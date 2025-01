“Mặt Trời nhân tạo” của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới

Kỷ lục này do Viện Vật lý Plasma thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thực hiện. Theo đó, lò Tokamak siêu dẫn tiên tiến thử nghiệm (EAST), được mệnh danh là “Mặt Trời nhân tạo” của Trung Quốc, đã duy trì hoạt động plasma ở nhiệt độ trên 100 triệu độ C trong trạng thái ổn định suốt 1.066 giây, lập kỷ lục thế giới, vượt xa kỷ lục trước đó là 403 giây, cũng do EAST xác lập vào năm 2023.

Lò Tokamak siêu dẫn tiên tiến thử nghiệm (EAST), hay Mặt Trời nhân tạo của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Khoảng thời gian trên 1.000 giây được coi là bước tiến quan trọng trong nghiên cứu nhiệt hạch. Viện trưởng Viện Vật lý Plasma Tống Vân Đào (Song Yuntao) cho biết: “Một thiết bị nhiệt hạch ít nhất phải hoạt động ổn định ở hiệu suất cao trong hàng nghìn giây, mới có thể để plasma thực hiện tự tuần hoàn và biến việc phát điện liên tục của các nhà máy điện nhiệt hạch trong tương lai trở thành hiện thực”. Ông nhấn mạnh, kỷ lục mới này có ý nghĩa to lớn, đánh dấu một bước tiến lớn trong tiến trình nghiên cứu và phát triển năng lượng nhiệt hạch.

Theo Tân Hoa xã, mục tiêu cuối cùng của “Mặt Trời nhân tạo” là tạo ra phản ứng nhiệt hạch giống như Mặt Trời, nhằm cung cấp cho nhân loại nguồn năng lượng sạch vô tận và cho phép khám phá không gian ngoài hệ Mặt Trời.

Các nhà khoa học toàn cầu đã làm việc trong hơn 70 năm để cố gắng đạt được kỳ tích này. Tuy nhiên, chỉ khi đạt nhiệt độ trên 100 triệu độ C, duy trì hoạt động ổn định lâu dài và đảm bảo khả năng kiểm soát thì thiết bị thử nghiệm nhiệt hạch mới có thể tạo ra điện thành công.

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2006, EAST đã trở thành nền tảng thử nghiệm mở cho các nhà khoa học Trung Quốc và giới nghiên cứu quốc tế tiến hành các thí nghiệm và nghiên cứu liên quan đến phản ứng nhiệt hạch.

Tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, nơi đặt EAST, một thiết bị nghiên cứu thử nghiệm nhiệt hạch thế hệ mới đang được xây dựng, nhằm mục đích đẩy nhanh hơn nữa việc ứng dụng và phát triển năng lượng nhiệt hạch.