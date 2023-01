May mắn nhất đời là gặp 1 người có thể làm cho bạn 3 điều sau: Còn hơn vạn lần nhặt được tiền hay trúng xổ số

Sẵn lòng dẫn dắt bạn, là tấm gương để bạn noi theo

Dù là mới đi làm hay đã lăn lộn nhiều năm trong cuộc sống, người quý nhân đầu tiên chính là một người thầy trong con đường sự nghiệp của bạn. Nếu có một người để bạn có thể tin cậy, có thể gọi điện nhờ giúp đỡ khi gặp khó khăn, sẵn sàng chỉ bảo hoặc truyền kinh nghiệm lại cho bạn mà không hề suy nghĩ gì, hãy trân trọng người đó.

Nhiều người không có thói quen chia sẻ, hoặc đơn giản là họ không muốn giúp bạn ngày một giỏi hơn. Do đó, dù bạn có hỏi, họ cũng có thể “giấu nghề”, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Một số người ác ý hơn thậm chí còn chỉ sai đường, dẫn sai lối, khiến bạn rơi vào ngõ cụt.

Vì thế, một người thực sự tốt bụng, không chỉ sở hữu tài năng, nhân phẩm và kinh nghiệm sống phong phú, mà còn rộng lòng sẵn sàng sẻ chia chính là một quý nhân của cuộc đời. Nếu may mắn gặp được, bạn cần coi người đó là tấm gương để học hỏi và noi theo, đồng thời nhất định phải biết ơn và trân trọng, đồng thời đối xử thật tốt với người đó.

Đó sẽ là người luôn đem lại cho bạn những món quà vô giá, không thể đo đếm được bằng tiền bạc. Ảnh minh họa: Aboluowang

Bất kể giờ đây bạn công thành danh toại hay chỉ là một người bình thường, đó sẽ là người luôn đem lại cho bạn những món quà vô giá, không thể đo đếm được bằng tiền bạc.



Nhờ có người đó, bạn học được những kinh nghiệm quý giá trong công việc, trong cả cách đối nhân xử thế và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Họ chính là tấm gương tốt cho bạn noi theo, vậy thì tại sao bạn không gần gũi, tôn trọng để học hỏi được nhiều hơn nữa, hoàn thiện bản thân hơn nữa?

Phát hiện ra và trân trọng tài năng của bạn

Thiên Lý mã vốn là tên gọi của loại ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa, có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu. Tuy vậy, lại có rất ít người biết được nó. Vì thế, có những chú ngựa thuộc giống loài này cứ lưu lạc khắp nơi, bị sử dụng làm ngựa thồ, ngựa chở hàng, mà không được đặt đúng vai trò của nó.

Tuy nhiên, Bá Nhạc vốn là người say mê và am hiểu về ngựa. Chỉ thông qua vài đặc điểm từ ngoại hình, vóc dáng, đầu, đuôi... ông dễ dàng nhận ra đâu là Thiên Lý mã. Những chú ngựa tốt được về lại với đúng vị trí của mình, có giá trị cao hơn gấp hàng chục, hàng trăm lần, so với việc đi chở hàng cả đời.

Ngày nay, người ta thường ví Bá Nhạc - Thiên Lý mã để nói về tình trạng những người giỏi trong thiên hạ không ít, song tìm được những người biết chiêu hiền đãi sĩ thì cũng không dễ gì.

Khi bạn vẫn còn là một hòn đá xám xịt, bình thường như bao hòn đá khác, nếu có người bỏ qua hình tượng bên ngoài, nhìn thẳng vào giá trị bên trong, phát hiện ra tiềm năng của bạn thì đó chính là một quý nhân của cuộc đời. Không mài giũa không thành kim cương, nhưng không có cơ hội để thể hiện khả năng bản thân thì cũng khó có thể tỏa sáng. Chính những quyết định đề bạt đó sẽ mở ra được một con đường thăng tiến mới cho chính bạn.

Nếu không có Bá Nhạc, những chú Thiên Lý mã dù có năng lực tốt đến mấy cũng không ai phát hiện ra, chỉ có thể làm một chú ngựa chở hàng bình thường. Ảnh minh họa: Aboluowang

Người có thể phát hiện ra tài năng, ưu điểm của bạn, tán thưởng và khích lệ sở trường của bạn, khai thác khả năng tiềm tàng của bạn chính là “Bá Nhạc” của bạn. Người như vậy có thể mang đến cho bạn một loại lạc quan, khiến tâm tình của bạn cởi mở hơn, tạo ra sức mạnh hướng về phía trước.

Có thể tán thưởng và khích lệ người khác chính là một loại tu dưỡng, một loại mỹ đức. Người như vậy sẽ không ghen tị tật đố với bạn, cũng không coi bạn là người đối địch và phủ nhận giá trị của bạn. Quý nhân như vậy, cần phải trân trọng.

Đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường, dù khó khăn cũng không quay lưng

Có câu chuyện chia quả táo như thế này:

“Tôi có một quả táo và chia cho bạn một nửa, đó là tình bạn. Khi tôi có một quả táo, tôi cắn một miếng rồi đưa cho bạn, đó là tình yêu. Khi tôi không cắn miếng nào và đưa hết cho bạn, đó là tình thân. Cuối cùng là khi tôi cố tình giấu quả táo đi không cho bạn biết, hoặc phũ phàng nói rằng tôi cũng đói, đó là thực tế xã hội.”

Trong cuộc sống, bạn có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng đâu là “bạn”, đâu là “bè” thì rất khó đoán định. Khi chúng ta từ người lạ rồi trở nên thân thiết, từ không giao tiếp trở thành tri kỷ, đó là việc dễ dàng. Nhưng khi gặp khó khăn, hoạn nạn, cần bạn bè đồng hành ở bên, có người sẵn lòng đưa tay giúp đỡ mới là điều khó khăn.

Bạn từ một kẻ thấp cổ bé họng trở thành một giám đốc hô mưa gọi gió, dù bạn có ra sao thì người đó vẫn dắt tay bạn, cùng bạn vượt qua bao sóng gió. Nhưng ngược lại, khi bạn từ vị trí trên cao ngã xuống, họ chưa chắc đã còn là “bạn bè”.

Có thể hôm nay, hai người vừa cùng nhau ăn một bữa cơm, thậm chí đi du lịch cùng nhau... Nhưng ngày mai bạn có khó khăn, đừng cho rằng tất cả đều sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ. Họ sẽ không nghe máy hay thậm chí viện đủ cớ để không giúp đỡ mà bạn vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận.

Hãy nhớ rằng, người muốn đưa tiễn bạn về nhà, đông nam tây bắc đều sẽ thuận đường. Người muốn cùng bạn ăn cơm, chua ngọt đắng cay đều thích ăn. Người muốn gặp bạn thì cả ngày 24 giờ, thế nào cũng có thời gian rảnh.

Nếu thực sự gặp được một người như vậy, đó chắc chắn là một đồng đội đáng tin cậy, hãy đối xử thật tốt với người đồng đội này bạn nhé.

Người muốn đưa tiễn bạn về nhà, đông nam tây bắc đều sẽ thuận đường; Người muốn cùng bạn ăn cơm, chua ngọt đắng cay đều thích ăn; Người muốn gặp bạn thì cả ngày 24 giờ, thế nào cũng có thời gian rảnh. Ảnh minh họa: Aboluowang

Lời kết

Trong cuộc sống, số người chúng ta quen biết có thể nhiều vô kể,số người chúng ta giao tiếp, thân quen cho đến xã giao lại không thể kể hết. Vậy nhưng, không phải ai cũng có thể trở thành quý nhân của cuộc đời.

Không phải ai cũng sẵn lòng đem những gì mình biết, truyền lại và dẫn dắt người khác. Không phải ai cũng sẵn lòng chỉ ra năng lực và ưu điểm tỏa sáng của một người. Không phải ai cũng sẵn lòng dang tay cưu mang, giúp đỡ khi bạn khi rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn.

Nếu gặp được người nào có thể làm cho bạn 3 điều trên, nhất định phải trân trọng họ.

*Nguồn: Aboluowang