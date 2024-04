MB Mastercard Hi Green - Thẻ ngân hàng xanh vì tương lai bền vững

Trong những năm qua, MB được xem là doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính hàng đầu với những sản phẩm đột phá như vòng thời trang thanh toán MB Stellar, bộ thẻ đa năng MB Hi Collection. Không dừng lại ở đó, MB muốn sự phát triển của mình đi liền với tính bền vững, hướng tới trở thành Ngân hàng xanh khi cho ra mắt thẻ MB Mastercard Hi Green, một sản phẩm đối ứng chi tiêu khách hàng để góp phần xây dựng các dự án vì môi trường và xã hội.



Dùng thẻ ngân hàng xanh, vì một tương lai xanh

Lấy cảm hứng từ các hoạt động bảo vệ môi trường, MB Mastercard Hi Green nổi bật với thiết kế từ hình ảnh thiên nhiên và các hoạt động phát triển bền vững như tái chế, sử dụng năng lượng tái tạo. Đặc biệt, bao bì và phôi thẻ được làm 100% từ nhựa tái chế (recycled-PVC), giúp giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến môi trường.

Bộ sưu tập thẻ Hi Green với chất liệu r-PVC thân thiện với môi trường

Với mục tiêu lan tỏa lối sống xanh, mỗi điểm chạm trên hành trình sử dụng thẻ được thiết kế để luôn đem lại giá trị cho cộng đồng. Cụ thể, MB sẽ đóng góp 55,000 VNĐ từ phí phát hành thẻ vật lý và đối ứng 1% doanh số chi tiêu của khách hàng vào các dự án môi trường và xã hội. Phần đối ứng được trích từ ngân sách MB, không ảnh hưởng đến giao dịch của chủ thẻ. Khách hàng có thể theo dõi khoản đóng góp của mình ngay trên App MBBank, và sẽ được MB trao danh hiệu tương xứng.

Nhằm khuyến khích chủ thẻ chi tiêu xanh, MB dành tặng khách hàng loạt ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. Nổi bật, chủ thẻ MB Mastercard Hi Green được nhận nhận ưu đãi 50% tại Xanh SM, giảm 15% khi mua sản phẩm chuỗi thời trang xanh Coolmate, giảm đến 50,000 VNĐ khi chi tiêu tại hãng mỹ phẩm thuần chay Cocoon, cùng ưu đãi lên đến 30% khi đăng ký học tại các trung tâm giáo dục phát triển bền vững. Hiện MB thu hút hàng triệu khách hàng mở thẻ mới mỗi năm và nằm trong nhóm Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chi tiêu thẻ. Đối với thẻ Hi Green, đây là dòng thẻ có ưu đãi tại mạng lưới xanh dẫn đầu thị trường, xuyên suốt 365 ngày cho chủ thẻ.

Thẻ MB Hi Green cùng vô vàn ưu đãi từ Xanh SM, Cocoon, Coolmate, và nhiều đối tác khác.

Hi Green - Khi chiếc thẻ mang ý nghĩa cộng đồng

Không chỉ là thẻ ngân hàng đơn thuần, MB Mastercard Hi Green mang trong mình sứ mệnh lan tỏa lối sống xanh và thông qua việc chi tiêu của chủ thẻ, đóng góp cho các dự án xã hội. Hiện ngân hàng phối hợp với doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds, nhằm sử dụng ngân sách đối ứng từ thẻ Hi Green để cải tạo bãi rác tự phát trên toàn quốc thành sân chơi sinh thái, đem lại không gian kết nối xanh cho cộng đồng.

Trước đó, từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, MB tổ chức giải chạy cộng đồng Hi Green - Bình Minh Xanh nhằm đối ứng 3,000 VNĐ cho mỗi km chạy vào dự án cải tạo bãi rác thành sân chơi. Kết thúc sự kiện, chương trình ghi nhận hơn 30,000 vận động viên tham gia với tổng quãng đường chạy lên đến 2,8 triệu km, đối ứng thành công hơn 8 tỷ VNĐ. Hiện sân chơi đầu tiên đã được khánh thành tại Phúc Tân, thuộc Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiếp nối thành công của giải chạy, MB ra mắt thẻ ngân hàng xanh Hi Green, tiếp tục hành trình lan tỏa lối sống xanh tới cộng đồng.

Sân chơi sinh thái Phúc Tân - "trái ngọt" đầu tiên của dự án Hi Green

Với thẻ Hi Green, việc sống xanh sẽ không còn khó khăn hay xa vời, mà xuất phát từ chính những hoạt động đơn giản, thường nhật. Để mở thẻ Hi Green, khách hàng chỉ cần truy cập App MBBank, chọn mục Dịch vụ thẻ, sau đó chọn bộ sưu tập thẻ Hi Collection và chọn loại thẻ Hi Green mong muốn hoặc sở hữu ngay thẻ từ Shopee Mall MBBank.

Khám phá thêm về thẻ Hi Green và chung tay xây dựng tương lai xanh cùng MB tại đây: https://bit.ly/MB-Mastercard-HiGreen