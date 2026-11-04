Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, cổ phiếu SGN của Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) dừng tại mức 60.100 đồng/cp, tăng 0,17% so với phiên trước. Đây là phiên tăng thứ 10 liên tiếp của mã chứng khoán này, với mức tăng cộng dồn khoảng 21,4%, chuỗi tăng dài nhất trong gần 11 năm dữ liệu thống kê. Vốn hóa thị trường của SAGS hiện đạt khoảng 2.013 tỷ đồng.

Đà tăng bắt đầu từ ngày 22/10 và diễn ra mạnh nhất trong hai phiên 29-30/10, khi SGN liên tiếp tăng gần 7% mỗi phiên. Riêng phiên 30/10, khối lượng khớp lệnh đạt 146.900 cổ phiếu, gấp khoảng 15,6 lần bình quân 20 phiên trước đó.

Phiên 4/11 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt của SGN, tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá tham chiếu được điều chỉnh từ 62.500 đồng xuống 60.000 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 tăng 108%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, SGN ghi nhận doanh thu thuần 433 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 113 tỷ đồng, tăng 103%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng, tăng 108% so với mức 43 tỷ đồng cùng kỳ. Riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 78 tỷ đồng, tăng 105%.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý ngày 28/10, SGN cho biết hoạt động kinh doanh quý III cải thiện dù doanh nghiệp đã ngừng cung cấp dịch vụ quốc nội cho Vietjet từ ngày 20/4/2025 và ngừng phục vụ sân đỗ các chuyến bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất từ ngày 1/11/2025.

Bù lại, doanh nghiệp có thêm khách hàng lớn là Sun Phú Quốc Airways, với sản lượng khai thác tăng cao nhờ số lượng tàu bay mở rộng. Hoạt động phục vụ United Airlines, chi nhánh Đà Nẵng và công ty con SAGS-CXR tại Cam Ranh cũng ghi nhận sản lượng tăng.

Bên cạnh nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, SGN cho biết đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, tăng cường thu hồi công nợ và hoàn nhập 2 tỷ đồng dự phòng sau khi thu hồi được nợ từ Bamboo Airways. Khoản hoàn nhập này góp phần cải thiện lợi nhuận trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SGN ghi nhận doanh thu thuần 1.216 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 238 tỷ đồng, tăng 29%; trong đó lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 210 tỷ đồng, tăng 27%.

SAGS là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất hàng không, bao gồm phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa và máy bay tại sân bay.