Mark Zuckerberg chê Apple chẳng còn phát minh ra thứ gì tuyệt vời, chỉ còn biết bám vào iPhone

Mark Zuckerberg, CEO Meta, đã tham gia chương trình Joe Rogan Experience trong một buổi phỏng vấn kéo dài xoay quanh các chủ đề như kiểm duyệt nội dung, chính quyền Trump và sự thiếu đổi mới từ Apple.

Zuckerberg cho rằng Apple đã ngừng đổi mới kể từ sau thời Steve Jobs và hiện tại chỉ đang “ngồi trên” những thành quả cũ của iPhone thay vì thực sự tạo ra những sản phẩm mang tính cách mạng:

“Steve Jobs đã phát minh ra iPhone, nhưng giờ đây, họ chỉ đang bám vào sản phẩm này sau 20 năm. Tôi cảm thấy như Apple đã lâu rồi không thực sự sáng tạo ra thứ gì vĩ đại. Họ đang ngồi trên thành công cũ thay vì tiếp tục đổi mới.”

Ông nhấn mạnh rằng doanh số iPhone dường như đã chững lại hoặc thậm chí có dấu hiệu sụt giảm trong những năm gần đây. Nguyên nhân, theo Zuckerberg, là vì mỗi thế hệ iPhone mới không mang lại những cải tiến đáng kể khiến người dùng buộc phải nâng cấp như trước:

“Tôi thậm chí không chắc rằng Apple đang bán được nhiều iPhone hơn qua từng năm. Doanh số có thể đã giảm. Lý do là mỗi thế hệ iPhone mới không thực sự có quá nhiều khác biệt. Điều đó khiến người dùng trì hoãn việc nâng cấp lâu hơn so với trước đây.”

Zuckerberg cho rằng sự chững lại trong đổi mới công nghệ buộc Apple phải dựa vào các chiến lược kinh doanh khác để tăng lợi nhuận, trong đó có việc áp đặt mức phí 15-30% cho các nhà phát triển ứng dụng trên App Store. Ông gọi mức phí này là “cách Apple che giấu việc doanh số iPhone không còn tăng trưởng”:

“Vậy Apple đang kiếm tiền bằng cách nào? Họ làm điều đó bằng cách siết chặt các nhà phát triển và áp đặt khoản phí 30% cho mọi giao dịch trên App Store.”

Mark Zuckerberg trên chương trình podcast của Joe Rogan

Chỉ trích về khả năng kết nối của AirPods và sự phân biệt với sản phẩm Meta

Zuckerberg cũng chỉ trích cách Apple hạn chế khả năng kết nối của các thiết bị bên thứ ba như kính thông minh Ray-Ban do Meta phát triển:

“Họ tạo ra những sản phẩm như AirPods, nhưng lại bóp nghẹt cơ hội để bất kỳ công ty nào khác xây dựng một sản phẩm có thể kết nối với iPhone theo cách tương tự. Apple đã phát triển một giao thức kết nối riêng chỉ cho AirPods, giúp chúng kết nối liền mạch hơn, nhưng không cho phép bên thứ ba sử dụng giao thức này.”

Meta đã đề nghị Apple cho phép sử dụng giao thức tương tự để kính Ray-Ban Meta kết nối dễ dàng hơn, nhưng bị từ chối. Theo Zuckerberg, lý do Apple đưa ra là lo ngại về bảo mật, nhưng ông cho rằng vấn đề này là do chính Apple không mã hóa giao thức đủ tốt:

“Họ bảo giao thức không an toàn, nhưng thực tế là do họ không thiết kế nó đủ bảo mật ngay từ đầu, rồi lại lấy lý do đó để từ chối cho sản phẩm khác kết nối dễ dàng.”

Kính Ray-Ban Meta

Chỉ trích chiến lược “bong bóng xanh” của iMessage

CEO Meta cũng chỉ trích cách Apple tạo ra sự khác biệt trong iMessage giữa tin nhắn từ iPhone (bong bóng xanh) và các nền tảng khác (bong bóng xanh lá), điều này khiến người dùng cảm thấy bị phân biệt:

“Apple làm vậy để khiến những đứa trẻ cảm thấy xấu hổ. Nếu bạn không có bong bóng xanh, bạn sẽ bị coi là ‘out crowd’ và họ biện minh bằng vấn đề bảo mật.”

Zuckerberg và Rogan sau đó đã tra cứu trực tiếp về việc liệu RCS có được mã hóa trên iPhone hay không. Theo Apple, chuẩn RCS Universal Profile do GSM Association công bố hiện tại chưa hỗ trợ mã hóa đầu cuối. Apple cho biết đang hợp tác với GSM Association để cải thiện bảo mật thay vì tự phát triển một giải pháp riêng.

Nhận xét về Vision Pro

Cuối buổi phỏng vấn, Zuckerberg cũng nhắc đến Vision Pro – chiếc kính thực tế ảo mới của Apple:

“Họ bán một thiết bị với giá 3.500 USD, mà tôi nghĩ còn kém hơn sản phẩm mà chúng tôi bán với giá chỉ 300-400 USD. Nhưng tôi tin rằng Apple là một công ty công nghệ giỏi, và thế hệ thứ hai, thứ ba của Vision Pro có thể sẽ tốt hơn.”