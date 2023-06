Madam Nguyễn Thị Phương Thảo: "Hãy mơ những giấc mơ lớn và hành động như những thiên thần"

Lần đầu tiên trong lịch sử HDBank (mã chứng khoán HDB), hơn 40.000 cán bộ công nhân viên trên toàn hệ thống cùng những đối tác chiến lược... đã cùng tổ chức sinh nhật đặc biệt dành cho Madam Nguyễn Thị Phương Thảo.

Những năm trước, ngày sinh nhật của Madam Nguyễn Thị Phương Thảo thường có một bữa tiệc nhỏ. Năm nay, sinh nhật của Madam được tổ chức một cách khác biệt. HDBank đứng trước rất nhiều cơ hội mới, toàn thể cán bộ công nhân viên ngân hàng đang khát khao thành công, khát khao vươn tầm, khát khao biến mình từ một ngân hàng tầm trung bước lên nấc thang mới – cao hơn và bền vững hơn. Hệ thống các doanh nghiệp đối tác chiến lược của HDBank cũng đang song hành kiến tạo giá trị. Mong muốn đó của toàn thể hệ thống HDBank và đối tác là động lực để năm nay, sinh nhật của Madam Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT - được HDBank "làm lớn" chưa từng có! Sinh nhật được tổ chức theo cách hoàn toàn mới mẻ: Bữa tiệc truyền cảm hứng và sẻ chia những bí quyết thành công!







Sinh nhật năm nay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo không ngập đầy hoa, không đầy quà tặng. Quà quý giá nhất mà cán bộ công nhân viên, đối tác trao tặng nữ tỷ phú là những nỗ lực, dấn thân, đồng hành cùng HDBank tạo lập giá trị. Và, thứ quý giá nhất mà Madam Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các lãnh đạo cao cấp nhất của HDBank trao cho cán bộ công nhân viên, cộng đồng là nguồn cảm hứng bất tận và những bí quyết tạo ra thành công.



Nguồn cảm hứng bất tận từ những giấc mơ lớn

Talkshow nhân dịp sinh nhật tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có sự tham gia trực tiếp giữa các lãnh đạo cao cấp nhất của HDBank là ông Kim Byoung Ho - Chủ tịch HĐQT, CEO Phạm Quốc Thanh và những lãnh đạo cấp cao nhất của đối tác chiến lược cùng toàn thể nhân viên trên toàn hệ thống.

Dù tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong số hiếm hoi doanh nhân nữ lọt TOP đầu những người giàu có nhất Việt Nam với khối tài sản lên đến tỷ đô la Mỹ nhưng ấn tượng của những người từng biết đến Madam lại rất khác biệt. Madam Thảo nhẹ nhàng, tinh tế, đậm "chất nữ". Người phụ nữ truyền cảm hứng bậc nhất giới doanh nhân nổi tiếng với phương pháp quản lý hệ thống doanh nghiệp tỷ đô bằng sự bao dung, lòng trắc ẩn và yêu thương, chân thành. Vị tỷ phú thường xuất hiện ở mọi sự kiện từ những ký kết tỷ đô đến những hoạt động chia cơm, sẻ áo cho người yếu thế trong tà áo dài dân tộc, đầy tinh tế, thanh lịch, nhẹ nhàng và dịu dàng.

Khi được hỏi làm thế nào để luôn là bông hoa tươi mát của mọi người, Madam Thảo cho rằng đơn giản chỉ cần quan niệm:

"Chất nữ" được Madam Thảo sử dụng tự nhiên, nhuần nhuyễn nhưng mang lại hiệu quả cao cho hệ thống HDBank. Không đao to búa lớn, Madam thường dùng sự bao dung, lòng trắc ẩn vào hành động kinh doanh, quản lý, công tác nhân sự...cùng triết lý kinh doanh lương thiện.

Với sự lãnh đạo của nữ tỷ phú, một trong những mục tiêu lớn mà hành trình HDBank hướng đến đó là: mọi CBCNV đều được hạnh phúc, đều có niềm tự hào gắn liền với tập thể, tổ chức với mức lương cao hơn 20% toàn ngành! Muốn thế, cả tập thể HDBank phải đồng lòng kinh doanh tốt để có thu nhập tốt.

Madam Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT HDBank.

"Sứ mệnh của chúng ta là làm cho khách hàng, cho xã hội ngày càng văn minh, phát triển. Khi chúng ta hiểu sứ mệnh thì chúng ta sẽ có động lực làm giàu giá trị và lan tỏa giá trị".



Tính cách của người phụ nữ truyền cảm hứng không chỉ tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến con đường của HDBank mà còn của nhiều đối tác chiến lược thân cận.

Khác với những doanh nhân, doanh nghiệp khác thường hướng tới những gì cộng đồng quan tâm nhất, xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp nơi bà Thảo lãnh đạo lại đi theo con đường khác: quan tâm đến những đối tượng yếu thế.

Hướng tới những người yếu thế, HDBank thường tạo ra những sản phẩm cho vay – dù mỗi khoản vay trị giá rất nhỏ - nhưng tạo kế sinh nhai lâu dài cho người dân, công nhân lao động từ nông thôn tới thành thị. HDBank cũng sẵn sàng tài trợ cho những chương trình trí tuệ như cờ vua và futsal là những môn thi đấu không dành cho đám đông nhưng có thể tạo ra sân chơi cho những cá nhân thông minh kiệt xuất.

"Chúng ta đi đầu các xu hướng, không chỉ trong kinh doanh. Như trong đại dịch Covid-19, chúng ta xét nghiệm miễn phí cho lực lượng shipper để những người yếu thế vừa có kế sinh nhai, vừa là lực lượng vận chuyển hàng hóa. Tuy chỉ vài triệu đồng thôi nhưng việc HDBank cung ứng khoản vay cho công nhân, nông dân…giúp họ thay đổi cuộc sống" - Madam Thảo nói.

Chúng ta không giỏi nhất nhưng chúng ta là những người tuyệt với nhất

Có cố gắng có thành công, với HDBank, ngân hàng tuy không phải thuộc TOP đầu những ngân hàng lớn nhất nhưng đã gặt hái rất nhiều thành tựu: lọt TOP10 doanh nghiệp đại chúng uy tín, hiệu quả nhất do Vietnam Report bình chọn, và là TOP5 ngân hàng TMCP uy tín, hiệu quả năm 2023...

Đón đầu xu thế tín dụng xanh, từ mấy năm trước HDBank đã nỗ lực thu hút vốn đầu tư nước ngoài để gia tăng nguồn lực, tiếp sức tài trợ, kết nối đầu tư, sẵn sàng nguồn vốn cho các dự án theo tiêu chí xanh trong nước.

HDBank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam nhận giải thưởng danh giá The Asset Triple A Awards - Ngân hàng tốt nhất về tài chính bền vững (Best bank for sustianable finance) từ The Asset.

Năm 2022 lần đầu tiên HDBank vượt chục nghìn tỷ lợi nhuận, tổng tài sản đạt mức xấp xỉ 430.000 tỷ đồng. HDBank cũng hiện diện khắp mọi miền tổ quốc, phủ sóng 62 tỉnh thành với 17.000 CBCNV với 350 điểm giao dịch nhằm hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận đến nguồn vốn nhất.

Không chỉ thành công trong kinh doanh, kiến tạo những con số đẹp, khi nền kinh tế cần, HDBank bằng năng lực của mình đã dốc sức chung tay. Tại buổi talkshow, Madam Thảo nhắc lại chuyện HDBank tiên phong đồng hành cùng HoSE giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch mấy năm trước.

"Về công nghệ, chúng ta lựa chọn đi trước đón đầu, đi đầu xu thế. Như hệ thống Symbol, chúng ta triển khai cho HDBank rất nhanh trong 9 tháng, trong khi các bank khác triển khai trong vài năm. Như hệ thống CoreBanking, chúng ta chuyển đổi trong 2 tháng. Tôi cũng là người đưa hệ thống CoreBanking vào Việt Nam thông qua giải pháp T24. Những hệ thống công nghệ mà chúng ta triển khai đều dựa trên chiến lược kinh doanh bền vững" - Phó Chủ tịch HĐQT HDBank phát biểu.

Cởi mở là một phần của doanh nghiệp

Trải qua hành trình 30 năm phát triển, năm 2022 vừa qua lần đầu tiên HDBank bổ nhiệm một Chủ tịch HĐQT người nước ngoài - Ông Kim Byoungho.

Ông Kim Byoungho từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo trong ngành tài chính tại Hàn Quốc. "Profile" của vị lãnh đạo cấp cao này của HDBank rất lẫy lừng khi từng giữ chức vụ Giám đốc tài chính, Tổng Giám đốc tại Hana Bank (Ngân hàng lớn thứ 2 tại Hàn Quốc)… Trong gần 3 thập kỷ, ông đã dẫn dắt Hana Bank đổi mới toàn diện và phát triển mạnh mẽ, vươn tầm Quốc tế.

Tại sự kiện, nói về văn hóa HDBank, Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoung Ho cho rằng sự cởi mở tại HDBank đã được minh chứng qua việc chính ông được bổ nhiệm vào vị trí này. Tại HDBank, nhân viên thường gọi Chủ tịch HĐQT Kim Byoung Ho bằng cái tên rất thân thiết, giản dị: Chủ tịch Kim. "Điều tôi thực sự đánh giá cao trong năm qua là môi trường giao tiếp tự do và thẳng thắn tại HDBank. Văn hóa HDBank cho phép mọi người chia sẻ mọi ý kiến, nhận xét và đề xuất giữa tất cả nhân viên ở mọi cấp độ. Tôi nghĩ rằng sự cởi mở này là một phần của văn hóa doanh nghiệp, giúp tổ chức linh hoạt trong việc thích ứng với những thay đổi mới và những ý tưởng đổi mới", Chủ tịch Kim chia sẻ.

Ông Kim Byoung Ho - Chủ tịch HĐQT HDBank.

Vị Banker 30 năm kinh nghiệm và nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn trong khu vực nói rằng ông mong muốn cùng với Ban lãnh đạo HDBank quan tâm hơn nữa để đẩy nhanh việc triển khai các ý tưởng, quyết sách đổi mới đã đề ra.



Chia sẻ về những điểm sáng then chốt và những điều cần tiếp tục xử lý trong quản trị chiến lược ở HDBank, Chủ tịch Kim cho rằng điều quan trọng với HDBank là quản lý rủi ro và khả năng phục hồi để có thể chống đỡ được với những sự kiện không mong đợi trong tương lai.

"Trên thế giới đã từng có bài học về một ngân hàng tại Mỹ với kinh nghiệm 100 năm đã sụp đổ chỉ qua 1 đêm. Thời gian qua, HDBank đã chứng minh được khả năng quản trị rủi ro với những chỉ số hệ số an toàn vốn, ROE, ROA đều rất tốt, luôn cao hơn trung bình ngành, bên cạnh sự tăng trưởng về chỉ tiêu kinh doanh. Chúng ta đã trở thành ngân hàng tốt nhất và có dịch vụ tốt nhất tại Việt Nam" – Chủ tịch Kim phát biểu tại Talkshow.

Vị chủ tịch người Hàn Quốc của HDBank khẳng định, quản trị rủi ro thực tế không chỉ trong chỉ số mà còn là vấn đề đạo đức, mỗi ngân hàng đều sẽ cần có những bộ quy tắc ứng xử. Việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ ngân hàng là điều hết sức quan trọng. Nguồn nhân lực có đạo đức sẽ hạn chế được những rủi ro trong quản trị ngân hàng, hạn chế ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh, tài sản của công dân và quốc gia.

HDBank là một trong những ngân hàng dẫn đầu về tài trợ chuỗi

Khó khăn là điều mà bất kỳ doanh nghiệp nào vừa trải qua năm 2022 đều ngấm. Tuy nhiên, với CEO HDBank Phạm Quốc Thanh, năm qua và những năm tới đây với ông và HDBank không phải là khó khăn mà là thách thức.

"Thách thức là điều tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Việt Nam là một nền kinh tế mở, vì vậy những tác động ngay lập tức của xung đột địa chính trị Nga-Ukraine, ảnh hưởng của sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu bởi Covid-19 ngay lập tức ảnh hưởng đến Việt Nam. Bên cạnh đó, ở Việt Nam còn có một thách thức vô cùng lớn ảnh hưởng trực diện đến ngành ngân hàng là thách thức đến từ những ảnh hưởng của khủng hoảng thị trường bất động sản, trái phiếu… Dù vậy, HDBank tự tin kiên trì với mục tiêu tăng trưởng 29% trong năm 2023" - Ông Thanh chia sẻ.

CEO có lý do để tự tin. HDBank đang sở hữu 3 yếu tố lớn để ngân hàng vượt qua thách thức:

Thứ nhất là danh mục 15 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Với tệp khách hàng lớn, đa dạng, HDBank không những an toàn hoạt động hơn mà còn có thêm cơ hội để xây những sản phẩm mới ngày càng đa dạng hơn.

Thứ hai, chiến lược HDBank đi vào phát triển cho vay nông nghiệp nông thôn, tài trợ chuỗi, năng lượng xanh... giúp ngân hàng giảm thiểu tác động tiêu cực của thị trường và có nhiều tiềm năng phát triển.

Thứ ba, con người HDBank nhiệt huyết và có nguồn cảm hứng

Ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc HDBank.

CEO Phạm Quốc Thanh cho rằng "Hàng loạt các giao phẩm của dự án Chiến lược 5 năm và Chiến lược Chuyển đổi số sẽ được đưa ra thị trường như Kiosk Bank, Payroll, Priority Banking,… tạo lợi thế cạnh tranh và năng lực đột phá cho HDBank". Bên cạnh đó HDBank còn có một lợi thế lớn – là có những đối tác chiến lược để đi cùng nhau trong giai đoạn thị trường khó khăn và thách thức. "HDBank là một trong những ngân hàng dẫn đầu về tài trợ chuỗi" – CEO Phạm Quốc Thanh phân tích.



Buổi tiệc truyền cảm hứng bất tận, chia sẻ bí quyết thành công của HDBank được kết thúc bằng việc ra mắt Quỹ Phúc Tâm – Nơi lòng trắc ẩn và yêu thương, chân thành hành động.

Madam Phương Thảo cùng những lãnh đạo cấp cao của HDBank và nhiều đối tác chiến lược đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhân viên toàn hệ thống công ty nói riêng, và cộng đồng nói chung khi thực thi hành động vì cộng đồng. Thay vì những bữa tiệc tùng long trọng, xa hoa, các lãnh đạo HDBank lựa chọn sử dụng tiền tiết kiệm được từ những bữa tiệc, hoa quà để trao gửi cho Qũy Phúc Tâm. 7,6 tỷ đồng là số tiền quyên góp được từ dịp sinh nhật năm ngoái của Madam Thảo đã được trao tặng cho Quỹ Phúc Tâm. Sắp tới, Madam Thảo sẽ tiếp tục cùng các lãnh đạo các đơn vị tổ chức các chương trình an sinh xã hội, bắt nhịp cầu nhân ái cho chúng ta tiếp tục những hành trình thiện nguyện ý nghĩa.