Masan Consumer Holdings lãi kỷ lục trong quý 4, biên lợi nhuận gộp lên gần 50%

Quý 4/2023, CTCP Hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer Holdings (mã chứng khoán: MCH) doanh thu thuần đạt 8.691 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, Masan Consumer Holdings đạt doanh thu thuần gần 29.066 tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2022.

Trên cơ sở LFL (like for like), doanh thu của Masan Consumer Holdings tăng 9% trong năm 2023 và 5,4% trong quý 4/2023 so với cùng kỳ năm trước.

Masan Consumer Holdings tiếp tục đạt được một quý kỷ lục về lợi nhuận với lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 ở mức 2.306 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Năm 2023, Masan Consumer Holdings ghi nhận lợi nhuận sau thuế 7.195 tỷ đồng, đạt tăng trưởng ấn tượng 30% so với năm 2022, trong khi vẫn duy trì mức hàng tồn kho lành mạnh. EPS năm 2023 đạt 9.888 đồng/cp, tăng mạnh so với EPS năm 2022 là 7.612 đồng/cp.

Đặc biệt, biên lợi nhuận gộp của Masan Consumer Holdings lần đầu tiên tiến lên mức gần 50%. Cụ thể, lợi nhuận gộp quý 4 đạt 4.017 tỷ, biên lợi nhuận gộp 47,29%, tăng đáng kể từ mức 41,48% trong quý 4/2022.

Tổng tài sản của Masan Consumer Holdings tại ngày 31/12/2023 ở mức 40.553 tỷ đồng, tăng hơn 7.000 tỷ so với hồi đầu năm. Tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ở mức 8.105 tỷ đồng, tăng hơn 2.315 tỷ đồng so với đầu năm.

Masan cho biết, kết quả trên là thành quả của việc luân chuyển sản phẩm có biên lợi nhuận cao hợp lý, chiến lược giá củng cố bởi thương hiệu mạnh và vận hành hiệu quả. Nhằm tăng tốc quá trình đổi mới sản phẩm và nâng cao tỷ lệ thành công, MCH sẽ triển khai mô hình ra mắt sản phẩm mới trên hệ thống chuỗi cửa hàng, siêu thị WCM và các kênh digital.

Trong năm 2023, chiến lược "Go Global" với điểm nhấn là thương hiệu CHIN-SU mang lại nhiều kết quả tích cực cho MCH. Doanh thu xuất khẩu tăng lên 1.005 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tại thị trường Mỹ, tương ớt CHIN-SU giữ vững vị trí trong top 8 sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2023 tổng doanh xuất khẩu đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ ở mức 31%.

Bên cạnh đó, các ngành hàng chủ chốt gồm Chăm sóc sức khỏe gia đình, cá nhân, Gia vị và Thực phẩm tiện lợi của MCH tăng trưởng lần lượt 39,4%, 18,2%, 8,8% so với cùng kỳ. Doanh thu đến từ nhóm sản phẩm đổi mới, sáng tạo đạt 1.284 tỷ đồng, tăng 39,0% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 54% vào tăng trưởng doanh thu LFL.

Để đảm bảo sự ổn định của biên lợi nhuận trong năm 2024, Masan Consumer Holdings đã chốt phần lớn giá cho nguyên vật liệu sản xuất cho đến nửa cuối năm 2024.