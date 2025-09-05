Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mất khách sộp là Ấn Độ, Nga lập tức được quốc gia láng giềng mua thêm 2,5 triệu tấn dầu: Là 'bạn hàng' đang nhập 108 triệu tấn/năm

05-09-2025 - 09:09 AM | Tài chính quốc tế

Thoả thuận nhập thêm hàng tấn dầu Nga của quốc gia này đang giúp tái định hình dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Mất khách sộp là Ấn Độ, Nga lập tức được quốc gia láng giềng mua thêm 2,5 triệu tấn dầu: Là 'bạn hàng' đang nhập 108 triệu tấn/năm- Ảnh 1.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft của Nga vừa ký kết một thỏa thuận cung cấp bổ sung 2,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm cho Trung Quốc thông qua tuyến đường ống qua Kazakhstan, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev xác nhận hôm thứ Năm.

Đây là bước tiến mới trong nỗ lực của Moscow nhằm tái định hình dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin vừa hoàn tất chuyến công du tới Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Á - Âu.

Theo hãng tin Interfax, lượng dầu bổ sung này sẽ nâng tổng sản lượng dầu Nga xuất khẩu sang Trung Quốc qua Kazakhstan lên hơn 12,7 triệu tấn mỗi năm, tương đương khoảng 255.000 thùng/ngày. Con số này tăng đáng kể so với mức 10,2 triệu tấn (204.000 thùng/ngày) vào năm ngoái.

Hiện tại, mức nhập khẩu dầu Nga của Trung Quốc dao động quanh 2,1 đến 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 108 triệu tấn mỗi năm.﻿

Thỏa thuận mới được ký kết song song với các tuyên bố chính trị nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa Nga, Trung Quốc và Kazakhstan. Ngay cuối năm 2024, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Astana, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh việc thảo luận các phương án xây dựng tuyến đường vận chuyển dầu khí mới sang Trung Quốc qua Kazakhstan. Ông khẳng định các dự án này “đầy tiềm năng, hấp dẫn và hứa hẹn”, sẽ góp phần ổn định kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyến thăm Bắc Kinh tuần này của ông Putin là minh chứng rõ nét cho nỗ lực tăng cường liên kết chiến lược Nga - Trung trong bối cảnh phương Tây gia tăng sức ép trừng phạt.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc Tập đoàn khí đốt Gazprom ký biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) về việc triển khai xây dựng đường ống dẫn khí đốt khổng lồ mang tên “Sức mạnh Siberia 2”, dự kiến cung cấp 50 tỷ m3 khí đốt mỗi năm sang Trung Quốc qua Mông Cổ.

Dù các chi tiết quan trọng như giá khí đốt, thời điểm khởi công và cơ chế tài chính vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc ký kết hàng loạt thỏa thuận, với khoảng hai chục văn kiện, trong đó có nhiều hợp tác năng lượng, đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về sự gắn kết của Nga và Trung Quốc trước các thách thức địa chính trị do Mỹ dẫn đầu.

Các nhà phân tích nhận định rằng việc tăng cường các tuyến vận chuyển dầu khí qua Kazakhstan không chỉ giúp Nga củng cố vai trò xuất khẩu năng lượng sang châu Á mà còn gia tăng đòn bẩy địa chính trị của Trung Quốc trong khu vực.

Tham khảo Oilprice﻿

Vu Lam

