"Mắt rồng" đột ngột xuất hiện giữa núi đá, người dân nô nức kéo đến kiểm chứng

"Mắt rồng" bất ngờ xuất hiện giữa núi đá

Theo Sohu, những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền chóng mặt loạt video một "mắt rồng" quay từ trên cao tại khu thắng cảnh Đại Long Khâu, thuộc núi Yandang, tỉnh Chiết Giang. Trong khung hình flycam, một cảnh tượng hiếm gặp khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng: giữa vách đá dựng đứng, một "con mắt" đang mở ra giữa dãy núi.

Chính hình ảnh này đã khiến cư dân mạng đặt cho hiện tượng cái tên đầy liên tưởng: Mắt Rồng Mở.

Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền chóng mặt loạt video một "mắt rồng" quay từ trên cao tại khu thắng cảnh Đại Long Khâu, thuộc núi Yandang, tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: Sohu)

Theo ghi nhận từ truyền thông địa phương, hiện tượng trên xuất hiện trong bối cảnh khu vực núi Yandang trải qua giai đoạn khô hạn kéo dài. Khi lượng nước đổ về thác và hồ giảm xuống, các lớp địa chất vốn bị che khuất nhiều năm mới dần lộ diện.

Từ góc nhìn trên không, phần nước xanh đậm còn lại giữa lòng hồ trông như con ngươi sâu thẳm, trong khi các dải đá màu be nhạt, nâu xám bao quanh tạo thành lòng trắng. Đáng chú ý, một mảng đá sẫm màu phía trên vô tình giống nếp gấp mí mắt, khiến tổng thể hình khối trở nên sống động, có chiều sâu thị giác mạnh. Sự tương phản giữa vách đá sáng màu và thảm rừng xanh bên dưới càng làm hiệu ứng ba chiều thêm rõ nét.

Nhiều người nhận xét, nếu quan sát trực tiếp từ mặt đất, rất khó để nhận ra hình dáng đặc biệt này. Chỉ khi nhìn từ trên cao bằng flycam, "ánh nhìn" ấy mới hiện ra trọn vẹn.

Nhiếp ảnh gia gắn bó hơn 20 năm với núi rừng là người đầu tiên ghi lại

Người đầu tiên phát hiện và ghi lại khoảnh khắc gây sốt này là Lin Lin, một nhiếp ảnh gia đồng thời là hướng dẫn viên du lịch đã gắn bó với núi Yandang hơn hai thập kỷ. Theo chia sẻ, hình dáng giống "mắt rồng" thực tế từng xuất hiện trước đây, nhưng khi mực nước còn cao, đường nét chưa đủ rõ để tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Chỉ đến thời điểm gần đây, khi nước rút sâu hơn, các tầng đá hiện ra đầy đủ, hình khối mới trở nên rõ ràng và ấn tượng. Nhận thấy khoảnh khắc hiếm có, Lin Lin đã sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi lại toàn cảnh từ độ cao khoảng 200 mét.

Để có được khuôn hình hoàn chỉnh, nữ nhiếp ảnh gia cho biết cô đã nhiều lần khảo sát địa hình, có ngày ở lại khu vực thác Đại Long Khâu từ sáng đến tối, thậm chí đi nhầm đường trước khi tìm được vị trí phù hợp. Dù quãng đường leo lên điểm quan sát không quá dài, đoạn cuối lại tiềm ẩn rủi ro do hai bên là vách đá dựng đứng, đòi hỏi kinh nghiệm và sự cẩn trọng cao.

Mạng xã hội xôn xao, nhiều người "đã đến nhưng chưa từng thấy"

Sau khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng nhanh chóng bùng nổ tranh luận. Không ít người cho biết đã từng đến Đại Long Khâu nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhận ra hình ảnh kỳ lạ này. Một số ý kiến cho rằng phải mất hàng chục năm, cộng với điều kiện thời tiết đặc biệt, cảnh tượng "dãy núi mở mắt" mới có thể xuất hiện rõ ràng đến vậy.

Hiện tượng "mắt rồng" lần này được xem như một minh chứng cho sự biến đổi liên tục của thiên nhiên. (Ảnh: Sohu)

Cũng có người hài hước nhận xét "mắt rồng" thậm chí còn… có mí kép, trong khi nhiều bình luận khác lại nhấn mạnh rằng vẻ đẹp này chỉ có thể cảm nhận trọn vẹn từ một góc nhìn hoàn toàn khác so với trải nghiệm du lịch thông thường.

Cảnh báo an toàn trước làn sóng du khách hiếu kỳ

Trước sự quan tâm gia tăng, ban quản lý khu danh thắng Đại Long Khâu đã đưa ra khuyến cáo, nhắc nhở du khách không tự ý tiếp cận những khu vực chưa được khai thác chính thức. Việc cố gắng tìm góc chụp đẹp hoặc leo lên các điểm quan sát nguy hiểm có thể tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt trong điều kiện địa hình núi đá dựng đứng.

Đại Long Khâu vốn đã nổi tiếng là một trong những thắng cảnh tiêu biểu của núi Yandang, với thác nước có độ cao gần 200 mét và diện mạo luôn thay đổi theo mùa. Hiện tượng "mắt rồng" lần này được xem như một minh chứng cho sự biến đổi liên tục của thiên nhiên, đồng thời nhắc nhở du khách rằng những khoảnh khắc ấn tượng nhất đôi khi chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn và không phải lúc nào cũng an toàn để tiếp cận.