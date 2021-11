Lý do nào khiến giá bất động phía Tây Hà Nội có xu hướng tăng?

Tiềm năng gia tăng giá trị cho bất động sản khu Tây

Trong một hội thảo mới đây, Ths.KTS Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lần nữa đề cập tới việc quy hoạch thành phố trong thành phố, coi hướng Tây là một trong những "cực" phát triển chính.

Đi trên những trục đường "xương sống" tại khu Tây của hôm nay, như đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, đường vành đai 3, vành đai 3.5, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường Trung Văn nối với Mễ Trì - Mỹ Đình, Lê Quang Đạo…, bất cứ ai cũng choáng ngợp trước vị thế và tầm vóc của một khu vực phát triển năng động, xứng đáng là một "thành phố trong thành phố" với sức hút riêng.

Khu Tây Hà Nội thay da đổi thịt nhờ các dự án lớn

Những cư dân tại "thành phố Tây" của hôm nay không cần di chuyển hàng chục km về khu vực phố cổ mỗi dịp lễ tết, bởi họ có thể muôn vàn lựa chọn vui chơi, giải trí, mua sắm, học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe tại nơi mình sinh sống.

"Ngàn" tiện ích đã hiện hữu như: Thiên đường Bảo Sơn, trung tâm văn hóa thể thao Tây Mỗ, Aeon Mall Hà Đông, Sân vận động Mỹ Đình, Go!, Trung tâm thương mại The Garden; Keangnam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội; khách sạn JW Marriott, Grand Plaza; trường THPT Marie Curie, THPT Amsterdam, Đại học Ngoại Thương, ĐH Quốc Gia Hà Nội, Học viện Chính sách Phát triển; Bệnh viện 103, Bệnh viện Y học cổ truyền… Tất cả mang tới cho cư dân Tây Hà Nội một cuộc sống tiện nghi, hiện đại.

Với triển vọng phát triển vượt bậc, "thành phố Tây" cũng tỏa hấp lực mạnh mẽ lôi cuốn giới đầu tư bất động sản. Những tên tuổi hàng đầu trên thị trường đã chọn nơi đây làm bến đỗ, đáng chú ý như Vingroup với hai đại dự án Vinhomes Green Bay và Vinhomes Smart City, Him Lam với Himlam Vạn Phúc, An Lạc với An Lạc Green Symphony, MIKGroup với The Matrix One…

Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2021 của Savills cho hay, 5 năm qua, khu Tây luôn duy trì nguồn cung sơ cấp lớn nhất. Địa ốc khu Tây cũng thể hiện là khoản đầu tư hấp dẫn, với triển vọng gia tăng giá trị không ngừng theo thời gian. Giá nhà sơ cấp tại quận Từ Liêm đã tăng 10% mỗi năm từ năm 2017.

Giá trị bất động sản phía Tây Hà Nội ngày càng phát triển, mở ra tương lai tăng trưởng vượt bậc.

Trong tương lai, phía Tây vẫn sẽ là khu vực dẫn đầu nguồn cung tại thị trường Hà Nội, với 26.300 căn từ 29 dự án, chiếm 29% nguồn cung toàn thị trường Hà Nội. Năm 2022, khoảng 4.000 căn hộ sẽ được tung ra thị trường, với khu vực phía Tây chiếm 65% thị phần.

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, ngoài cơ sở hạ tầng, một yếu tố nữa tạo nên sự thu hút của khu vực phía Tây là chất lượng của các dự án nhà ở và thương mại tại đây cũng ngày được các nhà đầu tư quan tâm đến. Với số lượng dự án chất lượng cao lớn, khu vực hứa hẹn là điểm đến đầu tư nhiều tiềm năng.

"Trái tim" của đất vàng phía Tây Hà Nội

Một trong những dự án được giới đầu tư trong nước và quốc tế săn đón là Vinhomes Smart City, đại đô thị quy mô 280ha tọa lạc tại "lõi" trung tâm "thành phố phía Tây". Dù mới xuất hiện trên thị trường trong vòng chưa đầy 3 năm, dự án đã chứng minh được tầm vóc và bản lĩnh người tiên phong Vinhomes trên thị trường bất động sản.

Nếu lấy dự án làm tâm và vẽ một đường tròn, thì mọi địa điểm kinh tế, giáo dục, văn hóa và giải trí quan trọng nhất của "thành phố Tây" đều tề tựu xung quanh "cực" phát triển này.

Quanh Vinhomes Smart City là muôn vàn tiện ích giáo dục văn hóa giải trí kinh tế

Không dừng lại ở vị trí đắt giá, mà quá trình đầu tư tâm huyết của Vinhomes cũng là lực đẩy trọng yếu biến vùng vệ tinh này trở thành một đô thị đẳng cấp với hàng chục tòa cao tầng, xen kẽ những bộ ba công viên liên hoàn. Dự án sở hữu mật độ xây dựng thấp kỷ lục, chỉ dừng ở 14,7%, còn lại dành cho cảnh quan xanh và quần thể tiện ích hiện đại bậc nhất "thành phố Tây", với hệ sinh thái "all-in-one" Vinhomes – Vincom – Vinschool – Vinmec – Vinbus….

Cư dân thỏa sức đi dạo và luyện tập tại Công viên Trung tâm thuộc dự án Vinhomes Smart City

Chứng kiến quê hương mình dần dần "thay da đổi thịt", khoác lên mình diện mạo mới, những cư dân cả đời người sống tại khu vực này không khỏi sự tự hào. Bà Nguyễn Thị Ngọc, 60 tuổi tâm sự: "Chuyển từ nhà đất sang ở chung cư, cả nhà tôi được tiếp xúc với một cộng đồng văn minh. Sự phục vụ chu đáo tận tình của ban quản lý khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng mỗi ngày".

Sân chơi cho trẻ nhỏ tại Vinhomes Smart City

Còn với các khách hàng ngoại quốc, không có lý do gì để họ khước từ một khu đô thị all-in-one như Vinhomes Smart City. "Dự án có tính kết nối rất cao. Vị thế trung tâm của đô thị phía Tây, hạ tầng hết sức đồng bộ. Không gian sống lý tưởng, có vị thế như một thành phố quốc tế đẳng cấp cao", ông Tan Lee, doanh nhân Singapore đánh giá.

Vinhomes Smart City – Thành phố quốc tế, công dân toàn cầu

Đến nay, Vinhomes Smart City là lựa chọn an cư của cộng đồng đa quốc gia, đa văn hóa và ngôn ngữ, đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều người trong số họ vừa cảm mến một thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, vừa yêu thích phong cách hiện đại, sôi động với muôn vàn trải nghiệm tại đại đô thị này.