Lý do nhiều doanh nghiệp bất động sản vượt chỉ tiêu lợi nhuận

Trong quý II năm nay, Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán: HAR) ghi nhận doanh thu hơn 4 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính 15 tỷ đồng, tăng hơn 33 lần so với cùng kỳ. Trong đó, hơn 2 tỷ đồng là cổ tức từ các công ty con, còn lại là doanh thu tài chính khác. Đồng thời, chi phí tài chính giảm tới 99%, còn hơn 49 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ và không phát sinh chi phí bán hàng.

Bất động sản An Dương Thảo Điền lãi sau thuế gần 17 tỷ đồng, gấp hơn 57 lần cùng kỳ. HAR giải trình, tại thời điểm kết thúc quý II, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng cao từ nguồn chia cổ tức từ công ty con, hoạt động thanh lý và cho vay ngắn hạn.

Do đó, dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh giảm do lĩnh vực bất động sản còn nhiều khó khăn, nhưng công ty đã tất toán trước hạn các lô trái phiếu, không còn gánh nặng chi phí tài chính, dẫn đến lãi ròng tăng đáng kể so cùng kỳ.

Lũy kế nửa năm 2023, HAR đạt gần 10 tỷ đồng doanh thu, giảm 48%. Tuy nhiên, lãi sau thuế gần 29 tỷ đồng, tăng gấp 28 lần cùng kỳ. Năm 2023, HAR đặt mục tiêu doanh thu gần 113 tỷ đồng và lãi sau thuế 18 tỷ đồng. So với kế hoạch 2023, Bất động sản An Dương Thảo Điền thực hiện được 30% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Tương tự, Công ty CP Licogi 14 (mã chứng khoán: L14) đạt doanh thu 13 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính được cải thiện từ mức gần 1 tỷ đồng lên hơn 5 tỷ đồng trong quý II năm nay. Đồng thời, chi phí bán hàng giảm 96% xuống còn 400 triệu.

Từ quý II năm nay, Công ty CP Licogi 14 quay trở lại đầu tư chứng khoán với số tiền hơn 32 tỷ đồng.

Kết quả, L14 báo lãi sau thuế hơn 5 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 33 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp này chỉ hoàn thành được hơn 28% kế hoạch doanh thu và gần 33% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/6, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Licogi 14 có giá trị xấp xỉ 167 tỷ đồng, tăng hơn 103 tỷ đồng so với đầu năm và tăng hơn 50 tỷ so với cuối quý I. Trong đó L14 gửi ngân hàng hơn 134 tỷ đồng, đầu tư chứng khoán kinh doanh hơn 32 tỷ đồng và dự phòng giảm giá đầu tư gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty không thuyết minh cụ thể.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) có doanh thu tăng đột biến từ hơn 1 tỷ đồng ở cùng kỳ lên 97 tỷ đồng trong quý II năm nay. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, Nhà Đà Nẵng lãi sau thuế 61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 114 tỷ đồng.

Như vậy đây là quý thứ 2 liên tiếp Nhà Đà Nẵng có doanh thu và lợi nhuận tăng vọt. Theo thuyết minh, nguyên nhân là nhờ tăng mạnh nhờ khoản thu từ chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B.

6 tháng đầu năm, NDN báo lãi sau thuế 167 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 95 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 81% mục tiêu doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng tiếp tục mua thêm nhiều mã cổ phiếu như HPG, DGC, VND, SSI, MWG...

Đáng chú ý, tại thời điểm ngày 30/6, khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của Nhà Đà Nẵng có giá gốc đạt 367 tỷ đồng, giá trị hợp lý đạt 399 tỷ đồng. Trong khi cuối quý I, giá gốc ghi nhận 365 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý chỉ ở mức 331 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Nhà Đà Nẵng tiếp tục mua thêm nhiều mã cổ phiếu như HPG, DGC, VND, SSI, MWG... Những khoản đầu tư này đều đang tạm lãi, riêng HPG đang lãi lên đến 47%. Tuy nhiên, VHM cũng là cổ phiếu khiến doanh nghiệp này phải dự phòng giảm giá lớn nhất với hơn 12 tỷ đồng. Trong khi đó, TCB đang là cổ phiếu lỗ nặng nhất trong danh mục với mức âm 37%.

Kết thúc quý II năm nay, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng giảm 7% so với đầu năm, xuống còn hơn 1.385 tỷ đồng. Nợ phải trả ghi nhận đạt 336 tỷ đồng, giảm tới 44% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn vào cuối quý II đã giảm mạnh xuống còn 162 tỷ đồng.