Lynk & Co 01 sắp về phiên bản mới: Bổ sung nhiều trang bị, giá dự kiến 1,1 tỷ đồng, khách mua sớm chỉ ngang giá CX-5

Một tư vấn bán hàng của Lynk & Co Việt Nam cho biết hiện người tiêu dùng đã có thể đặt cọc mẫu Lynk & Co 01 phiên bản nâng cấp với nhiều điểm mới về trang bị so với bản đang bán trong nước. Dự kiến khách hàng có thể nhận xe từ tháng 7 tới.

Cụ thể, Lynk & Co 01 bản nâng cấp sẽ có 2 phiên bản với tên gọi mới là Louder Pro và Hyper Pro với sự khác nhau về phối màu trong khi trang bị tương đương. Giá bản 2024 dự kiến sẽ tăng lên thành 1,1 tỷ đồng. Hiện nay, Lynk & Co 01 đang bán trong nước chỉ có duy nhất 1 phiên bản là Hyper với giá bán 999 triệu đồng.

Tuy nhiên, tư vấn bán hàng của Lynk & Co cho biết những khách hàng đặt cọc mua sớm bản 2024 sẽ được ưu đãi mức giá 999 triệu đồng ngang bản cũ. Tuy nhiên, số lượng rất giới hạn và giờ không còn nhiều suất. Mức giá này khá ngang ngửa với bản cao cấp nhất của Mazda CX-5 là 2.5L AWD Signature Exclusive (979 triệu đồng).

Đi kèm với sự điều chỉnh về giá bán, Lynk & Co 01 bản 2024 cũng sẽ có nhiều thay đổi về trang bị. Cụ thể, ngoại thất được bổ sung cảm biến phía trước, kính cách âm cho hàng ghế trước, gương chiếu hậu tích hợp sưởi cùng các chức năng nhớ vị trí và tự động gập xuống khi lùi, đèn pha dạng thích ứng. Đây đều là những điểm thiếu hụt ở bản cũ so với các đối thủ.

Tiếp đến khoang cabin, Lynk & Co 01 bản 2024 được nâng cấp đáng kể. Đầu tiên là chất liệu bọc ghế dùng loại da Genuine ở bản Louder Pro, trong khi bản Hyper Pro là da Genuine kết hợp da Nubuck. Một số điểm mới khác gồm thêm đèn LED viền nội thất, sạc không dây, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, tính năng sưởi ấm cho 2 ghế trước nhưng làm mát chỉ có riêng cho ghế lái. Âm thanh là loại 10 loa Harman Kardon Infinity.

Ở phiên bản cũ, ghế lái chỉ chỉnh điện 8 hướng không có tính năng nhớ, ghế phụ chỉnh cơ và không có các tiện ích làm mát/sưởi ấm ở ghế ngồi. Âm thanh chỉ là loại 8 loa không thương hiệu.

Trang bị an toàn của Lynk & Co 01 2024 được bổ sung thêm các tính năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo an toàn khi chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Trong khi hơn 20 tính năng an toàn khác như ổn định thân xe điện tử ESP 9.3 của Bosch, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, ga tự động thông minh, phanh tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ lái khu ùn tắc... vẫn được giữ nguyên từ bản cũ sang tới bản nâng cấp này.

Động cơ của mẫu 01 tiếp tục sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp, công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước. Sức mạnh này lớn nhất phân khúc. Người dùng có 3 chế độ lái để lựa chọn gồm Tiết kiệm, Êm ái và Thể thao.