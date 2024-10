Mang sổ tiết kiệm 200 triệu đến ngân hàng rút tiền, cụ bà được công an “mời” lên làm việc

Sáng 1/10, Công an phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhận được thông tin về việc bà N.T.M, trú tại phường Đại Mỗ đang đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank yêu cầu rút toàn bộ số tiền 200 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản. Nhận thấy bà M có biểu hiện lạ, nên nhân viên ngân hàng đã thông tin cho Công an phường Đại Mỗ để hỗ trợ xác minh.

Nhận được tin báo, cán bộ chiến sỹ Công an phường Đại Mỗ đã đến mời bà M về trụ sở Công an phường để xác minh làm rõ. Quá trình làm việc nhận thấy bà M có nhiều biểu hiện hoang mang, lo lắng, CBCS Công an phường Đại Mỗ đã động viên, đề nghị bà M kể lại lý do đi rút tiền tiết kiệm vì nghi ngờ bà M bị lừa đảo.

Bà M cho biết, sáng cùng ngày có một đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an gọi điện thoại thông báo nội dung “bà có liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển số tiền là 200 triệu đồng để “phục vụ điều tra” chứng minh bản thân trong sạch”. Ngay sau đó bà M đã mang 2 sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng ra ngân hàng rút tiền để định chuyển vào tài khoản cho đối tượng.

Qua nghe câu chuyện của bà M, các CBCS Công an phường Đại Mỗ đã trao đổi với bà M rằng đây là vụ lừa đảo qua mạng xã hội, và đề nghị bà M tạm dừng các thủ tục chuyển tiền.

Theo Chỉ huy Công an phường Đại Mỗ, thời gian qua, Công an phường đã chủ động tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo cho nhân dân nhưng nhiều người dân vẫn mất cảnh giác, trong đó có trường hợp bà M.

Trước đó, cơ quan công an đã ghi nhận nhiều trường hợp kẻ lừa đảo mạo danh công an, khi thì báo nợ ngân hàng, khi thì báo vi phạm hợp đồng tín dụng, tạo áp lực khiến nạn nhân vội vàng rút tiền trả ngay để được "giảm nhẹ tội danh".

Rất may, với sự cảnh giác, phối hợp thông tin của nhân viên Ngân hàng và sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Đại Mỗ đã giúp bà M tạm dừng thủ tục chuyển khoản, thoát bẫy lừa đảo của kẻ gian.