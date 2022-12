Mánh khoé của ông trùm điều hành đường dây đánh bạc 1 tỷ đồng/ngày

Lê Văn Thắng (43 tuổi, còn gọi Thắng "đấu") và Nguyễn Thanh Nam (35 tuổi, còn gọi Nam "báo") là hai kẻ đầu đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô 600 tỷ đồng.

Ổ nhóm tội phạm do Thắng “đấu” và Nam “báo” cầm đầu hoạt động rất tinh vi, mang tính chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ rõ ràng và lợi dụng mạng xã hội để hoạt động.

Lê Văn Thắng (Thắng "đấu") bị bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Thắng "đấu" là người không có ghề nghiệp ổn định, bất minh về kinh tế, sử hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp. Hắn mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay lãi, tổ chức đánh bạc, đánh bạc.



Dịp World Cup 2022, Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ từ nước ngoài như Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho "cấp dưới" là Lê Minh Quang, Nguyễn Thị Hương, Lê Văn Quyết quản lý. Đàn em của Thắng sẽ tiếp tục chia cắt nhỏ tài khoản để các con bạc tham gia cá độ, cá cược.

Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000 - 10.000 đồng/đô. Trong khi đó, đối tượng cầm đầu sẽ hưởng 12.000 - 40.000 đồng/đô "com" (tiền hoa hồng).

Ngoài hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Thắng “đấu” cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên. Đường dây của Thắng và Nam hoạt động chủ yếu qua ứng dụng Facebook, Zalo và Telegram. Toàn bộ thông tin giao dịch, cuộc gọi sau khi thực hiện đều được thu hồi, gây khó khăn cho công tác thu thập tài liệu, chứng cứ.

Tang vật vụ án.

Ngày 3/12, 118 cán bộ, chiến sĩ của Công an Hà Nội và Công an TP.HCM triển khai 9 tổ công tác bắt giữ Thắng “đấu” và Nam “báo” cùng 7 đàn em. Công an khám xét 9 địa điểm liên quan đến đường dây trên để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ hàng cấm.



Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, 1 hộp tiếp đạn, 107 viên đạn, 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn), hơn 200kg pháo nổ, 2 xe ô tô Lexus RX350 và Mecesdes, 3 xe máy, 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hồ sơ tài liệu, giấy tờ về việc cho vay lãi nặng.

Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng khoảng 600 tỷ đồng.

Minh Tuệ