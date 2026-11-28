Gội đầu là một trong những trải nghiệm khiến nhiều du khách nước ngoài thích thú khi đến Việt Nam. Trên TikTok, không khó để bắt gặp những video, vlog ghi lại hành trình trải nghiệm dịch vụ này của khách Tây, từ các salon lớn, sang trọng cho đến những tiệm gội đầu bình dân trong phố. Thậm chí, với nhiều người, gội đầu tại Việt Nam còn trở thành một trong những trải nghiệm nhất định phải thử trước khi kết thúc chuyến đi. Mới đây, một nữ du khách nước ngoài với tài khoản TikTok @lauracrackle1 đã hào hứng chia sẻ trải nghiệm thú vị của mình trước khi rời Việt Nam để tiếp tục hành trình du lịch Nhật Bản. Cô nàng cho biết không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để tận hưởng dịch vụ gội đầu tại Việt Nam. Chỉ với 4,5 bảng Anh (khoảng 150.000 đồng), nữ du khách đã có khoảng thời gian thư giãn tại tiệm, đồng thời sở hữu mái tóc sạch sẽ, bồng bềnh và vào nếp đẹp mắt.

Trong video đăng tải, cô không giấu được sự tiếc nuối khi phải rời Việt Nam và tạm biệt dịch vụ gội đầu mà cô vô cùng yêu thích: I am so sad to be leaving Vietnam because these hair salons are so good. What do you even mean? I was in and out in 40 minutes for a wash and a blow dry. Just feel like washing your own hair is such a chore and then trying to blow dry it takes me about three hours to do my own hair, and it goes frizzy in about four seconds. (Tạm dịch: Tôi thấy buồn lắm khi phải rời Việt Nam, vì các tiệm làm tóc ở đây thực sự quá tuyệt vời. Bạn hiểu cảm giác đó không? Tôi chỉ mất đúng 40 phút cho cả công đoạn gội và sấy tóc. Với tôi, tự gội đầu đúng là một cực hình, chưa kể việc tự sấy khô cũng ngốn mất tận ba tiếng đồng hồ, mà tóc thì chỉ cần bốn giây sau là đã xơ rối tung lên rồi).

Nguồn: TikTok @lauracrackle1

Điều khiến nhiều du khách nước ngoài bất ngờ khi trải nghiệm dịch vụ gội đầu ở Việt Nam không chỉ nằm ở mức giá bình dân mà còn ở thời lượng và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Ban đầu, không ít người nghĩ rằng gội đầu ở tiệm chỉ diễn ra nhanh chóng trong khoảng 10 phút. Thế nhưng, khi trực tiếp trải nghiệm, họ mới nhận ra quy trình tại các tiệm Việt Nam rất kỹ lưỡng, từ làm ướt tóc, gội sạch da đầu, xả tóc cho đến massage thư giãn vùng đầu, cổ và vai gáy. Sự chăm chút này khiến nhiều vị khách phải bất ngờ và liên tục dành những lời khen có cánh cho dịch vụ gội đầu tại Việt Nam, thậm chí ví đây là một trong những trải nghiệm thư giãn nhất trong chuyến đi. Có người còn tranh thủ trải nghiệm nhiều tiệm gội đầu khác nhau trong suốt thời gian lưu trú tại Việt Nam để khám phá thêm những dịch vụ mới. Điều này cũng đủ cho thấy sức hút của một dịch vụ vốn quá đỗi quen thuộc với người Việt nhưng lại trở thành trải nghiệm thú vị, đáng thử trong mắt du khách nước ngoài.

TikTok @jessicajayneturner

Dịch vụ gội đầu ở Việt Nam có nhiều loại hình khác nhau, từ gội sấy thông thường, gội đầu dưỡng sinh cho đến các gói kết hợp massage kỹ các khu vực đầu, cổ, vai gáy. Vậy nên mức giá cũng khá đa dạng, có đủ phân khúc từ bình dân đến cao cấp để du khách lựa chọn. Tuy nhiên, mặt bằng chung vẫn được đánh giá là khá rẻ, đặc biệt nếu so với chất lượng và những trải nghiệm mà khách hàng nhận được. Tay nghề massage của thợ Việt chính là một điểm cộng lớn. Những động tác massage linh hoạt, nhịp nhàng từ đôi bàn tay, đầu ngón tay giúp buổi gội đầu không đơn thuần là làm sạch tóc mà còn mang đến cảm giác thư giãn thực thụ. Chưa kể, sau khi gội, khách còn được sấy và tạo kiểu cẩn thận, giúp mái tóc vào nếp, bồng bềnh và đẹp mắt hơn hẳn. Bởi vậy, không ít du khách đã phải lòng dịch vụ này ngay từ lần đầu trải nghiệm.

TikTok @bevetravels

Trên TikTok, chỉ cần tìm kiếm những từ khóa như "hair washing in Vietnam", "hair salon in Vietnam", "hair glow up in Vietnam"... là có thể tìm thấy hàng loạt video ghi lại trải nghiệm gội đầu đầy hào hứng của du khách nước ngoài tại Việt Nam. Không ít người còn quay chi tiết toàn bộ quy trình từ lúc bước vào tiệm, lựa chọn dịch vụ cho đến khi khoe thành quả mái tóc sau khi gội sấy.

Thông thường, một buổi gội đầu tại các tiệm Việt Nam sẽ trải qua nhiều công đoạn khá chỉn chu. Đầu tiên, khách hàng được hướng dẫn nằm trên giường gội chuyên dụng, có thêm khăn phủ để tránh làm ướt áo. Sau đó, khách có thể lựa chọn loại dầu gội phù hợp với sở thích và tình trạng tóc. Quy trình thường bắt đầu bằng bước làm ướt, gội tráng để loại bỏ bụi bẩn, tiếp đến là gội sạch với dầu gội, sử dụng dầu xả và dầu ủ để chăm sóc tóc. Trong suốt quá trình gội, cũng như khoảng thời gian chờ dầu xả hoặc kem ủ phát huy tác dụng, khách còn được massage da đầu, vùng cổ và vai gáy. Cuối cùng là công đoạn sấy khô, chải và tạo kiểu theo mong muốn. Kết thúc một buổi gội đầu, khách không chỉ có mái tóc sạch sẽ, thơm tho mà còn được tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trọn vẹn tại tiệm.

Nguồn: TikTok @ambalilli1



