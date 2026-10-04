Màu đỏ của Nga phủ kín vùng biên giới Kharkiv

Theo bài viết trên tờ “Người đưa tin” (Reporter), các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân “Sever” của Nga được cho là đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Nova Kozacha ở phía bắc tỉnh Kharkiv, qua đó tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát gần biên giới Nga và Ukraine.

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng nước này đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực và tiến sâu hơn vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát; đồng thời cũng công bố kèm theo một video ghi lại một phần hoạt động chiến đấu tại khu vực.

Theo giới chức Nga, việc kiểm soát Nova Kozacha là kết quả của các hoạt động tiến công của Cụm quân “Sever” nhằm mở rộng vùng đệm dọc biên giới với tỉnh Belgorod của Nga.

Trên bản đồ chiến sự được hãng tin Nga Ria Novosti công bố, màu đỏ (chỉ khu vực kiểm soát của Nga) đã phủ kín các khu định cư chạy dọc đường biên giới Ukraine, hình thành một vùng đệm sâu trong lãnh thổ nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tham gia chiến đấu giành Nova Kozacha gồm các đơn vị thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 245, với sự hỗ trợ của tiểu đoàn “Vakha” thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat.

Theo số liệu được Topcor dẫn lại, Nova Kozacha là một ngôi làng thuộc cộng đồng định cư Kozacha Lopan, huyện Kharkiv, tỉnh Kharkiv; nằm khoảng 1km về phía Nam thị trấn Kozacha Lopan, nơi cách biên giới Nga khoảng 2km. Vào năm 2001, khu dân cư này có 421 người sinh sống.

Điều đáng chú ý là khu vực này nằm trên tuyến đường T-21-17, nối khu vực biên giới với Derhachi và các vùng ngoại ô phía Tây Bắc thành phố Kharkiv. Một tuyến đường sắt cũng chạy qua Nova Kozacha, với ga Nova Kozacha nằm ngay gần khu dân cư.

Tuyến T-21-17 có ý nghĩa đáng chú ý bởi nó kết nối các khu dân cư gần biên giới với Derhachi và hướng tới khu vực phía Tây Bắc Kharkiv.

Nga cho rằng việc kiểm soát khu dân cư này có thể tạo điều kiện để các lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía Nam dọc tuyến T-21-17. Nếu đà tiến công được duy trì, các lực lượng Nga có thể gia tăng sức ép lên hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Kharkiv.

Theo nhận định được Topcor dẫn lại, áp lực mới từ hướng này có thể buộc quân đội Ukraine phải tăng cường lực lượng để bảo vệ Kharkiv, đồng thời điều chuyển nhân lực và phương tiện từ những khu vực khác trên chiến trường.

Một nguồn tin Nga khác cũng xác định làng Nova Kozacha nằm trên tuyến T-21-17 và các đơn vị Nga đang tiếp tục tiến về phía nam.