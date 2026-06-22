Mạo danh trung tâm giáo dục uy tín, dụ phụ huynh chuyển tiền giữ chỗ

Các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ninh cho biết, gần đây, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một trong những hình thức nổi lên là giả mạo các tổ chức giáo dục, trung tâm đào tạo để quảng bá các chương trình “trại hè quốc tế”, “khóa học kỹ năng”, “học kỳ quân đội”, “trại hè tiếng Anh” nhằm chiếm đoạt tài sản của phụ huynh.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường lập fanpage, website hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo các trung tâm giáo dục có uy tín. Chúng sử dụng hình ảnh cơ sở vật chất hiện đại, video hoạt động được dàn dựng chuyên nghiệp cùng những lời quảng cáo hấp dẫn như phát triển kỹ năng sống, nâng cao ngoại ngữ, giao lưu quốc tế hay trải nghiệm thực tế để tạo lòng tin.

Sau khi tiếp cận được phụ huynh, các đối tượng liên tục tư vấn, giới thiệu nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá học phí với điều kiện phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để giữ chỗ.

Nhiều trường hợp, sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức khóa tài khoản, cắt liên lạc hoặc tiếp tục yêu cầu phụ huynh đóng thêm các khoản phí như phí hồ sơ, phí bảo hiểm, phí đồng phục hay phí ngoại khóa nhằm chiếm đoạt thêm tài sản.

Đáng chú ý, để tăng độ tin cậy, một số đối tượng còn làm giả giấy phép hoạt động, hợp đồng điện tử, tin nhắn xác nhận hoặc thuê người đóng giả phụ huynh đăng bài đánh giá tích cực trên mạng xã hội.

Nguồn: CA Quảng Ninh

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng tâm lý muốn cho con tham gia các hoạt động bổ ích trong dịp hè, nhiều phụ huynh đã mất cảnh giác và trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức trước khi đăng ký cho con tham gia các chương trình trại hè hoặc khóa học kỹ năng.

Người dân cần kiểm tra rõ địa chỉ hoạt động, giấy phép kinh doanh và các thông tin pháp lý liên quan của trung tâm giáo dục; không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán học phí khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Cơ quan công an cũng lưu ý phụ huynh cần thận trọng với các quảng cáo có nội dung ưu đãi lớn, học phí rẻ bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp để giữ suất.

Để bảo đảm an toàn, phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn các cơ sở giáo dục uy tín, có thông tin công khai minh bạch và được nhiều người biết đến.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, việc nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động xác minh thông tin là giải pháp quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản, đồng thời góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.