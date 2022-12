Máy bay 'Made in China' đầu tiên đã được giao tận tay khách hàng

China Eastern Airlines là khách hàng đầu tiên nhận chiếc máy bay chở khách C919 do Trung Quốc sản xuất. Đây là một cột mốc quan trọng trong tham vọng phát triển ngành hàng không của quốc gia này, khi họ đang nỗ lực để cạnh tranh với các máy bay do Airbus và Boeing sản xuất.

Chiếc máy bay 1 lối đi này được giao hàng cho China Eastern ở Sân bay Quốc tế Phố Đông tại Thượng Hải và sau đó sẽ thực hiện một chặng bay ngắn đến Sân bay Hồng Kiều ở cùng thành phố. Theo Bloomberg, máy bay đã hạ cánh vào thời điểm giữa trưa ngày 9/12.

C919 là máy bay được chế tạo bởi Commercial Aircraft Corp of China Ltd (Comac). Đây là 1 trong 5 chiếc máy bay được China Eastern đặt hàng và sẽ được giao từ thời điểm ký hợp đồng đến năm 2023. Máy bay “Made in China” đầu tiên sẽ có chuyến bay thương mại vào mùa xuân tới.

Comac đã nhận được thêm 300 đơn đặt hàng mới trong tháng 11, song các bên mua không tiết lộ danh tính. Còn trước đó, họ có 815 đơn đặt hàng cho dòng máy bay thân hẹp này, chủ yếu từ các đơn vị cho thuê của Trung Quốc.

Comac đã gặp nhiều khó khăn để thu hút sự chú ý của nước ngoài với dòng máy bay C919 dù mất đến 14 năm để lên kế hoạch, thử nghiệm và những lần chưa đạt tiến độ. Máy bay này đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất vào tháng 11, nhưng Comac vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về số lượng máy bay được tung ra thị trường trong 1 tháng, trong khi đây là tiêu chuẩn của ngành nhằm đánh giá nhu cầu.

Chiếc C919 được giao cho China Eastern có 164 chỗ ngồi với 2 cabin, bao gồm 8 ghế hạng thương gia và số còn lại là hạng phổ thông, cùng 20 màn hình treo phát video. Các ghế ở hàng giữa rộng hơn 1,5 cm so với các ghế bên cạnh. Theo thông tin đăng tải trên trang web của Comac, C919 có sức chứa từ 158 đến 192 hành khách.

Trước đó, China Eastern tiết lộ chiếc máy bay này có giá niêm yết là 99 triệu USD. Còn mức giá của dòng máy bay có kích cỡ tương tự Airbus 320neo và Boeing 737 Max chưa được công bố. Tuy nhiên, trước đây, hãng từng đề cập về giá của các mẫu máy tương tự như trên ở mức 111 triệu USD đến 122 triệu USD.

Dù C919 đã được giao hàng là một sự kiện quan trọng cho ngành sản xuất máy bay của Trung Quốc, nhưng chiếc máy bay này phải đối mặt với những thách thức trong một thị trường mà các hãng châu Âu và Mỹ chiếm thế độc quyền.

Airbus đã nhận được một trong những đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay từ Trung Quốc vào mùa hè và Boeing cũng là thương hiệu được sử dụng phổ biến ở nước này. Hiện tại, 4 tập đoàn hàng không lớn của Trung Quốc có khoảng 2.200 máy bay Airbus và Boeing.

Các nhà cung cấp của Comac có General Electric Co., Honeywell International Inc. và CFM International Inc., một liên doanh giữa GE và Safran SA. China Eastern hiện có một đội máy bay gồm 750 chiếc tính đến cuối tháng 6, bao gồm 357 chiếc A320 và 288 chiếc Boeing 737.

Tham khảo Bloomberg