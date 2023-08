Lý do Nội Bài lọt top 20 sân bay tốt nhất thế giới

Hơn 63% đánh giá là sân bay 4 - 5 sao

Để biết sân bay nào để hành khách xếp hàng lâu nhất và ít nhất tốt nhất, Casago đã phân tích đánh giá của hành khách từ trang airlinequality.com. Theo đó, khách hàng đánh giá từ 1 - 5 sao cho thời gian xếp hàng tại các sân bay, bao gồm xếp hàng khi làm thủ tục, ký gửi hành lý, kiểm soát biên giới và hải quan. Sao càng cao nghĩa là thời gian xếp hàng càng ít.

Kết quả phân tích cho thấy, sân bay Changi ở Singapore là sân bay tốt nhất thế giới, với 74,5% hành khách đánh giá thời gian xếp hàng là 4 - 5 sao. Sân bay tệ nhất thế giới về thời gian xếp hàng là Grenoble Alpes Isère ở Pháp (chỉ 1,59% đánh giá là 4 hoặc 5 sao).

Sân bay Nội Bài ở Hà Nội đứng thứ 11 trong số 20 sân bay tốt nhất thế giới về xếp hàng với 63,33% đánh giá là 4 hoặc 5 sao. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM không có trong danh sách tốt nhất và tệ nhất.

Tại khu vực châu Á, trong 10 sân bay tốt nhất về xếp hàng thì Nội Bài đứng thứ 5. Danh sách gồm: Changi, Siem Reap, Tokyo Haneda, Hồng Kông, Nội Bài, Tokyo Narita, Incheon, Bahrain, Taoyuan, Kempegowda.

Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: NIA.

Sân bay quốc tế Nội Bài đang dần chiếm được sự yêu thích của du khách quốc tế cũng như người Việt Nam. Để làm được điều này, sân bay đã liên tục áp dụng những phương thức mới để thuận tiện hơn cho hành khách trong làm thủ tục bay và đảm bảo an toàn cho hành khách trong chuyến bay.

Áp dụng mô hình mới

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận cho Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tiếp tục triển khai thử nghiệm mô hình phối hợp ra quyết định (Airport Collaborative Decision Making, gọi tắt là A-CDM).

Theo đó, khi triển khai A-CDM sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở hạ tầng sân bay; khai thác đúng giờ, giảm thiểu kế hoạch phân bổ vị trí đỗ, quầy check-in, gate; tối ưu thời gian quay đầu của tàu bay; cải thiện khả năng dự báo tình huống và tiết kiệm thời gian bay; giảm thiểu tắc nghẽn trên đường lăn, sân đỗ; tối ưu thứ tự khởi hành; tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả vận chuyển,...

Khi di chuyển qua các cảng hàng không có hệ thống A-CDM, hành khách sẽ được trải nghiệm những chuyến bay có tỷ lệ đúng giờ cao (tỷ lệ là 95% trong đợt thử nghiệm lần 1), hạn chế những tình huống bay vòng để chờ hạ cánh, giảm thiểu các tình huống tàu bay dừng chờ lâu trên đường băng, đồng thời công tác phục vụ hành lý, hàng hóa của chuyến bay sẽ được phục vụ tốt hơn…

Sử dụng VNeID làm thủ tục sân bay

Với các khách di chuyển nội địa, chỉ cần bật app VNeID là có đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục check-in và soi chiếu an ninh.

Theo thống kê của sân bay nội, qua thực hiện thí điểm từ 1/6 - 1/8, quá trình thí điểm được ghi nhận với gần 7.000 lượt khách sử dụng VNeID làm thủ tục bay qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Qua số liệu báo cáo đánh giá ban đầu, thời gian để nhân viên an ninh hàng không kiểm tra trực quan tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với một hành khách (không tính thời gian xếp hàng) dao động từ 10 - 140 giây. Thời gian kiểm tra bằng quét mã QR code tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với một hành khách dao động từ 5 - 15 giây. Tất cả việc quét mã QR code thành công và 100% tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sau khi quét QR code đều cho kết quả là tài khoản do Bộ Công an cấp.

Đại diện sân bay quốc tế Nội Bài chia sẻ, với tư cách nhà khai thác cảng, đơn vị nhận thấy việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID giúp tạo thuận lợi cho việc quản lý tại sân bay, giảm thiểu rủi ro an ninh và tiết kiệm thời gian thủ tục, nâng cao hiệu quả hoạt động khi ứng dụng công nghệ số vào hoạt động Cảng hàng không.