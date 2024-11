Lý Tử Thất công khai nhan sắc thật sau 3 năm ở ẩn gây choáng, làn da bị “huỷ hoại” giờ ra sao?

Là nữ YouTuber nổi tiếng toàn cầu với hơn 20 triệu người theo dõi, sự trở lại của Lý Tử Thất sau 3 năm vắng bóbg vẫn đang được cư dân mạng quan tâm. Về phần mình, “tiên nữ đồng quê” cũng không dừng lại ở việc đăng video mà còn xuất hiện tại sự kiện công khai.

Mới nhất, vào ngày 16/11, Lý Tử Thất đã có chuyến công tác đầu tiên đến thành phố Thuỵ An (Chiết Giang, Trung Quốc) và nhanh chóng gây chú ý với diện mạo ngoài đời.

Hình ảnh mới nhất của Lý Tử Thất

Tại đây cô mặc một bộ trang phục màu đen, để mái tóc đen dài buông xoã. So với hình ảnh thường thấy trong các video, Lý Tử Thất có sự khác biệt nhất định khi đeo kính và toát ra vẻ đẹp tri thức.

Về tinh thần, Lý Tử Thất cũng rất vui vẻ và thân thiện. Trong một vài khoảnh khắc, “tiên nữ đồng quê” còn mỉm cười vẫy chào với các phóng viên đang quay mình.

Sự xuất hiện của Lý Tử Thất tại hội thảo

Lý Tử Thất vẫy tay tươi cười với phóng viên

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Tử Thất xuất hiện công khai trước truyền thông và công chúng sau khi trở lại. Trong thời gian “ở ẩn”, cô đến 20 tỉnh thành ở Trung Quốc và thăm hơn 100 nghệ nhân thừa kế các di sản văn hoá, người làm công tác văn hoá và học hỏi các kỹ thuật nhằm mục đích bảo tồn các di sản văn hoá.

Tuy nhiên trải nghiệm này không chỉ đem đến cho Lý Tử Thất kiến thức hay những điều thú vị mà còn gây ra không ít vất vả. Chẳng hạn như trong quá trình học sơn mài, cô dị ứng nhựa cây sơn mài. Gương mặt của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi ở tình trạng sưng phù, nổi mụn nước sần sùi và môi sưng đỏ, phải vào viện để tiêm thuốc.

Lý Tử Thất khi bị dị ứng

Sau khi loạt hình ảnh và clip của Lý Tử Thất ở hội thảo được đăng tải lên MXH, cư dân mạng đã bày tỏ rất nhiều sự bất ngờ. Có người cho rằng diện mạo và phong thái của cô có phần khác lạ so với ở trên video. Có người lại ngưỡng mộ vì sự chăm chỉ, tính hiếu học và nét đẹp tri thức của cô. Một số bình luận từ netizen:

- Tại sao Lý Tử Thất mà tôi biết lại khác với Lý Tử Thất này?

- Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ rằng Lý Tử Thất ngừng cập nhật vì tranh chấp với công ty quản lý. Sau đó, họ phát hiện ra rằng cô ấy đã rèn luyện và khi trở lại vẫn ở đỉnh cao phong độ.

- Mọi thứ đều rõ ràng và mới mẻ, sự trở lại của Lý Tử Thất thực sự là một điều tuyệt vời.

- Cô gái này thật tuyệt vời. Cô ấy không có trình độ học vấn cao hay nền tảng kiến thức mà dựa vào đôi bàn tay chăm chỉ và bản tính hiếu học của mình.

- Ham học hỏi chính là một loại tài năng. Lý Tử Thất là một người có tài và nổi tiếng nhưng quan trọng hơn là cô ấy rất chăm chỉ, điềm tĩnh và không ngừng cố gắng.

- Tôi cảm thấy cô ấy trở lại với hào quang mạnh mẽ hơn.

Được biết Lý Tử Thất bắt đầu đến Thuỵ An và học nghề in từ năm 2018 với nghệ nhân Vương Pháp Vạn. Cuối năm 2023, cô được mời làm Đại sứ toàn cầu đầu tiên của Viện Nghiên cứu Văn hóa in vẽ thành phố này.

Năm nay, cô được thầy của mình ngỏ lời mời tham dự hội thảo này. Tại đây Lý Tử Thất tham dự hội thảo về kỹ thuật in mộc bản, giao lưu với các nghệ nhân truyền thống và học giả đang làm việc trong lịch vực văn hoá.

Một số hình ảnh khác của "tiên nữ đồng quê"

(Nguồn: Sohu & Douyin)