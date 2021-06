Masteri Centre Point hiện thực hóa chuẩn mực sống quốc tế tại TP. Thủ Đức

Bất động sản cao cấp: "sân chơi" của những chủ đầu tư đủ lực?

Nền kinh tế Việt Nam chứng kiến không ít sự thay đổi, song sức tăng trưởng vẫn khá ổn định với GDP đạt 4.48%, cao hơn mức 3.68% của cùng kỳ năm trước. Dù các lĩnh vực đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi Covid, song theo đánh giá của các chuyên gia, bất động sản vẫn là một kênh đầu tư an toàn với những tín hiệu khả quan. Điều này cho thấy bất động sản vẫn là một "mảnh đất màu mỡ" để các chủ đầu tư có tầm nhìn tiếp tục ghi dấu với những dự án chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng khắt khe của người mua.

Gắn liền với tên tuổi của loạt dự án tạo nên hiệu ứng tốt và được đón nhận rộng rãi trên thị trường căn hộ hạng sang và cao cấp, Masterise Homes tiếp tục là đơn vị "phất cờ" tiên phong đưa bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) về Việt Nam với Grand Marina Saigon, One Central và The Grand Hanoi (Hàng Bài). Bắt tay cùng những thương hiệu quốc tế đi đầu trong mảng bất động sản hạng sang như: Marriott, JW Marriott, The Ritz-Carlton, Masterise Homes mang đến những dự án mang tính biểu tượng, mở ra thị trường đầy triển vọng cho mô hình này. Từ thành công của các dự án trải rộng từ Nam ra Bắc, uy tín của Masterise Homes trở thành bảo chứng cho giá trị sản phẩm, tạo động lực để Việt Nam sánh vai cùng các "thủ phủ" bất động sản hàng hiệu và bất động sản hạng sang như Dubai, Mỹ, Singapore, Hong Kong.

Chiến lược "Đông tiến" thành phố Hồ Chí Minh của Masterise Homes

Theo số liệu từ Báo cáo thị trường bất động sản Quý 1/2021 của CBRE, tỷ lệ hấp thụ các dự án mới là 80%, được đánh giá khá tốt và sẵn sàng để đón nhận những "bước sải" dài hơn. Về nguồn cung căn hộ, khu Đông tiếp tục dẫn đầu với 47%, trong khi đó khu Nam – vốn là "điểm nóng" của thị trường vài năm trước đây đã chịu về nhì với 31%.

Tỉ lệ hấp thụ tốt là dấu hiệu đáng mừng cho các dự án giữa thời điểm thị trường nhiều biến động (Nguồn: CBRE)

Ngày 1/1/2021 - cột mốc quan trọng khi thành phố Thủ Đức chính thức được hình thành sau khi quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức sáp nhập. Với vai trò là hạt nhân thực hiện công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của thành phố, khu Đông trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế và tri thức với quy hoạch hoàn chỉnh. Không đơn thuần là thay đổi định danh, đây còn là sự đánh dấu một tương lai tươi sáng cho thị trường bất động sản khu vực này.

Nhạy bén trong chiến lược và am hiểu sâu sắc về thị trường, Masteri Centre Point chính là dự án thể hiện rõ nét tầm nhìn và sứ mệnh của chủ đầu tư Masterise Homes trong việc "khai phá" những mảnh đất tiềm năng tại thành phố. Nằm tại vị trí đắc địa – cửa ngõ kết nối đến các tỉnh thành lân cận, dự án sở hữu mọi ưu thế khi tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Grand Park.

Masteri Centre Point hiện thực hóa chuẩn mực sống quốc tế

Theo chia sẻ từ đại diện JLL (Jones Lang Lasalle), "Thị trường bất động sản Việt Nam đang dần trưởng thành, người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để "an cư" hơn là một không gian đơn thuần để ở".

Sự hiện diện của Masteri Centre Point chính là nhân tố mới khiến thị trường bất động sản Quận 9 (cũ) thêm phần sôi động

Tại Masteri Centre Point, đơn vị phát triển dự án mạnh tay đầu tư vào các trang thiết bị bàn giao đẳng cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Kohler (Mỹ), Hafele (Đức), Daikin (Nhật Bản). Các tiêu chí về độ bền, chuẩn thiết kế, tính an toàn, thân thiện với môi trường và tiết kiệm điện năng của các dòng sản phẩm này luôn được đề cao tại các không gian sống hiện đại.

Đội ngũ các đối tác đứng sau dự án được Masterise Homes kỹ lưỡng "chọn mặt gửi vàng" từ khắp thế giới, nhằm đảm bảo mọi chi tiết của dự án phải được thực hiện chuyên nghiệp, bài bản và đạt chất lượng tốt nhất từ bản vẽ cho đến bàn giao.

Bên cạnh đó, Masterise Homes còn nỗ lực cho ra đời giải pháp nhà ở "Đổi nhà – Sống sang" – Home for Home hợp tác cùng ngân hàng Techcombank. Đây được xem là "chìa khóa" để mở quy trình mua nhà không tiền mặt đơn giản, tiện lợi, giúp các gia đình Việt có thể hoàn thành ước mơ nâng cấp từ căn hộ hiện tại sang "tổ ấm" mới tại các dự án cao cấp được phát triển bởi Masterise Homes như Masteri Centre Point và Masteri Waterfront, Masteri West Heights tại Hà Nội.

