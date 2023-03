Mặc thị trường trầm lắng, những mẫu ô tô này vẫn tăng giá bán tới cả trăm triệu đồng

Ảnh minh họa.

Toyota Land Cruiser tăng giá 90 triệu đồng



Toyota Việt Nam mới đây đã thay đổi giá bán của mẫu xe Land Cruiser LC300. Theo đó, mức tăng của Land Cruiser 300 là 90 triệu đồng kéo giá lên 4,286 tỷ đồng. Đây cũng là lần thứ 3 mẫu SUV này tăng giá bán đề xuất tại thị trường Việt. Khi mới ra mắt, Land Cruiser có giá đề xuất ở mức 4,96 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong đợt tăng giá lần này Land Cruiser không có bất kỳ sự thay đổi nào về trang bị hay động cơ. Trước đó, lần tăng giá gần nhất vào tháng 9/2022, mẫu xe này được đi kèm nâng cấp về mặt trang bị.

Được biết, Toyota Land Cruiser bán tại Việt Nam chỉ có một phiên bản. Những trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV cỡ lớn này có thể kể đến như la-zăng 20 inch, điều hòa tự động 4 vùng, hiển thị thông tin kính lái HUD...

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng tăng áp V6 3.5L. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất 409 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 650 Nm tại dải vòng tua 2.500-3.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 10 cấp.

Mitsubishi Xpander tăng giá 10 triệu đồng

Bên cạnh ra mắt Xpander Cross bản nâng cấp, Mitsubishi Việt Nam còn bổ sung một số thay đổi cho dòng xe Xpander.

Theo đó, Mitsubishi Xpander 2023 bản AT Premium cao cấp nhất được bổ sung màu sơn ngoại thất mới là đỏ. Ngoài ra, bản AT Premium còn có thêm tính năng gạt mưa tự động và đèn pha tự động bật/tắt cũng như tùy chỉnh độ cao của luồng sáng. Với bản AT, mẫu MPV ăn khách này có thêm giá để cốc trên bệ tì tay hàng ở ghế thứ hai và màu nâu mới.

Với những thay đổi trên, giá bán của Mitsubishi Xpander 2023 cũng được điều chỉnh. Cụ thể, giá bán của bản AT Premium tăng 10 triệu đồng lên 658 triệu đồng. Tương tự, bản AT cũng tăng giá 10 triệu đồng lên 598 triệu đồng. Riêng bản MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên giá bán 555 triệu đồng và không có thay đổi nào.

Những năm gần đây Mitsubishi Xpander liên tục giữ ngôi mẫu MPV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2022 vừa qua, hãng Mitsubsihi đã bán được tổng cộng 21.983 chiếc Xpander cho khách hàng Việt Nam, bỏ xa các đối thủ như Toyota Veloz Cross (14.104 xe) hay Suzuki XL7 (6.526 xe).

MG ZS tăng giá 10 triệu đồng

Trang thông tin chính thức của MG tại Việt Nam mới đây đã bất ngờ cập nhật giá bán mới cho dòng MG ZS.

Theo đó, từ ngày 1/3/2023, các phiên bản MG ZS tại Việt Nam đều tăng thêm 10 triệu đồng. Như vậy, bản MG ZS STD+ có giá mới 538 triệu đồng, bản ZS COM+ giá 599 triệu đồng, trong khi bản ZS LUX+ là 638 triệu đồng. Trước đó, 3 phiên bản này có giá bán lần lượt là 528 triệu đồng, 578 triệu đồng và 628 triệu đồng.

Với mức giá khởi điểm từ 538 triệu đồng, MG ZS vẫn là một trong những mẫu ô tô 5 chỗ gầm cao giá rẻ nhất Việt Nam, trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V và bộ đôi Mazda CX-3/CX-30.

Đây là lần thứ 2 trong vòng nửa năm MG ra thông báo điều chỉnh giá bán xe. Thời điểm đầu tháng 9/2022, MG đã tiến hành điều chỉnh giá bản của MG5 và MG ZS.

Các phiên bản MG ZS tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT giả lập 8 cấp số và hệ dẫn động cầu trước.