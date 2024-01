MB lọt Top 13 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023

Ngày 18/01/2024, lễ vinh danh Top 500 Doanh nghiệp Lớn nhất Việt Nam năm 2023 đã được tổ chức tại TP.HCM. Trong bảng xếp hạng, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được vinh dự có mặt trong Top 20 doanh nghiệp hàng đầu việt nam và Top 13 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2023.



Bảng xếp hạng VNR500 đã bước sang năm thứ 17 trên chặng đường tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có quy mô lớn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và ổn định, những doanh nghiệp đã cho thấy bản lĩnh kiên cường trước những cơn sóng biến động bất ngờ từ bối cảnh quốc tế và sự giảm tốc tăng trưởng của nền kinh tế. Bảng xếp hạng này cũng góp phần giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cộng đồng kinh doanh cũng như các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Bảng xếp hạng này được nhiều giới đầu tư cũng như giới truyền thông theo dõi sát sao và là cơ sở để đánh giá sức mạnh tài chính của một ngân hàng. Vì thế, việc được vinh danh ở Top 20 doanh nghiệp hàng đầu việt nam và Top 13 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2023 như một cách MB thể hiện sự tin tưởng của khách hàng, đối tác cũng như sự ghi nhận của các tổ chức uy tín.

Trong năm vừa qua, MB đã có sự tăng trưởng đột phá trong việc chuyển đổi số. Ngân hàng đã không ngừng sáng tạo, cải tiến, tiên phong ra mắt các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đa dạng hóa về dịch vụ, sản phẩm theo từng nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, MB cũng đã duy trì và thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh đã đề ra và có sự tăng trưởng ổn định trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Trong vòng hơn 1 năm, MB đã cho ra mắt dòng thẻ MB Hi Collection. Đây là dòng thẻ đa năng 2 trong 1 tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ ATM. Nhờ đó, khách hàng có thể cá nhân hóa nhu cầu sử dụng, trong khi vẫn đảm bảo các yếu tố về an toàn và bảo mật. Đây cũng là một bước đi đột phá của MB, góp phần mở ra một xu hướng thẻ mới tại Việt Nam đồng thời mang lại những trải nghiệm chi tiêu không tiền mặt dễ dàng, thuận tiện. Bên cạnh đó, dòng thẻ MB Hi Collection còn thu hút khách hàng vì không cần phải chứng minh tài chính, hạn mức tín dụng được cấp tự động khi người dùng đạt đủ điều kiện, khách hàng chi tiêu càng nhiều thì hạn mức càng cao.

Không dừng lại ở đó, trong cuộc đua với công nghệ và ứng dụng số, MB tiếp tục mang đến Stellar - vòng thời trang thanh toán đầu tiên tại Việt Nam. Vòng thời trang thanh toán MB Stellar là một sản phẩm giúp người dùng có thể tự tin mua sắm mà không cần điện thoại thông minh hay ví tiền. Chiếc vòng này được gắn trên cổ tay và người dùng có thể thanh toán mọi hóa đơn tại máy POS một cách dễ dàng. Không những thế, MB Stellar được tích hợp bên trong chip công nghệ hiện đại "2-in-1", không có thông tin số thẻ hay tên chủ thẻ, đảm bảo an toàn, bảo mật tối đa cho khách hàng.

Xu thế toàn cầu đang chuyển hướng sang phát triển bền vững và thực hành kinh doanh có trách nhiệm và tại Việt Nam, MB là đơn vị tiên phong áp dụng ESG (môi trường, xã hội, quản trị) vào hoạt động kinh doanh. Ngay từ năm 2017, MB đã chú trọng đến các hoạt động ESG và đến năm 2023, MB cam kết thực hiện chiến lược ESG một cách bài bản, theo chuẩn đo lường quốc tế.

Cũng nhờ đó, MB được đánh giá cao trong các nỗ lực không ngừng sáng tạo, cải tiến, tiên phong ra mắt các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đa dạng hóa về dịch vụ, sản phẩm theo từng nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng.

Có thể nói, việc Ngân hàng TMCP Quân Đội được vinh danh trong Top 20 doanh nghiệp hàng đầu việt nam và Top 13 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2023 là một sự khẳng định vị thế vững chắc của MB trong ngành ngân hàng Việt Nam.