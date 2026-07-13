Mbappé ghi bàn bằng chân, ghi điểm bằng tiếng Anh!

World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết khi 4 đội tuyển mạnh nhất đã lộ diện, mọi sự chú ý đang đổ dồn về màn đại chiến đầu tiên giữa Pháp và Tây Ban Nha vào ngày 15/7 tới đây, nơi Kylian Mbappé sẽ đối đầu với hiện tượng tuổi teen Lamine Yamal.

Thế nhưng, trước cả khi trận đấu diễn ra, ngôi sao của tuyển Pháp Kylian Mbappé đã gây chú ý theo một cách rất khác khi đoạn phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh của anh với tờ Vanity Fair bất ngờ viral trở lại, khiến nhiều khán giả quốc tế bất ngờ trước khả năng ngoại ngữ cùng phong thái giao tiếp của anh.

Video phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh của Kylian Mbappé anh với Vanity Fair. (Nguồn: Vanity Fair)

Trong video phỏng vấn được Vanity Fair đăng tải từ tháng 5, Mbappé chia sẻ hoàn toàn bằng tiếng Anh về cuộc sống sau khi chuyển đến CLB Real Madrid. Tiền đạo sinh năm 1998 kể rằng điều khiến anh bất ngờ nhất khi đặt chân đến thủ đô của Tây Ban Nha là sự thân thiện của người dân, nền văn hóa cởi mở, thời tiết dễ chịu và ẩm thực hấp dẫn.

Anh cũng hài hước so sánh nhịp sống giữa Pháp và Tây Ban Nha khi cho biết người Madrid thường ăn tối rất muộn và luôn giữ tinh thần "Tranquilo" (cứ bình tĩnh), tận hưởng cuộc sống một cách thong thả. Mbappé cho biết anh thực sự yêu thích khoảng thời gian sống tại Madrid và xem việc được khoác áo Real Madrid là một đặc ân khi đây là CLB có lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới.

Ngoài ngôn ngữ, Mbappé còn được đánh giá cao ở kỹ năng giao tiếp. Anh kết hợp biểu cảm gương mặt, cử chỉ tay và nụ cười rất tự nhiên

Đáng chú ý, khả năng sử dụng tiếng Anh của Mbappé nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng quốc tế. Nhiều ý kiến nhận xét anh nói khá mạch lạc, gần như không ngập ngừng hay phải dừng lại quá lâu để lựa chọn từ vựng. Anh sử dụng linh hoạt các từ nối và cụm từ đệm như "to be honest", "you know", "like"... , giúp cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên thay vì mang cảm giác "đọc thuộc" hay gượng gạo.

Dù vẫn giữ chất giọng Pháp đặc trưng, cách phát âm của Mbappé được nhận xét là rõ ràng, dễ nghe và đủ để truyền tải thông điệp một cách hiệu quả. Về từ vựng, tiền đạo người Pháp sử dụng khá linh hoạt nhiều cách diễn đạt mang tính biểu cảm như "genuinely" (thực sự), "welcoming" (hiếu khách), "peaceful" (yên bình), "blessing" (đặc ân, may mắn)... phù hợp với từng ngữ cảnh.

Dù vẫn xuất hiện một vài lỗi ngữ pháp nhỏ thường gặp ở người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, chẳng hạn cách dùng "there is many Madrid fans" (chuẩn phải là "there are" ), hoặc cấu trúc "when I used to arrive" dùng chưa thực sự chuẩn ngữ cảnh. Tuy nhiên, những lỗi này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến việc truyền tải ý nghĩa của câu nói.

Dù vẫn xuất hiện một vài lỗi ngữ pháp nhỏ thường gặp ở người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai nhưng hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến việc truyền tải ý nghĩa của câu nói

Ngoài ngôn ngữ, Mbappé còn được đánh giá cao ở kỹ năng giao tiếp. Anh kết hợp biểu cảm gương mặt, cử chỉ tay và nụ cười rất tự nhiên, giúp cuộc phỏng vấn trở nên gần gũi hơn. Cách anh hài hước so sánh ẩm thực Pháp với Tây Ban Nha hay khéo léo đưa từ tiếng Tây Ban Nha "Tranquilo" vào một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh cũng được nhiều người xem nhận xét là duyên dáng và thông minh, vừa thể hiện sự hòa nhập với cuộc sống tại Madrid, vừa giữ được niềm tự hào về quê hương.

Trên nhiều diễn đàn quốc tế, không ít khán giả nhận xét Mbappé có phong thái trả lời phỏng vấn rất cuốn hút, phát âm rõ ràng và phản xạ nhanh. Một số ý kiến thậm chí ví cách anh giao tiếp bằng tiếng Anh "mượt như MC" nhờ khả năng dẫn dắt câu chuyện, biểu cảm linh hoạt và giữ nhịp hội thoại rất tốt.

Nền tảng học vấn góp phần tạo nên khả năng ngoại ngữ của Mbappé

Khả năng ngoại ngữ của Kylian Mbappé không phải là điều xuất hiện trong ngày một ngày hai mà được xây dựng từ nền tảng học tập và môi trường phát triển từ khi còn nhỏ.

Mbappé sinh năm 1998 tại Bondy, ngoại ô Paris (Pháp). Anh từng theo học tại một trường Công giáo tư thục và được các giáo viên đánh giá là học sinh thông minh, có kết quả học tập tốt dù khá hiếu động.

Mbappé sinh năm 1998 tại Bondy, ngoại ô Paris (Pháp) (Ảnh: The National News)

Trong thời gian theo học tại Học viện bóng đá quốc gia Clairefontaine - một trong những trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ danh tiếng nhất nước Pháp, Mbappé vẫn duy trì việc học văn hóa song song với tập luyện và hoàn thành chương trình tú tài STMG (Khoa học và Công nghệ Quản lý) vào năm 2016.

Từ năm 15 tuổi, Mbappé bắt đầu học thêm tiếng Tây Ban Nha. Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao, anh hiện có thể giao tiếp thành thạo cả tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Việc liên tục làm việc trong môi trường quốc tế, thi đấu tại Champions League, World Cup cũng như sinh hoạt cùng các đồng đội đến từ nhiều quốc gia khác nhau giúp Mbappé có điều kiện rèn luyện ngoại ngữ mỗi ngày.

Anh hiện có thể giao tiếp thành thạo cả tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (Ảnh: AllFootball)

Không chỉ vậy, tiền đạo người Pháp cũng được đánh giá là người chủ động tìm hiểu các nền văn hóa và luôn sẵn sàng sử dụng ngoại ngữ trong các buổi họp báo, phỏng vấn hay giao lưu với người hâm mộ.

Chính nền tảng học vấn, sự chủ động học hỏi và môi trường làm việc toàn cầu đã góp phần giúp Mbappé xây dựng hình ảnh của một ngôi sao bóng đá hiện đại, không chỉ xuất sắc trên sân cỏ mà còn tự tin trong giao tiếp quốc tế.