Mất thẻ tín dụng, ai chịu trách nhiệm với giao dịch phát sinh sau đó?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi bị mất thẻ tín dụng, khách hàng cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng phát hành để khóa thẻ, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh giao dịch trái phép. Trường hợp thẻ bị người khác sử dụng, việc xác định trách nhiệm đối với số tiền đã giao dịch phụ thuộc vào thời điểm thông báo mất thẻ, điều kiện sử dụng thẻ và kết quả xác minh của ngân hàng.

Giao dịch phát sinh sau khi mất thẻ, ai chịu trách nhiệm?

Thông thường, ngân hàng quy định trách nhiệm của chủ thẻ trong việc bảo quản thẻ, giữ bí mật thông tin và thông báo kịp thời khi phát hiện thẻ bị mất hoặc có dấu hiệu bị sử dụng trái phép.

Đối với những giao dịch phát sinh trước khi ngân hàng tiếp nhận thông báo mất thẻ và thực hiện biện pháp khóa thẻ, trách nhiệm thanh toán sẽ được xem xét căn cứ vào thỏa thuận sử dụng thẻ, tính chất giao dịch và các quy định có liên quan.

Nếu giao dịch phát sinh sau khi ngân hàng đã xác nhận khóa thẻ, khách hàng cần yêu cầu ngân hàng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt thời điểm giao dịch thực tế được thực hiện với thời điểm giao dịch được ghi nhận trên sao kê, bởi hai thời điểm này có thể khác nhau.

Do đó, không thể mặc định rằng cứ mất thẻ và phát sinh giao dịch thì chủ thẻ phải chịu toàn bộ thiệt hại, hoặc ngân hàng sẽ hoàn trả tiền trong mọi trường hợp.

Phát hiện giao dịch lạ, cần làm gì?

Ngay khi phát hiện mất thẻ, khách hàng nên chủ động khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng, đồng thời liên hệ tổng đài chính thức của ngân hàng phát hành để thông báo và yêu cầu hỗ trợ.

Nếu phát hiện giao dịch không do mình thực hiện, khách hàng cần thông báo ngay cho ngân hàng và đề nghị tra soát, khiếu nại giao dịch. Khi đó, ngân hàng sẽ tiếp nhận thông tin, kiểm tra dữ liệu giao dịch và phối hợp với các bên liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Khách hàng nên lưu giữ thông báo khóa thẻ, thời điểm liên hệ ngân hàng, tin nhắn báo giao dịch và các thông tin liên quan để phục vụ quá trình tra soát.

Trong thời gian chờ kết quả xử lý, khách hàng cũng cần theo dõi sao kê và trao đổi với ngân hàng về nghĩa vụ thanh toán đối với khoản tiền đang được khiếu nại, tránh tự ý bỏ qua thời hạn thanh toán.

Có được hoàn tiền nếu giao dịch không do mình thực hiện?

Khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng xem xét hoàn trả khoản tiền phát sinh từ giao dịch trái phép. Tuy nhiên, việc có được hoàn tiền hay không còn phụ thuộc vào kết quả xác minh, nguyên nhân xảy ra giao dịch và trách nhiệm của các bên theo quy định.

Trường hợp kết quả tra soát xác định khoản tiền thuộc diện phải hoàn trả, ngân hàng sẽ thực hiện xử lý theo quy trình áp dụng. Ngược lại, nếu giao dịch được xác định thuộc trách nhiệm của chủ thẻ, khách hàng có thể vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Tóm lại, khi mất thẻ tín dụng, điều quan trọng nhất là thông báo và khóa thẻ càng sớm càng tốt. Nếu phát sinh giao dịch không do mình thực hiện, khách hàng cần yêu cầu tra soát ngay để ngân hàng xác minh và xác định trách nhiệm, thay vì mặc định phải tự chịu toàn bộ khoản tiền hoặc chắc chắn được hoàn trả.