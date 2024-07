Marriott International tăng gấp đôi số khách sạn và resort tại Việt Nam, bổ nhiệm nhân sự mới tiếp quản thị trường phát triển không ngừng này

Ông Duke Nam - Phó Chủ tịch Khu vực, phụ trách quản lý, điều hành thị trường Hàn Quốc và Philippines - sẽ kiêm nhiệm thêm thị trường Việt Nam, thông báo của Marriott International cho biết.

Thị trường Việt Nam trước đó được xếp chung cùng Thái Lan, Campuchia, đặt dưới sự quản lý của Phó Chủ tịch Khu vực, ông Jakob Helgen.

Lần bổ nhiệm này được Marriott International gọi là "lựa chọn hoàn hảo" để dẫn dắt đội ngũ tiếp tục duy trì sự phát triển không ngừng của Marriott tại Việt Nam.

"Duke là một trong những chuyên gia khách sạn nổi tiếng, được kính trọng nhất trong khu vực với nhiều thành tích nổi trội trong sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ của bản thân", ông Neeraj Govil, Giám đốc Điều hành, Châu Á Thái Bình Dương, ngoại trừ Trung Quốc của Marriott International cho biết.

Marriott International nhìn nhận giờ là thời điểm then chốt trong bối cảnh tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới này bắt tay vào thúc đẩy chiến lược tăng trưởng sâu rộng tại Việt Nam, nơi Marriott International đang vận hành 23 cơ sở kinh doanh.

Các thương vụ ký kết với Vingroup, Sun Group, Bitexco giúp sự hiện diện của Marriott International tại Việt Nam tăng bằng lần. Đến cuối năm 2024, Marriott International dự kiến sẽ mở rộng số lượng khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên đất nước có dải chữ S với hơn 50 dự án đang được phát triển.

Việc mở rộng này cũng sẽ cho ra mắt một số thương hiệu mới trong nước, bao gồm cả thương hiệu Westin vừa chính thức ra mắt với The Westin Resort & Spa Cam Ranh. Các thương hiệu dự kiến sẽ sớm ra mắt trong tương lai bao gồm The Ritz-Carlton, Marriott Executive Apartments... Trong đó, The Ritz-Carlton là thương hiệu dòng luxury của Mariott International, trên toàn thế giới có chưa đến 10 điểm.

Ông Duke Nam mang quốc tịch Hàn Quốc, được đào tạo ở Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, đã dành hơn 25 năm gắn bó với danh mục thương hiệu của Marriott International, bao gồm cả vai trò lãnh đạo cấp cao trên khắp Châu Á Thái Bình Dương. Sau những giai đoạn thành công với tư cách là Tổng Giám đốc của các khách sạn Westin và St. Regis ở Đài Bắc, Quảng Châu và Thâm Quyến, ông đã giữ vị trí Giám đốc Điều hành Khu vực phía Tây, Trung và Nam Trung Quốc trong vài năm.

Năm 2014, ông đã thăng chức giữ vai trò Phó Giám đốc Điều hành khu vực phía Nam Trung Quốc & Hải Nam thuộc Starwood Hotels & Resorts thời bấy giờ. Sau khi chuyển giao sang Marriott International, Duke tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Khu vực phía Nam Trung Quốc vào năm 2016. Năm 2018, ông trở lại Hàn Quốc để đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Khu vực phụ trách thị trường. Vị trí này sau đó được mở rộng thêm với thị trường Philippines.

Với lần bổ nhiệm này, ông Duke sẽ chịu trách nhiệm điều hành hơn 70 cơ sở kinh doanh của 16 thương hiệu trực thuộc Marriott International tại Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam.