Masan High-Tech Materials báo lãi 2.148 tỷ đồng trong quý 3/2026, gấp 416 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, CTCP Masan High-Tech Materials (mã CK:MSR) ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 14.557 tỷ đồng, tăng 613% so với cùng kỳ, tương ứng gấp hơn 7 lần.

Giá vốn hàng bán đạt 11.811 tỷ đồng, tăng 620%. Lợi nhuận gộp đạt 2.746 tỷ đồng, tăng 586%.

Trong quý 3/2026, doanh thu hoạt động tài chính đạt 147 tỷ đồng, tăng 321%. Chi phí tài chính đạt 421 tỷ đồng, tăng 41%; trong đó chi phí đi vay đạt 326 tỷ đồng, tăng 16%.

Chi phí bán hàng đạt 26 tỷ đồng, tăng 14%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 46%, còn 55 tỷ đồng.

Masan High-Tech Materials đạt lợi nhuận trước thuế 2.270 tỷ đồng, gấp 166 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.148 tỷ đồng, gấp 416 lần quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Masan High-Tech Materials đạt 25.687 tỷ đồng, tăng 409% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 4.599 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 184 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.350 tỷ đồng, lỗ 211 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo bộ phận, doanh thu mảng vonfram trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 23.965 tỷ đồng, tăng 748% so với cùng kỳ, chiếm 93% tổng doanh thu thuần.

Chia theo vùng địa lý, doanh thu chủ yếu tại thị trường Châu Á đạt hơn 15.030 tỷ đồng, chiếm 59% tổng doanh thu. Doanh thu tại thị trường Châu Âu đạt 6.441 tỷ đồng, tại thị trường Bắc Mỹ đạt 3.631 tỷ đồng và tại Việt Nam hơn 586 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Masan High-Tech Materials đạt 40.968 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm.

Nợ phải trả tại ngày 30/09/2026 đạt 25.464 tỷ đồng, tăng 78%. Vốn chủ sở hữu đạt 15.504 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm.