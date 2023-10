Mất tiền tỷ vì nghe lời kêu gọi đầu tư đất Hòa Bình, Hạ Long, Sóc Sơn trên mạng, cam kết hưởng lãi 10-18% sau 3 tháng

Theo Trang thông tin điệntử Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 10/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với NguyễnThị Hường, sinh năm 1991, trú tại số 97 Hạo Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 - Bộ luật hình sự.

Nguyễn Thị Hường là lao động tự do, tham gia mạng xã hội Facebook trong nhóm “hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế”.

Quá trình giao lưu trong nhóm, từ khoảng tháng 11/2021, Hường liên hệ, thông tin cho thành viên trong nhóm và bạn bè biết mình đang tham gia đầu tư, môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long và tỉnh Hòa Bình (là 2 khu vực đang được nhiều người tập trung đầu tư kinh doanh bất động sản).

Hường cung cấp nhiều thông tin thửa đất tại 3 huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; lô đất tại thôn Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và thửa đất tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với giá rẻ hơn giá thị trường, kêu gọi thành viên trong nhóm bỏ tiền đầu tư, nhận chuyển nhượng lại đất và cho biết sau khoảng 3 tháng mua đất nếu chuyển nhượng lại sẽ lãi cao từ 10 -18% giá trị lô đất.

Tiền lời từ chuyển nhượng đất sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn. Tin lời Hường, 12 người trong nhóm đã chuyển hơn 11 tỷ đồng để Hường đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất.

Sau khi nhận tiền, Hường không thực hiện cam kết, đến ngày 30/05/2022, những người này liên lạc nhưng Hường đã tắt điện thoại, bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Để làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hường, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những ai bị đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương liên hệ với Đội Điều tra để được giải quyết.

Đề nghị ai biết thông tin về Nguyễn Thị Hường thì báo tin cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ phường Hồng Hà, TP Hạ Long, hoặc chính quyền địa phương gần nhất để tiến hành bắt giữ đối tượng.