Mất 40 năm để lọt nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chuyên gia hé lộ "kho báu" sẽ giúp kinh tế Việt Nam tăng gấp nhiều lần trong tương lai
Theo các chuyên gia, tăng trưởng hai con số không chỉ là một mục tiêu về lượng, mà là một cuộc cách mạng về 'chất' của nền kinh tế Việt Nam.
Mới đây, Báo Dân trí phối hợp cùng các đối tác tổ chức Hội thảo chuyên đề "Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới".
Phát biểu khai mạc Hội thảo, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, cho biết đây là năm thứ 3 liên tiếp báo Dân trí tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam.
Từ những viên gạch đầu tiên xây dựng nhận thức về quản trị doanh nghiệp theo định hướng ESG, đến nay, Diễn đàn đã từng bước trưởng thành cùng cộng đồng doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ với những định hướng phát triển lớn của đất nước.
Việc lựa chọn chủ đề "Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới" cho hội thảo hôm nay, theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, không phải ngẫu nhiên, mà vì mục tiêu bám sát thời sự chính sách, hưởng ứng những quyết sách lịch sử của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
“Tăng trưởng 2 con số không còn là khát vọng mang tính tham chiếu, mà đã trở thành cam kết chính trị ở mức cao nhất”, Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh và nói thêm rằng, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam không chỉ đặt ra yêu cầu về tốc độ, mà còn đòi hỏi về chất lượng, tính bền vững, tính bao trùm và tính tự chủ.
Việt Nam cần khai phá không gian mới từ "tâm trái đất đến tầng khí quyển"
"Minh chứng rõ nét là tại Bắc Ninh, Bắc Giang, sự hiện diện của các "ông lớn" như Apple, Samsung đã giúp dòng vốn FDI của các tỉnh này có thời điểm vượt xa cả Hà Nội và TP.HCM", ông Thọ cho biết.
Ông dẫn lại "Nghịch lý Jevons" trong kinh tế học vào thế kỷ XIX, khi máy hơi nước ra đời, nhiều người lo ngại việc tăng năng suất khai thác sẽ khiến nguồn than nhanh chóng cạn kiệt, kéo theo khủng hoảng năng lượng tại Anh. Tuy nhiên, thực tế diễn ra theo hướng ngược lại.
Theo ông Thọ, tiến bộ công nghệ đã giúp việc khai thác tài nguyên hiệu quả hơn, đồng thời làm năng suất lao động tăng lên, kéo giá thành sản phẩm giảm xuống. Điều này giúp thu nhập thực tế của người dân cải thiện, thúc đẩy tổng cầu và tạo động lực cho nền kinh tế phát triển mạnh hơn.
Ông cho rằng những lo ngại hiện nay về việc trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế con người cũng tương tự như nỗi lo của thế kỷ IXX. AI sẽ giúp năng suất lao động tăng mạnh, chi phí giảm xuống và mở ra nhiều nhu cầu mới của thị trường.
"Thay vì làm mất việc làm, AI sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực như phần mềm, dịch vụ số và các ngành nghề dựa trên tri thức", ông nói.
Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để tận dụng làn sóng công nghệ mới. Ông dẫn nhận định của Tổng giám đốc Google Sundar Pichai rằng Việt Nam là một "cường quốc về ứng dụng".
Trong năm qua, các ứng dụng do nhà phát triển Việt Nam tạo ra đạt khoảng 6 tỷ lượt tải trên toàn cầu, trong đó có tới 5,1 tỷ lượt đến từ thị trường quốc tế. Trung bình mỗi phút có khoảng 12.000 lượt tải ứng dụng của Việt Nam, tạo ra khoảng 49.000 việc làm trong nước. Tốc độ tăng trưởng của ngành ứng dụng đạt tới 65%.
Theo ông Thọ, những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông cho rằng nếu tận dụng tốt định hướng từ Nghị quyết 57, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả tiềm năng con người, Việt Nam hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng suất lao động và mở rộng quy mô thị trường tiêu dùng của hơn 100 triệu dân.
“Trên thực tế, nền kinh tế Việt Nam đang làm tốt hơn những dự báo của các tổ chức quốc tế”, bà Hà nêu quan điểm.
An ninh tiền tệ