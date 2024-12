Người tạo ra 5 món đồ này xứng đáng được gọi là: Sư phụ!

1. Đèn bàn tích hợp ổ cắm

Đèn bàn ai mà chưa thấy qua? Dù không phải nhà nào cũng sử dụng nhưng thiết kế này chẳng có gì xa lạ trong đời sống. Đèn bàn, dù là phiên bản đèn decor, đèn ngủ hay đèn học đều sở hữu nhiều kiểu dáng, kích cỡ cũng như màu sắc độc đáo.

Dù thân thuộc là thế nhưng tôi thực sự khâm phục người nào đã nghĩ ra thiết kế đèn bàn tích hợp ổ cắm. Sự kết hợp này đúng là tiện lợi vô đối. Bởi nó giải quyết được vấn đề thiếu ổ cắm điện ở khu vực đầu giường, giúp tôi dễ dàng cắm điện và sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, tai nghe...

2. Hộp đựng điện thoại chống nước

Tôi ít khi mang điện thoại vào nhà tắm vì sợ nước bắn vào có thể làm hư hỏng thiết bị. Do tính chất công việc, dạo gần đây tôi nhận ra khi tắm hay giặt đồ, tôi thường bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn quan trọng. Lúc đấy tôi chỉ muốn tìm được thứ gì đó vừa chống nước vừa có thể đặt điện thoại vào trong, để tôi dễ dàng mang chúng vào nhà tắm.

Ấy vậy mà thứ đó hoàn toàn tồn tại, chỉ là trước giờ tôi chưa thử tìm kiếm mà thôi. Kể từ sau khi mua hộp đựng điện thoại chống nước và treo chúng trong nhà tắm, tôi có thể vô tư nghe nhạc thậm chí là xem phim. Những cuộc gọi và tin nhắn quan trọng cũng không còn bị bỏ lỡ như trước đây. Quan trọng là thiết kế này đáp ứng được tiêu chí của tôi, đó là có khả năng chống nước cực kỳ ổn áp, tôi hoàn toàn yên tâm điện thoại không bị dính nước trong suốt quá trình sử dụng nhà tắm.

3. Hộp đựng xà phòng dạng lưới

Tôi rất thích dùng xà phòng dạng bánh, vì chúng vừa thơm vừa dùng được lâu. Tuy nhiên có 1 điểm khiến tôi "ghét" món đồ này đó là khá trơn trượt. Mỗi khi tay ướt mà cầm miếng bánh xà phòng, tôi thường làm rơi xuống bồn rửa và hiển nhiên là khiến chúng bị sứt mẻ vài góc.

Sau đó tôi đã tìm ra được món đồ "chân ái", đó là hộp đựng xà phòng dạng lưới. Không những vấn đề trơn trượt được giải quyết triệt để, chiếc hộp này còn hỗ trợ tạo bọt mịn màng cho bánh xà phòng, nhân đôi hiệu quả khi sử dụng. Thích nhất ở khoản đáy hộp có thiết kế lỗ thông thoáng, sau khi dùng xong chỉ cần rửa qua, bọt đọng trên các khe hở sẽ tự động trôi ra, đảm bảo sự sạch sẽ, khô ráo cho miếng bánh xà phòng.

4. Ghế xếp

Mỗi lần xếp hàng dài ở siêu thị hay săn vé mua hàng giảm giá, tôi luôn nghĩ nếu xuất hiện 1 chiếc ghế xếp thì tốt biết mấy. Vì phía trước tôi còn bao nhiêu người chờ đợi, đứng lâu vừa đau lưng vừa mỏi chân, nói chung là rất cực hình.

Nghĩ là thế, nhưng ai lại mang theo ghế khi ra ngoài cơ chứ? Cho đến khi tôi thấy 1 chị gái đứng trước mình, tôi đã tìm được đáp án cho câu hỏi này. Hóa ra thực sự có người mang ghế khi đi ra ngoài, nhưng điểm đặc biệt là chiếc ghế mỏng manh như tờ giấy.

Thì ra chúng được làm từ nhựa, khi không sử dụng sẽ trông xẹp lép như tờ giấy. Nhưng khi cần dùng, chỉ việc mở bung ra, uốn nắn 1 chút là món đồ này sẽ thành 1 chiếc ghế xếp lý tưởng để ngồi hoặc để đựng đồ đạc. Thiết kế này quả là phát minh vĩ đại, giúp "giải phóng" đôi chân đúng nghĩa. Từ nay dù xếp hàng mấy tiếng đồng hồ cũng không thể làm khó được tôi!

5. Kính chống say xe

Trước đây tôi không hề biết đến món đồ này, mỗi lần đi xe oto là lại loay hoay với đủ thứ mẹo vặt, thậm chí là uống cả đống thuốc chống say xe đến mức ngán ngẩm. Mẹo vặt thì chẳng ăn thua, thuốc uống thì khiến cơ thể mệt mỏi vô cùng. Lâu dần khiến tôi cứ thấy xe oto là nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Sau đó tôi tìm được 1 món đồ rất hay: kính chống say xe. Nghe tưởng đồ chơi nhưng kỳ thực chúng có tác dụng chống say xe rất tốt. Loại kính này có thiết kế đơn giản, chúng không có tròng kính mà thay vào đó là 4 khung kính, mỗi khung đều chứa một ít chất lỏng màu xanh.

Khi đeo, kính sẽ di chuyển theo chuyển động của đầu, chất lỏng cũng từ từ dao động. Điều này có tác dụng điều chỉnh tầm nhìn của người đeo, bởi khi say xe, mắt và chuyển động của xe không đồng bộ chính là lý do khiến ta cảm thấy khó chịu, từ đó mới bị say xe.

Chất lỏng xanh trong kính sẽ tạo ra một đường ngang giả để giữ sự thăng bằng cho mắt, giúp loại bỏ cảm giác say xe. Tôi đã thử nghiệm và bất ngờ về độ hiệu quả của kính. Tuy nhiên, nếu bạn say xe do mùi của xe thì cái kính này cũng đành chịu thua!

Nguồn: Toutiao