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Lý do Mỹ thu hẹp đáng kể thời gian hộ tống tàu hàng tại eo biển Hormuz

| | Tài chính quốc tế

Mỹ giảm đáng kể thời gian và phạm vi bảo vệ trên không cho tàu hàng qua eo biển Hormuz, chỉ còn 2 khung giờ cố định mỗi ngày.

Lý do Mỹ thu hẹp đáng kể thời gian hộ tống tàu hàng tại eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Nếu từ tháng 5, máy bay Mỹ còn hộ tống các tàu chở dầu trong nhiều giờ ban đêm, thì từ đầu tháng 9, hoạt động hỗ trợ đã được giảm xuống chỉ còn 2 khung giờ cố định mỗi ngày.

Theo các tài liệu được một ấn phẩm xem xét, các tàu hiện được khuyến cáo khởi hành vào những thời điểm được quy định nghiêm ngặt, chẳng hạn 9h.

Một lá thư do Trung tâm Điều phối Tác chiến Hải quân Mỹ gửi cho biết các hành trình trong bóng tối chưa bao giờ được chứng minh là an toàn.

Các chủ tàu không còn có thể trông chờ được bảo vệ vào bất kỳ thời điểm thuận tiện nào mà chỉ còn 2 khung giờ cố định.

Nhà phân tích Joshua Tallis của Center for Naval Analyses gọi yêu cầu các tàu phải quá cảnh theo khung giờ cố định là “một biện pháp quản lý chi phí hiệu quả”.

Một giờ bay của máy bay quân sự hiện đại của Mỹ có thể tiêu tốn tới 75.000 USD, trong khi việc hộ tống đầy đủ một tàu mất khoảng 7 giờ.

Với hàng chục tàu thương mại tìm cách đi qua eo biển mỗi ngày, việc duy trì các cuộc tuần tra suốt ngày đêm trở nên tốn kém ngay cả đối với Lầu Năm Góc.

Iran đã tuyên bố thành lập một vùng cấm tàu thuyền mới ở phía Đông eo biển Hormuz, kéo dài từ cảng Chabahar tới Vịnh Oman và Biển Arab.

Các tàu đi vào khu vực này mà không được Iran cho phép sẽ bị từ chối cung cấp dịch vụ hàng hải và bảo hiểm, đồng thời không được phép quay trở lại eo biển.

Trong bối cảnh đó, số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5, với chỉ 2-5 lượt quá cảnh được ghi nhận trong một số ngày. Giá dầu đã vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7.

Việc Mỹ giảm hoạt động bảo vệ trên không càng làm gia tăng sự bất định đối với các chủ tàu và công ty bảo hiểm, vốn ngày càng khó lập kế hoạch tuyến đường qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Theo Topwar

Theo Hải Yến

Giáo dục thời đại

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