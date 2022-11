Mang danh giàu nhất thế giới, Elon Musk tiêu tiền vào đâu mà không mua nhà riêng?

Khối tài sản khổng lồ của người giàu nhất thế giới

Nhiều thập kỷ trước khi trở thành ông bố 9 con và tích lũy được khối tài sản 201 tỷ USD, Musk đã tự học lập trình. Ông đã bán mã nguồn cho trò chơi điện tử đầu tiên của mình với giá 500 đô la vào năm 12 tuổi.

Ngay trước sinh nhật lần thứ 18, Musk chuyển đến Canada và làm một loạt công việc lao động nặng nhọc, bao gồm xúc ngũ cốc, cắt khúc gỗ và cuối cùng là dọn dẹp phòng lò hơi trong một nhà máy gỗ với mức lương 18 USD một giờ - mức lương ấn tượng vào năm 1989. Đồng thời, ông cũng thực tập hè cùng với anh trai của mình, Kimbal, tại Ngân hàng Nova Scotia.

Năm 1990, sau khi vào đại học, Musk vẫn tranh thủ kiếm tiền bằng cách bán máy tính cá nhân hoàn thiện cũng như các bộ phận riêng lẻ cho sinh viên trong trường. Musk nói: “Tôi có thể chế tạo thứ gì đó phù hợp với nhu cầu của họ, chẳng hạn như một bộ xử lý văn bản đơn giản với chi phí thấp hơn.”

Elon Musk kiếm tiền ngay từ nhỏ. Ảnh: BI

Musk cũng cùng với anh trai xây dựng một công ty khởi nghiệp Internet. Với 28.000 USD tiền vốn, họ bắt đầu thành lập Zip2, cung cấp phần mềm hướng dẫn thăm quan thành phố cho báo chí. Bốn năm sau, vào năm 1999, họ bán Zip2 với giá 307 triệu USD, thu về cho Musk 22 triệu USD.

Ông tiếp tục đầu tư hơn một nửa số tiền kiếm được của mình để đồng sáng lập X.com, một dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Công ty nhanh chóng hợp nhất với đối thủ và trở thành PayPal, với Musk là cổ đông chính. Năm 2002, eBay mua PayPal và Musk rời đi với 180 triệu USD.

Sau khi rời PayPal, Musk chuyển sự chú ý sang thám hiểm không gian và thành lập SpaceX. Vài năm sau, ông cũng đồng sáng lập Tesla, và sau đó là SolarCity, nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời. Thành công của những công ty này nhanh chóng đưa ông vào “câu lạc bộ tỷ đô”.

Elon Musk đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: BI

Tới năm 2010, khi Tesla ra mắt trên thị trường chứng khoán thì tài sản của Musk đã tăng vọt. Đến năm 2012, ông lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất của Forbes với giá trị tài sản 2 tỷ USD.

Musk cũng lãnh đạo The Boring Company, do ông thành lập năm 2016 để phát triển và xây dựng các đường hầm dưới lòng đất với nỗ lực giảm thiểu các vấn đề giao thông. Theo The New York Times, trong năm 2018, The Boring Company đã huy động được hơn 112 triệu đô la - và hơn 90% trong số đó đến từ Musk. Vào năm 2019, công ty đã huy động vốn bên ngoài lần đầu tiên với khoảng 120 triệu đô la.

Gần một thập kỷ sau, Musk đã tích lũy được khối tài sản trị giá 201 tỷ USD và trở thành người giàu nhất thế giới. Trong bối cảnh đại dịch, tài sản của ông từng tăng 197% trong khoảng thời gian vỏn vẹn 5 tháng. Vào tháng 10 năm 2021, tài sản của Musk tăng thêm 36 tỷ USD chỉ trong một ngày, mức tăng lớn nhất từng được Bloomberg's Billionaires Index ghi nhận.

Chính những điều này giúp Elon Musk ngồi vững ở vị trí người giàu nhất thế giới, dù cổ phiếu Tesla từng sụt giảm 16% khiến ông mất đi 50 tỷ USD chỉ trong 2 ngày, đồng thời bỏ ra 44 tỷ USD để mua lại Twitter gần đây.

Tỷ phú nhưng không sống như một tỷ phú

Trong một podcast thực hiện với nhà đầu tư Cathie Wood, Elon Musk từng tự nhận mình là người nghèo tiền mặt. "Một số người nghĩ rằng tôi có rất nhiều tiền mặt nhưng thực sự không phải thế.” Giống như nhiều giám đốc điều hành quyền lực cao khác, Musk phụ thuộc vào các khoản thế chấp và tín dụng hàng ngày.

Trong những năm qua, vị CEO này đã mua hơn 100 triệu đô la bất động sản nhà ở tại California. Tuy vậy, ông lần lượt bán hết những ngôi nhà này và “trắng tay” nhà ở vào năm ngoái.

Bất động sản từng thuộc về Elon Musk. Ảnh: Google Maps

Thay vào đó, Elon Musk có niềm yêu thích với ô tô. Quay trở lại năm 2013, ông đã trả 920.000 đô la trong một cuộc đấu giá cho chiếc Lotus Esprit được sử dụng trong một bộ phim James Bond.

Biểu tượng siêu xe một thời Lotus Esprit. Ảnh: AP

Ngoài những chiếc Tesla, ga-ra của ông còn có chiếc xe tuyệt vời Jaguar 1967 E-type. Theo một video của Forbes, Musk có một cuốn sách về những chiếc xe mui trần cổ điển và đã để mắt đến chiếc Jaguar kể từ đó. Tuy nhiên, với Musk, chiếc xe này “liên tục gây ra cho tôi đủ loại rắc rối".

Một chiếc xe khác của ông là McLaren F1, được mua với giá khoảng một triệu đô la sau khi ông bán PayPal, theo Business Insider.

Còn những chiếc xe hàng ngày mà Musk thường lái có thể kể đến như Audi Q7, Porsche 911 và một chiếc xe thể thao BMW M5.

Elon Musk yêu thích những chiếc xe. Ảnh: British GQ

Một phương tiện đi lại đầy đắt đỏ khác của vị tỷ phú này chính là hai máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G550 và G650, được đăng ký tại Falcon Landing, một công ty TNHH có liên kết với SpaceX và Tesla. Theo GQ, Gulfstream G550 có đủ chỗ cho 17 hành khách, trong khi chiếc G650 còn lớn hơn thế và thường xuyên được ông sử dụng để bay từ California đến Texas.

Tháng 7 vừa qua, truyền thông tiếp tục đưa tin Elon Musk đang chuẩn bị mua thêm một chiếc Gulfstream G700 trị giá 78 triệu USD. Nếu sử dụng chiếc máy bay này, tỷ phú có thể di chuyển giữa các “siêu nhà máy” với tốc độ gần siêu thanh trong một cabin rộng rãi, yên tĩnh.

Gulfstream G700 đã ra mắt công chúng vào năm 2021 tại Qatar, là phiên bản cập nhật của G650 với cabin và không gian sống lớn hơn - Ảnh: Gulfstream

Mặc dù có tiền dư dả, nhưng Musk không phải là người thích những kỳ nghỉ xa hoa - hay bất kỳ kỳ nghỉ nào vì vấn đề đó. Vào năm 2015, anh ấy nói rằng anh ấy chỉ nghỉ hai tuần kể từ khi thành lập SpaceX khoảng 12 năm trước đó.

Vào tháng 8 năm 2018, Musk nói với The New York Times rằng ông đã làm việc 120 giờ một tuần. "Có những thời điểm tôi ở nhà máy suốt 3 - 4 ngày", ông cho biết.

Vào thời gian rảnh rỗi, vị tỷ phú thường có những sở thích không tốn kém như nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử và đọc sách. "Tôi thường đi chơi với lũ trẻ, gặp gỡ bạn bè, những thứ bình thường," anh nói. "Đôi khi, tôi cũng lên Twitter, nếu như nó hoạt động.”

Năm 2012, Musk ký The Giving Pledge, thề sẽ hiến tặng phần lớn tài sản trong suốt cuộc đời của mình. Ông đã quyên góp những khoản đáng kể cho các lĩnh vực mà ông quan tâm, trong đó bao gồm một món quà trị giá 10 triệu đô cho Future of Life Institute để điều chỉnh trí thông minh nhân tạo.

*Theo BI, GQ