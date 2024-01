Mạo danh lãnh đạo công an tỉnh gọi điện 'dọa' bí thư, chủ tịch xã để lừa đảo

Ngày 9/1, Đại tá Bùi Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, gần đây xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên, lãnh đạo Công an huyện Tây Hòa gọi đến số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã để thông báo số điện thoại của họ bị người khác chiếm đoạt.

Ngoài ra, chúng còn yêu cầu, "đe dọa" muốn lấy lại số điện thoại phải cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân.

Các đối tượng mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên gọi điện 'dọa' bí thư, chủ tịch xã để lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Theo đại diện Công an huyện Tây Hòa, một số kẻ đã gọi điện cho Bí thư xã Sơn Thành Tây và Chủ tịch xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa) yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

" Loại tội phạm lừa đảo này thường sử dụng địa chỉ IP ở nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho việc điều tra, xử lý của cơ quan chức năng ", đại diện công an huyện Tây Hòa nhận định.

Thượng tá Trần Thanh Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên khẳng định, lực lượng công an khi tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và cần làm việc với người bị tố giác hoặc những người liên quan đều phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập gửi đến cá nhân người đó.

Công an sẽ làm việc trực tiếp với người dân, có lập biên bản làm việc (không chụp hình giấy mời gửi qua mạng xã hội, hoặc làm việc, lấy lời khai qua điện thoại).

Vì vậy, khi có người tự xưng là công an gọi điện thoại đến lấy nhiều lý do khác nhau để đe dọa, gây áp lực đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng... thì rất có thể là đối tượng lừa đảo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin.

Công an xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) cho biết, gần đây, một số đối tượng sử dụng đầu số di động: 0837xxx, 0838xxx702, 0886xxx514... gọi điện cho cán bộ xã, người dân về việc thông tin cá nhân, tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin. Các đối tượng tự giới thiệu tên Tuấn, Toàn... là cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hàm Thuận Nam và yêu cầu người dân đến cơ quan công an để điều chỉnh các thông tin. Sau đó, chúng tiếp tục dùng số điện thoại khác gọi và yêu cầu công dân điều chỉnh thông tin và gửi kết bạn qua tài khoản Zalo để hướng dẫn hỗ trợ cập nhật thông tin. Chúng còn nêu ra thời hạn ngắn ép người dân phải thực hiện tải ứng dụng giả mạo cổng Dịch vụ công quốc gia để thao tác trên ứng dụng. Cá biệt, có kẻ mạo danh là lãnh đạo ngành công an để yêu cầu người dân thực hiện thao tác như trên. Công an xã Hàm Cường khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNeID, mã OTP, thông tin CCCD, tài khoản ngân hàng... cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không có trách nhiệm, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ số điện thoại lạ gọi đến.