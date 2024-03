Mặt hàng nào dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm?

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 9,58 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.



Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 1 đã chứng kiến một sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu vượt qua ngưỡng 5,5 tỷ USD, một mức tăng trưởng phi thường lên tới 50,4% so với tháng 12/2023 và 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Sang tháng 2, dù có nhiều ngày nghỉ Tết, nhưng xuất khẩu mặt hàng này vẫn thu về 4 tỷ USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm, điện thoại đóng góp 9,58 tỷ USD trong tổng kim ngạch gần 60 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời là mặt hàng đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu.Mỹ và Trung Quốc hiện đang là hai thị trường lớn nhất, với doanh thu lần lượt là 1,39 tỷ USD và 734 triệu USD trong tháng 1, đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quan hệ thương mại và sự nhận diện sản phẩm chất lượng cao từ Việt Nam. Tính riêng tháng 1, Việt Nam đã xuất sang Mỹ hơn 1,39 tỷ USD chiếm tỷ trọng 25% trong số các thị trường xuất khẩu. Xếp thứ 2 là thị trường Trung Quốc với hơn 734 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13%. Hàn Quốc đứng thứ 3 với hơn 330 triệu USD, tương đương 6% tỷ trọng. Kim ngạch xuất khẩu điện thoại, linh kiện đã không ngừng tăng khi Việt Nam liên tục đón các nhà đầu tư nước ngoài vào lập nhà máy sản xuất. Số liệu thống kê cũng cho thấy, năm 2010, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng linh kiện và điện thoại chỉ chiếm 3,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng từ giai đoạn 2011-2021 nhóm hàng điện thoại và linh kiện tăng bình quân 34%. Trong năm 2023, mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đã mang về hơn 52,3 tỷ USD, giảm 9,7% so với năm 2022, đồng thời là mặt hàng có trị giá xuất khẩu cao thứ 2 trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, chỉ sau máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Còn trong năm cao điểm 2022, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 57,99 tỷ USD, tăng 0,81% so với năm 2021 và chiếm 15,62% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến hết năm 2023, sản lượng điện thoại di động của Việt Nam đạt hơn 197,3 triệu chiếc, giảm 9,9% so với năm 2022.