Mất 3,5 lượng vàng trị giá 600 triệu đồng, người phụ nữ Đồng Tháp bàng hoàng khi sự thật được hé lộ

06-02-2026 - 19:50 PM | Sống

Trình báo mất 3,5 lượng vàng trị giá khoảng 600 triệu đồng, người phụ nữ ở Đồng Tháp ngỡ ngàng phát hiện thủ phạm là con dâu.

Theo thông tin từ Công an phường Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), khoảng 11 giờ ngày 2/2, đơn vị tiếp nhận tin báo về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Người trình báo là bà N.T.N (SN 1961, ngụ khóm An Thành, phường Hồng Ngự), cho biết bị mất 3,5 lượng vàng 9999, trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng. Sau khi phát hiện số vàng bị mất và chưa xác định được thủ phạm, bà N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Ngự đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12, tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời làm việc với những người có liên quan để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đối tượng Huỳnh Thị Thùy Trang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an phường Hồng Ngự)

Qua công tác xác minh, làm việc và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành đấu tranh với Huỳnh Thị Thùy Trang, sinh năm 1994, ngụ khóm An Thành, phường Hồng Ngự, là con dâu của bà N.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Huỳnh Thị Thùy Trang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể là 3,5 lượng vàng 9999 của bà N. Qua đó, Công an phường Hồng Ngự đã phối hợp với Tổ công tác số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tiến hành thu hồi số tiền 114.000.000 đồng liên quan đến vụ việc để tiếp tục xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hồng Ngự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ nhằm xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Hồng Ngự khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, đặc biệt là các tài sản có giá trị lớn như tiền, vàng; hạn chế cất giữ tài sản tại nơi dễ bị lợi dụng, chủ động lắp đặt các biện pháp bảo đảm an toàn trong gia đình. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời trình báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, đúng quy định.

