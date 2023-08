Lynk & Co lăn bánh từ tháng 10, tiềm năng xây dựng nhà máy tại Bắc Giang

Vì sao GreenLynk lại được "chọn mặt gửi vàng" để phân phối Lynk & Co?



Mới đây, ngày 05/08, Lynk & Co Automobile International Sales Co.Ltd đã tổ chức Lễ công bố phân phối chính thức Lynk & Co tại Việt Nam với Công ty cổ phần GreenLynk Automotives. Đây cũng là lần đầu tiên, đơn vị này đặt mối quan hệ hợp tác chính thức với một đơn vị phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Được biết, Lynk & Co là một thương hiệu xe cao cấp được thành lập tại Gothenburg, Thụy Điển vào năm 2016 bởi Volvo và Geely Auto Group - đơn vị thành viên của Geely Holding (Geely). Được phát triển và sáng tạo bởi Trung tâm R&D hiện đại nhất của Geely có trụ sở tại Thụy Điển, ngay từ khi vừa ra mắt, các mẫu xe của Lynk & Co đã ghi dấu ấn bởi thiết kế mạnh mẽ, tối giản nhưng vẫn không kém phần trẻ trung, năng động, mang đậm phong cách Châu Âu. Cùng với việc áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về công nghệ và sự an toàn, các mẫu xe của Lynk & Co ngày càng chiếm lĩnh thị trường, mang về sự tăng trưởng bứt phá cho Lynk & Co với doanh số lũy kế hơn 860.000 xe và 300 đại lý toàn cầu tính đến tháng 3 năm 2023.

Không quá khó hiểu khi "ông lớn" ô tô như Geely đã lựa chọn GreenLynk. Lý do cho sự hợp tác này chính bởi GreenLynk có cổ đông lớn là Bắc Âu Auto - một đơn vị vốn có nhiều năm kinh nghiệm và đã rất thành công với việc phân phối thương hiệu xe sang Volvo, từng bước giúp hãng xe này vươn lên vị trí thứ 3 về doanh số trong số các dòng xe sang tại Việt Nam năm 2022.



Với sự hậu thuẫn của Bắc Âu Auto, GreenLynk có lợi thế từ chiến lược tiếp cận thị trường và kinh nghiệm trên 8 năm của Bắc Âu Auto trong việc phân phối các dòng xe thuộc phân khúc cao cấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, với hệ thống 83 showroom trên toàn quốc trong hệ sinh thái SVC Holdings mà Bắc Âu Auto đang là thành viên cũng sẽ giúp việc phân phối Lynk & Co được tối đa hóa nguồn lực, thúc đẩy nhanh việc tiếp cận mạng lưới bán hàng và chăm sóc khách hàng tại các khu vực trong cả nước trong năm 2024. Đây được coi là bước đi chiến lược, có thể góp phần giúp Lynk & Co sớm thành công tại thị trường Việt Nam, tiếp nối sau những thành công vang đội tại châu Âu và Mỹ.

Khả năng về việc Lynk & Co hợp tác cùng GreenLynk xây dựng nhà máy ô tô tại Bắc Giang

Không chỉ dừng lại ở việc phân phối Lynk & Co, có nhiều khả năng về việc Lynk & Co sẽ hợp tác cùng GreenLynk để phát triển xây dựng nhà máy ô tô tại Bắc Giang khi tại sự kiện ký kết giữa 2 bên vào ngày 05/08 vừa qua, 2 lãnh đạo cấp cao của tỉnh Bắc Giang đã tới tham dự sự kiện và chứng kiến Lễ ký kết giữa Lynk & Co và GreenLynk.

Tỉnh Bắc Giang hiện đang là khu vực dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển công nghiệp với mức IIP (chỉ số sản xuất công nghiệp) trong 5 tháng năm 2023 tăng 15,4 % so với cùng kỳ năm 2022 (theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Với những lợi thế về vị trí địa lý, có sẵn tiềm lực về hạ tầng giao thông và những quy hoạch dài hơi cho phát triển công nghiệp ở trình độ cao, Bắc Giang đang là điểm đến thu hút của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước trong đó có Samsung, Foxconn, Luxshare hay mới đây nhất là Fulian, Yeada, Hainan Longi Green Energy Technology Company Limited…

Việc đặt nhà máy ở Việt Nam sẽ giúp Lynk & Co có nhiều lợi thế do Việt Nam đã ký kết tổng cộng 12 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với các quốc gia và các khối khác. Điều này không chỉ giúp Lynk & Co có thể nhập khẩu linh kiện để lắp ráp tại Việt Nam với nhiều ưu đãi về thuế mà còn góp phần giúp người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội được mua xe với giá thành hợp lý hơn. Ngoài ra, việc phát triển xây dựng nhà máy CKD ở Việt Nam cũng sẽ giúp tập đoàn Geely xuất khẩu xe Lynk & Co sang nhiều nước đã ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Mới đây, Geely Auto - Tập đoàn sở hữu Lynk & Co cũng công bố nhiều kế hoạch phát triển, mở rộng thị trường và xây dựng nhà máy CKD tại khu vực Asean. Do vậy, giả thuyết về việc Lynk & Co phát triển nhà máy CKD ở Bắc Giang có tính khả thi cao.

Dự kiến trong tháng 10, GreenLynk sẽ chính thức trình làng các dòng xe ô tô đang được ưa chuộng nhất hiện nay của Lynk & Co: Lynk & Co 01, Lynk & Co 03, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09. Cùng đón xem " tân binh" của làng xe hơi Việt sẽ mang lại những điều bất ngờ gì!