tiên có nhiều cảnh quan thiên nhiên trù phú. Từ lợi thế tự nhiên và bề dày lịch sử, Hà Tiên đã phát triển đa dạng loại hình, sản phẩm du lịch: du lịch cửa khẩu, du lịch di sản-văn hóa-lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa bản địa, du lịch tâm linh. Đến với Hà Tiên, du khách có thể dễ dàng hòa mình vào nhiều lễ hội văn hóa nổi bật như Hội Tao Đàn Chiêu Anh Các, lễ giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu,… Đặc biệt, Hà Tiên được ví như "Hạ Long của phương Nam" khi là địa phương duy nhất sở hữu nhiều bãi biển tắm được của khu vực ĐBSCL..



Bên cạnh đó, Hà Tiên còn có cửa khẩu quốc tế giáp Thái Lan, Campuchia - thuận lợi phát triển các tour du lịch kết nối tiểu vùng sông Mekong qua đường hành lang ven biển. Đây là lợi thế giúp Hà Tiên nổi bật với các khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo thống kê, năm 2022, Hà Tiên thu hút trên 2,4 triệu lượt khách tham quan du lịch. Con số này tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2023 là 1,3 triệu lượt. Đây là minh chứng khẳng định cho sức hấp dẫn của thành phố cửa khẩu này.

Một "Las Vegas" trong lòng Hà Tiên

Đồng hành cùng Hà Tiên trong việc thu hút du lịch và tận dụng các tiềm năng sẵn có, NewstarGroup đã tâm huyết kiến tạo dự án New Vegas - khu đô thị thương mại bên biển có quy hoạch đồng bộ, tiện ích đa dạng và khả năng phục vụ trọn vẹn mọi nhu cầu của du khách. Nhất là khi cả thành phố Hà Tiên hiện chỉ có 28 khách sạn, 80 nhà nghỉ, điểm lưu trú đạt chất lượng 3 sao đếm trên đầu ngón tay. Loại hình nhà hàng, ẩm thực cao cấp có 1-2 cơ sở, còn Bar, Club gần như vắng bóng. Đây sẽ là điểm đến an cư thể hiện đẳng cấp chủ nhân và là mặt bằng kinh doanh lý tưởng nhờ lợi thế về vị trí.

New Vegas – tâm điểm kết nối, sôi động giao thương

Nằm tại trung tâm phát triển đô thị mới của thành phố với 3 mặt giáp biển, đối diện chợ đêm Hà Tiên - top chợ đêm lớn nhất miền Tây, New Vegas là tâm điểm kết nối thuận tiện tới các điểm du lịch trong Hà Tiên. Từng ngóc ngách của New Vegas đều là một góc check-in hoàn hảo với các tiện ích biểu tượng được bố trí khắp khu đô thị như quả cầu ánh sáng, phố đi bộ, đại lộ trình diễn ánh sáng và âm nhạc… New Vegas sẽ trở thành địa điểm mà bất cứ ai cũng cần ghé qua khi tới Hà Tiên.



