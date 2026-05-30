MBA trong kỷ nguyên AI: Học gì khác so với trước?

Lúc này, giá trị của MBA không còn nằm ở việc truyền tải thêm thật nhiều lý thuyết mà là nâng cao năng lực phân tích, tư duy phản biện, khả năng đánh giá và ra quyết định thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của AI.

Chỉ trong vài phút, AI có thể tổng hợp báo cáo thị trường, phân tích hành vi khách hàng, đề xuất chiến lược marketing hay xây dựng kế hoạch tài chính với khối lượng dữ liệu mà trước đây doanh nghiệp cần nhiều ngày xử lý. Khi công nghệ ngày càng rút ngắn khoảng cách về thông tin, lợi thế của nhà quản lý không còn là biết nhiều hơn, mà là khả năng đặt đúng câu hỏi, phản biện dữ liệu và đưa ra quyết định hiệu quả.

Xu hướng này được phản ánh trong Báo cáo The Future of Jobs Report 2025 của World Economic Forum với hơn 1.000 nhà tuyển dụng toàn cầu. Báo cáo cho thấy AI và dữ liệu lớn là nhóm kỹ năng tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, song song với công nghệ, doanh nghiệp vẫn coi trọng những năng lực cốt lõi của con người như tư duy phân tích, khả năng thích ứng, lãnh đạo và tinh thần học hỏi liên tục.

Khảo sát Microsoft Work Trend Index 2026 cũng cho thấy 86% người dùng AI xem kết quả do AI tạo ra chỉ là điểm khởi đầu thay vì đáp án cuối cùng. Hai kỹ năng quan trọng nhất khi làm việc cùng AI là kiểm định chất lượng đầu ra và tư duy phản biện.

AI buộc chương trình đào tạo MBA tái cấu trúc

Trong nhiều năm, MBA được xem là môi trường giúp hệ thống hóa kiến thức quản trị và điều hành doanh nghiệp. Nhưng khi AI có thể tổng hợp gần như mọi thông tin chỉ sau vài giây, các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp cần một chương trình MBA cần trang bị cho họ năng lực xử lý thông tin phức tạp, phản biện đa chiều, ra quyết định trong điều kiện thiếu chắc chắn và dẫn dắt tổ chức trước những thay đổi liên tục của thị trường.

Điều đó buộc các chương trình MBA phải tái cấu trúc theo hướng thực tiễn hơn, tăng cường trải nghiệm thực tế thay vì chỉ truyền tải lý thuyết.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT) đang áp dụng với chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tích hợp AI (SEMBA in AI), thông qua trải nghiệm học tập tích hợp AI, tăng cường tranh biện, xử lý tình huống và kết nối với các bài toán doanh nghiệp thực tế.

AI không chỉ xuất hiện như một chủ đề học tập mà trở thành một phần của quá trình học. Học viên được tiếp cận cách sử dụng AI để phân tích dữ liệu, xây dựng phương án vận hành, đánh giá chiến lược kinh doanh, đồng thời học cách phản biện và kiểm định chất lượng các đề xuất do AI tạo ra trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

FSB cũng triển khai cách tiếp cận mới với các học phần như Quản trị tổ chức và nguồn nhân lực ứng dụng AI; Quản trị Marketing & Trải nghiệm khách hàng ứng dụng AI theo hướng tăng trải nghiệm thực tiễn. Học viên chủ động tiếp cận học liệu trước, còn thời lượng trên lớp được tập trung cho tranh biện, phân tích case study và xử lý bài toán quản trị thực tế.

Lớp học SeMBA in AI tại FSB

Theo TS. Trần Quang Huy, Trưởng Ban Đào tạo Viện Quản trị & Công nghệ FSB, mục tiêu của mô hình là giúp học viên phát triển năng lực điều hành trong môi trường doanh nghiệp đang thay đổi bởi AI và dữ liệu.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn xây dựng một trải nghiệm học tập đa chiều, nơi học viên không chỉ tiếp cận tri thức quản trị hiện đại mà còn rèn luyện khả năng tư duy phản biện, ra quyết định và thích nghi trước những thay đổi nhanh của môi trường kinh doanh."

Tăng cường tiếp cận tri thức toàn cầu

Một thay đổi khác của MBA trong kỷ nguyên AI là cách tiếp cận tri thức. Nếu trước đây, lợi thế của chương trình phần nào nằm ở việc sở hữu nguồn học liệu riêng, thì hiện nay, khi kiến thức trở nên phổ cập hơn bao giờ hết, giá trị của MBA nằm nhiều hơn ở khả năng chọn lọc, kết nối và ứng dụng tri thức vào các tình huống kinh doanh thực tế.

Thay vì bó hẹp trong giáo trình nội bộ, học viên SeMBA in AI được tiếp cận học liệu từ các tổ chức học thuật quốc tế như University of Minnesota hay IESE Business School, kết hợp với nền tảng học tập số và công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu.

Học viên SeMBA in AI trong Lễ Khai giảng tại Hà Nội

Theo đại diện FSB, điều này giúp học viên mở rộng góc nhìn điều hành trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phải cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Trong một thế giới nơi công nghệ có thể tạo ra câu trả lời chỉ trong vài giây, MBA không còn là nơi bổ sung kiến thức quản trị, mà phải trở thành môi trường giúp học viên rèn luyện năng lực điều hành, phản biện và thích nghi trước những biến động liên tục của thị trường. Đây cũng là hướng đi mà chương trình SeMBA in AI của FSB đang theo đuổi thông.

Chương trình MBA tích hợp AI được triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ.