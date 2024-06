Lý giải hiện tượng tăng nhịp của bất động sản Bến Lức (Long An), lộ diện phân khúc được quan tâm

Nhà phố, biệt thự Bến Lức vào “guồng đua”

Dữ liệu tháng từ Nhà Tốt chỉ ra, nguồn cung nhà phố và biệt thự tại Long An tăng mạnh sau Tết, gấp 3,5 lần. Cùng với đó, lượng tin đăng ở phân khúc này khá lớn, chiếm gần 2/3 tổng số các dự án bất động sản tại Long An xuyên suốt những tháng đầu năm 2024.

Cùng xu hướng biến động nguồn cung thì nguồn cầu nhà phố, biệt thự tại Long An cũng tăng mạnh, gấp 2,3 lần ngay sau Tết.

Nguồn cầu nhà phố biệt thự Long An tăng nhịp trong các tháng đầu năm 2024.

Đáng chú ý, ở thời điểm tháng 5/2024 so với tháng 2/2024, giá bất động sản tại Bến Lức nói riêng, Long An nói chung có xu hướng tăng mạnh. Theo thống kê từ Nhà Tốt, giá rao bán biệt thự và nhà mặt phố, mặt tiền tăng lần lượt là 42% và 26% so với cùng kì năm ngoái. Điều này cho thấy, sau khoảng thời gian im ắng bất động sản nơi đây rục rịch tín hiệu và bắt nhịp vào đà tăng trưởng giá trở lại.

Thống kê của Batdongsan.com.vn trong tháng 3/2024 cũng cho thấy, nhu cầu quan tâm bất động sản Long An tăng đột biến 83% trong bối cảnh nhiều dự án khủng hé lộ thông tin đầu tư vào khu vực. Cụ thể, lượng tin rao bán tăng 91%; nhu cầu tìm mua bất động sản tăng 84%. Trong đó, Bến Lức (Long An) đang ghi nhận những diễn biến mới về nguồn cung. Mức độ quan tâm bất động sản của người mua với khu vực này tăng 68% trong tháng 3/2024, và được phân bổ đều ở các phân khúc.

Các chỉ số từ số liệu của Batdongsan.com cho thấy, bất động sản Long An đang tăng nhịp trở lại.

Theo ghi nhận, một số giỏ hàng căn hộ giá mềm từ 1 tỉ đồng/căn tại khu vực Bến Lức (Long An) như EHome Southgate gần như đã hết. Trong khi loại hình nhà phố, biệt thự đang bước vào “guồng đua” nguồn cung và sức cầu. Một số sản phẩm nằm trong khu đô thị được quy hoạch bài bản tiếp tục được người mua quan tâm, khi các tiện ích đi cùng ngày càng hiện diện.

Chẳng hạn, tại khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha của Nam Long đang triển khai dòng Grand Villa thuộc khu The Aqua và Park Village. Các sản phẩm giới hạn tại đây có giá từ 12 tỷ đồng/căn. Trong năm nay, khu đô thị Waterpoint được chủ đầu tư đầu tư mạnh về tiện ích đô thị. Cụ thể, trường EMASI Plus đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến khai giảng vào tháng 8/2024; Phòng khám đa khoa và cửa hàng thực phẩm sẽ được đưa vào vận hành trong quý 2 năm nay... các yếu tố tiện ích này đang hỗ trợ khá tốt cho thanh khoản dự án.

Lộ diện lý do bất động sản Long An tăng sức hút



Vừa qua, động thái đổ bộ làm siêu dự án của những ông lớn như Vingroup, Ecopark, Bim Group, Eurowindow, cùng các khu đô thị quy mô đã hiện hữu của Nam Long, Phú Mỹ Hưng, Cát Tường… tạo dấu ấn khiến nhu cầu tìm kiếm bất động sản Long An rục rịch tăng trở lại.

Chưa kể, loạt tín hiệu hạ tầng khởi công gần đây như đường Lương Hòa - Bình Chánh nối huyện Bến Lức (Long An) với Bình Chánh (Tp.HCM); đề xuất kéo dài đường Võ Văn Kiệt (Tp.HCM) kết nối đến Long An; hay vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ… tạo tâm lý tích cực cho nhà đầu tư. Họ kì vọng vào sức bật mới của thị trường bất động sản Long An trong tương lai gần.

Trong bối cảnh quỹ đất ở Tp.HCM ngày càng khan hiếm, các doanh nghiệp bất động sản đổ dồn sự chú ý về các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, nếu bất động sản khu Đông Tp.HCM (Tp.Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai...) từng sôi động và trải qua nhiều đợt biến động về giá thì khu Tây (các huyện phía Tây Tp.HCM và Long An) được ví như “hoa nở muộn”, đến nay mới bước vào giai đoạn “gặt hái thành quả” sau nhiều năm chờ khai phá tiềm năng. Điều này được minh chứng khi loạt dự án mới ra thị trường Long An đang được quan tâm tích cực.

Năm 2023, tỉnh này liên tục phát thông báo tìm nhà đầu tư cho hàng loạt dự án, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 150.000 tỷ đồng, hầu hết trong đó đều có nhà đầu tư quan tâm, gửi hồ sơ đăng ký. Sang năm nay, Long An tiếp tục mời chào đầu tư cho hai dự án nhà ở mới với tổng vốn đầu tư gần 74.500 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD.

Như vậy, yếu tố hạ tầng đầu tư đồng bộ, sự gia nhập của các nhà đầu tư, thu hút FDI, thu nhập bình quân đầu người cải thiện, tỷ lệ nhập cư tăng và mặt bằng giá hợp lý được xem là “điểm cộng” cho thị trường bất động sản Long An. Sự tăng trưởng giao dịch đi cùng kì vọng của nhà đầu tư với bất động sản nơi đây là có căn cứ.

Song, theo các chuyên gia, người mua bất động sản Long An cũng cần quan tâm đến yếu tố uy tín chủ đầu tư và sự hoàn thiện các tiện ích dự án như chủ đầu tư cam kết. Ngoài ra, định hướng đầu tư trung - dài hạn ở thị trường này cũng cần được nhà đầu tư lưu ý. Sau những biến động kéo dài của thị trường bất động sản, sân chơi sẽ không còn chỗ cho nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn.