MB tung gói tín dụng 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp SME

Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu dịch bệnh được khống chế kịp thời trong quý I/2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,27% so với năm trước, còn nếu dịch được khống chế trong quý II/2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,09% so với năm trước. Để thúc đẩy nền kinh tế vượt qua thách thức, đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8% như kế hoạch đã định, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có những giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp. Trong ngành ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 541/NHNN-TD chỉ đạo toàn hệ thống có biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau chỉ đạo này, các ngân hàng như Vietcombank, Agribank, MBBank, VPBank… đã vào cuộc, công bố nhiều giải pháp thiết thực, thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ các khách hàng, nhất là khối doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện tại, sớm hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi động trở lại.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) cho biết, Ngân hàng đang tích cực triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - một trong những phân khúc khách hàng chiến lược quan trọng của Ngân hàng. Gói tín dụng có lãi suất cho vay ưu đãi đối với khoản vay ngắn hạn và trung dài hạn.

Tại MB, ông Đinh Như Tuynh, Giám đốc khối doanh nghiệp vừa và nhỏ chia sẻ, bên cạnh những hỗ trợ cho doanh nghiệp cụ thể bằng cách giảm chi phí vốn, mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng, MB chủ động rà soát tình hình kinh doanh của các khách hàng doanh nghiệp thuộc các ngành nghề lĩnh vực lĩnh vực vận tải, du lịch, nhà hàng - ăn uống, đại lý du lịch, các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc; khách hàng mà nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính từ Trung Quốc … để đánh giá dòng tiền, lên phương án cấu trúc cho doanh nghiệp ổn định hoạt động kinh doanh và nhanh chóng vượt qua khó khăn.

Để hỗ trợ khách hàng phát triển lành mạnh, từ đầu năm 2019, MB đã ra mắt sản phẩm "SME Care by MB", cung cấp nhiều giải pháp cho doanh nghiệp, như truyền thông, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp… Những hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động dài hạn để hoàn thiện chiến lược ngân hàng cộng đồng, bên cạnh chiến lược ngân hàng số hiện nay tại MB. "Chúng tôi không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, mà luôn nỗ lực thấu hiểu khách hàng, đồng hành cùng khách hàng. Khi doanh nghiệp mạnh hơn, Ngân hàng cũng sẽ mạnh hơn", ông Tuynh nói.

Với mong muốn đồng hành và sẻ chia, MB luôn nỗ lực để mang những sản phẩm dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh.