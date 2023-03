Mãn nhãn với đại tiệc khao binh của ‘ông lớn bất động sản’ Masterise Homes

Bảo chứng các giá trị Bất động sản mang tên Masterise Homes

Với chủ đề "Written in the stars – Viết nên những vì sao", sự kiện kick off đại lý lớn bậc nhất trên thị trường bất động sản (BĐS) thời gian này đã diễn ra vào ngày 09/03/2023 vừa qua. Sự kiện nhằm vinh danh các Đại lý, chiến binh của 2 dự án Masteri Waterfront và Masteri West Heights; ra mắt các Đặc quyền chỉ dành riêng cho các đối tác phân phối và Khách hàng của Masterise Homes: Đặc quyền được chia sẻ thông tin thị trường và chân dung khách hàng; Đặc quyền Gói chính sách tài chính linh hoạt "Tổ Ấm An Cư".

Đại tiệc khao binh này còn là buổi tổng kết chặng đường 2022 đầy biến động, thách thức, đồng thời tiếp sức mạnh, tạo động lực để các "chiến binh ngôi sao" sẵn sàng cho lần ra quân sắp tới. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.000 khách mời là những đối tác chiến lược, đại diện các đơn vị đồng hành đã cùng Masterise Homes góp phần tạo nên cú hích đại thắng của hai dự án kim cương: Masteri Waterfront và Masteri West Heights trong thời gian vừa qua.

Trong không khí nhiệt huyết, sôi sục tại sự kiện, chủ đầu tư Masterise Homes đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ Ngôi sao với các quyền lợi đáng mơ ước dành riêng các Đại lý hàng đầu thị trường miền Bắc. Đây là bước đi tiên phong đánh dấu sự hợp tác giữa Masterise Homes và các đối tác phân phối, chính thức "phất cờ" cho cuộc đua chinh phục thị trường BĐS.

Sự kiện là minh chứng mạnh mẽ cho những cam kết của Chủ đầu tư Masterise Homes – luôn đồng hành với các đối tác dù ở trong hoàn cảnh nào. Đây cũng là bảo chứng cho tiềm lực vững vàng của Chủ đầu tư trên con đường đưa các dự án cán đích trọn vẹn.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Masterise Homes, ông Lê Quốc Hưng – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Bắc chia sẻ: "Tôi tin rằng chính sự bản lĩnh, kiên cường của tất cả các bạn chiến binh ở đây sẽ viết tiếp hành trình đáng tự hào này cho Masterise Homes bằng kết quả bán hàng của hai dự án Masteri West Heights và Masteri Waterfront, đồng thời mở ra một tương lai mới với các siêu dự án trong tương lai. Chặng đường chúng ta đang đi không phải 1 năm 2 năm mà sẽ là tầm nhìn dài rất nhiều năm sắp tới. Masterise Homes khẳng định vị thế luôn đồng hành cùng các Đại lý phân phối và khách hàng."

Cũng trong chương trình, đại diện chủ đầu tư còn chia sẻ về định hướng kinh doanh cũng như định hướng marketing của Masterise Homes giai đoạn 2023 để tiếp lửa, giúp các chiến binh đánh nhanh, thắng nhanh trong các trận chiến sắp tới.

Ông Lê Quốc Hưng – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Bắc – Masterise Homes chia sẻ định hướng kinh doanh giai đoạn 2023.

Mỗi chiến binh là một ngôi sao rực sáng giữa dải ngân hà



2022 - một năm đầy biến động của nền kinh tế Việt Nam cũng như thị trường BĐS nhưng với chiến lược xuất sắc của chủ đầu tư, sự tinh nhuệ của các đơn vị phân phối, Masterise Homes đã có cú lội ngược dòng, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong nghịch cảnh khi có màn ra mắt đầy ấn tượng trong năm qua với hai dự án tâm điểm hàng đầu phía Bắc – Masteri Waterfront và Masteri West Heights, tạo nên cơn sốt tại thị trường khu Đông và khu Tây Hà Nội.

Và để vinh danh cũng như tri ân những binh đoàn mạnh nhất, những tinh vân sáng nhất trên bầu trời Masteri West Heights và Masteri Waterfront, chủ đầu tư Masterise Homes dành tặng những giải thưởng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Đại diện Masterise Homes trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc có kết quả kinh doanh ấn tượng.

Theo đó, 4 đại lý One Housing, Novasky, Liên minh Phú Hưng – New way, Luxe Homes chính là 4 đại lý xuất sắc nhất giành giải thưởng Ngôi sao Platinum từ chương trình. Đây là những nhân tố "đinh" góp phần tạo cơn địa chấn tại thị trường BĐS Hà Nội trong thời gian vừa qua.



Đặc biệt, tại sự kiện, chủ đầu tư còn dành tặng nhiều giải thưởng giá trị đến các chiến binh ngôi sao với giải nhất cho hai chiến binh đạt doanh số cao nhất là 2 chiếc ô tô Vinfast VF8 trị giá 1 tỷ 300 triệu/xe, cùng các giải thưởng mà bất cứ nhân viên kinh doanh nào cũng mong muốn là xe máy điện Vinfast Theon, Xe máy điện Vinfast Klara S…

Với sự kiện khao binh diễn ra đầy bùng nổ đẩy nhuệ khí của các chiến binh ngôi sao lên cao nhất, Masterise Homes đang cho thấy sự thành công trong hành trình "Bắc tiến" của mình, hứa hẹn sẽ khẳng định dấu ấn thương hiệu BĐS hàng hiệu trên thị trường.

Tìm hiểu thông tin thêm về 2 dự án Masteri Waterfront và Masteri West Heights:

Hotline: (028) 39159159.