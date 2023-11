Lý do nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán cổ phiếu Thế giới Di động

Liên tục bán

Tuần qua, VN-Index tăng 16,16 điểm lên 1.076,78 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 67.983 tỷ đồng, giảm 3,44% so với tuần trước. HNX-Index giảm 0,29 điểm xuống 217,75 điểm. Thanh khoản trên HNX đạt hơn 8.718 tỷ đồng, giảm 5,1% so với tuần trước.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 26,63 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 197,47 tỷ đồng. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 25,03 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 419,3 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại đã bán ròng 292.660 đơn vị. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 30/10 - 3/11 trên toàn thị trường, khối ngoại đã trở lại mua ròng 51,36 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 614,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG để nâng sở hữu lên 2,47% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/11 - 7/12. Ước tính ông Tài sẽ chi ra khoảng 40 tỷ đồng để mua vào 1 triệu cổ phiếu MWG.

Ở chiều ngược lại, ngày 1/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 4.137.900 cổ phiếu MWG, giảm sở hữu về còn 6,91% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 2 triệu cổ phiếu, quỹ CTBC Vietnam Equity Fund bán ra 1,5 triệu cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securites Master Investments Trust (Equity) bán ra 137.900 cổ phiếu, quỹ Amersham Industries Limited mua vào 500.000 cổ phiếu.

Đáng chú ý, khối ngoại gần đây liên tục bán ra cổ phiếu MWG dẫn tới room mà khối ngoại được mua thêm tăng lên. Cụ thể, ngày 22/9, khối ngoại còn có thể mua tối đa thêm 9,32 triệu cổ phiếu MWG nhưng tới ngày 3/11, khối lượng này đã tăng lên tới hơn 27,4 triệu cổ phiếu.

Ngày 3/4, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 979.600 cổ phiếu. Ngày 11/4, quỹ Arisaig Asia Fund Limited bán ra 2.397.200 cổ phiếu. Ngày 24/5, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd bán ra 1.338.300 cổ phiếu. Ngày 21/6, quỹ Arisaig Asia Fund Limited bán ra thêm 668.900 cổ phiếu. Ngày 24/7, Arisaig Asia Fund Limited bán ra 576.000 cổ phiếu. Ngày 28/8, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd tiếp tục bán thêm 2.102.900 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu xuống còn 5,88% vốn điều lệ tại MWG.

Ngoài việc các nhà đầu tư ngoại giảm sở hữu, lãnh đạo MWG trong thời gian qua cũng liên tục bán ra cổ phiếu MWG. Trong đó, ngày 13/7, ông Đặng Minh Lượm - thành viên Hội đồng quản trị - bán ra 300.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về còn 0,22% vốn điều lệ. Từ ngày 7 - 8/9, ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị - cũng bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về còn 0,197% vốn điều lệ.

Trong quý III, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu 30.287 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế gần 39 tỷ đồng, giảm 95,7% so với cùng kỳ. Giải trình việc lợi nhuận suy giảm, MWG cho biết sức mua điện thoại và điện máy nhìn chung vẫn còn yếu và chưa có dấu hiệu hồi phục.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 86.858 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 77,51 tỷ đồng, giảm 97,8% so với cùng kỳ.

NBB vay 940 tỷ đồng từ CII

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa thông qua kế hoạch vay vốn từ Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) Cụ thể, NBB thông qua chủ trương ký hợp đồng vay vốn với CII, giá trị vay vốn không vượt quá 940 tỷ đồng, thời gian vay trung hạn.

Mục đích vay vốn để hoàn vốn đầu tư dự án Khu dân cư NBB Garden III, dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II, dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi và sử dụng vốn vay vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại 30/9, CII sở hữu trực tiếp 37,52% vốn điều lệ tại NBB và ghi nhận là khoản đầu tư vào công ty liên kết. Ngoài ra, CII sở hữu gián tiếp 7,82% vốn điều lệ NBB thông qua Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII.

Quý III, NBB ghi nhận doanh thu đạt 16,95 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 160 triệu đồng, giảm 47,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, NBB đã kinh doanh dưới giá vốn trong quý III dẫn tới biên lợi nhuận gộp giảm từ 56,6% về âm 2,7%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, NBB ghi nhận doanh thu hơn 210 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 600 triệu đồng, giảm 70,9% so với cùng kỳ.

Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO - mã chứng khoán VNE) có thông báo về kết quả bán cổ phiếu quỹ. Cụ thể, Công ty CP Chứng khoán HD đã bán giải chấp 121.200 cổ phiếu VNE theo phương thức khớp lệnh từ ngày 25 - 26/10. Trong 2 phiên này, cổ phiếu VNE có đà giảm mạnh, riêng phiên ngày 25/10 giảm hết biên độ và phiên ngày 26/10 cũng giảm 6,65%. Sau giao dịch, hiện VNECO còn gần 8,38 triệu cổ phiếu quỹ.

Trước đó, nhiều lãnh đạo VNECO cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu. Cụ thể, ngày 17/10, ông Trần Quang Cần - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VNE bị công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp 391.500 cổ phiếu. Đến ngày 25/10, ông Cần tiếp tục bị bán 848.500 cổ phiếu.

Đến ngày ngày 24 - 25/10, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị VNE - cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp với tổng khối lượng 1.435.800 cổ phiếu, giảm sở hữu xuống còn 2.409.010 cổ phiếu.

Quý III, VNE đạt doanh thu thuần đạt 172,3 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VNECO đạt hơn 647 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, tăng 195% so với cùng kỳ.