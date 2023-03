Mạnh tay rao bán dầu thô với giá không thể rẻ hơn, Nga ôm “trái đắng” mà không thể trách ai

Ảnh minh họa

Kể từ khi dầu Nga bị cấm vận và áp giá trần 60 USD/thùng, các vị khách hàng châu Á ngày càng trở nên quan trọng hơn với Nga.

Theo số liệu của Bloomberg, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Mỹ, đã tăng lên mức kỷ lục 1,62 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng 2. Con số này cũng đánh dấu mức nhập khẩu tăng tháng thứ 5 liên tiếp, vượt qua nhà cung cấp Saudi Arabia trong nhiều năm. Còn đối với người mua Trung Quốc,các chuyến hàng dầu của Nga đến Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 43 triệu thùng trong tháng 3 tới đây.

Để bán được những lô hàng dầu thô đến tay khách hàng châu Á, Nga đã phải bán đại hạ giá nhằm thu hút khách hàng sau khi bị loạt khách hàng từ phương Tây quay lưng.

Theo hai công ty chuyên theo dõi giá dầu của Nga từ lâu — Argus Media - công ty có dữ liệu trong nhiều năm xác định thuế xuất khẩu mà Moscow nhận được từ việc bán dầu ở nước ngoài và S&P Global, giá thanh toán tại điểm xuất khẩu thấp hơn nhiều so với giá trần.

Dữ liệu của Argus vào cuối tháng 2 cho thấy giá xuất khẩu của dầu Urals - loại dầu hàng đầu của Nga và loại mà Ấn Độ đang thực sự săn đón, ở mức khoảng 45 USD/thùng. Platts cũng đưa ra nhận định tương tự. Nếu bao gồm cả chi phí giao hàng, giá dầu chỉ được giao dịch quanh ngưỡng 64,31 USD/thùng vào ngày 10/3 và đã bao gồm chi phí giao hàng đắt đỏ tăng mạnh kể từ ngày 18/1.

Giá dầu ở thời điểm rời cảng thấp hơn nhiều so với khi cập bến Ấn Độ, nguyên nhân chính khiến doanh thu dầu mỏ Nga sụt giảm. Đồ họa: Bloomberg

Tuy nhiên, nhập khẩu từ các quốc gia tăng mạnh cũng không thể giúp Nga vui hơn ở thời điểm này. Theo ước tính của Bloomberg dựa trên dữ liệu chính thức của Nga, doanh thu thuế của Nga từ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đã giảm mạnh 48% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân không ai khác chính là do giá dầu được bán với giá quá thấp và khiến Nga khó để có thể có lãi như trước đây và chi phí vận chuyển ngày càng tăng cao do khan hiếm tàu chở.

Chưa dừng lại ở đó, khí đốt của Nga cũng chứng kiến tình trạng tương tự. Tổng thu thuế từ dầu mỏ và khí đốt tự nhiên giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 6,9 tỷ USD ( tương đương 521 tỷ rúp Nga) trong tháng 2, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga.

Theo tính toán của Bloomberg, doanh thu của Nga từ dầu thô và các sản phẩm dầu đã giảm xuống còn 4,8 tỷ USD (361 tỷ rúp). Dầu chiếm hơn 2/3 doanh thu thuế năng lượng của Nga trong tháng Hai.

Ngân sách của Nga bị thâm hụt 23,3 tỷ USD ( tương đương 1,76 nghìn tỷ rúp) trong tháng 1 so với cùng kỳ năm 2022 do giá Urals thấp và xuất khẩu khí đốt tự nhiên thấp hơn, theo Bộ Tài chính Nga cho biết vào tháng trước.

Cũng theo Bộ Tài chính Nga, giá trung bình của hỗn hợp Urals ở mức 49,52 USD/thùng trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023, so với 88,89 USD/thùng trong cùng tháng năm ngoái. Giá của Urals trung bình là 49,56 USD/thùng vào tháng 2 năm 2023 - thấp hơn 1,86 lần so với giá trung bình vào tháng 2 năm 2022 khi ghi nhận 92,15 USD/thùng.

Theo Bloomberg, FT