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Mbappe xuất sắc nhất trận Pháp hạ 2-3 Maroc: San bằng 8 bàn của Messi, lập kỷ lục chưa từng có tại World Cup

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Tiền đạo Mbappe lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup.

Tỏa sáng rực rỡ trong trận tứ kết World Cup 2026 khi Pháp đánh bại 2-0 Maroc, tiền đạo Kylian Mbappe không chỉ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo mà còn chính thức điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới với một kỷ lục chưa từng có.

Mbappe xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: Getty)

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu và cuộc đua giày vàng nghẹt thở

Bàn thắng quý như vàng vào lưới Maroc chính là pha lập công thứ 8 của Kylian Mbappe tại kỳ World Cup 2026. Với bàn thắng này, tiền đạo 27 tuổi đã chính thức điền tên mình vào lịch sử giải đấu với tư cách là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 8 bàn thắng mỗi kỳ tại hai kỳ World Cup khác nhau (8 bàn năm 2022 và 8 bàn năm 2026). Đây là một cột mốc vô tiền khoáng hậu mà ngay cả những vị vua dội bom trong quá khứ cũng chưa từng chạm tới. Đáng nói, con số 8 bàn tại kỳ World Cup 2026 vẫn chưa dừng lại khi Pháp đã giành quyền vào bán kết.

Thành tích săn bàn đáng nể này cũng giúp thủ quân đội tuyển Pháp san bằng cách biệt với Lionel Messi trên đỉnh danh sách Vua phá lưới World Cup 2026, khi cả hai siêu sao hiện đều đã sở hữu 8 pha lập công. Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng năm nay đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi cả hai đội bóng đều đã ghi tên mình vào các vòng đấu quyết định.

Mbappe đã có 8 bàn thắng ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Tính trên bảng xếp hạng các chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu qua mọi thời đại, tổng số bàn thắng của Mbappe đã được nâng lên con số 20 bàn sau 20 trận đấu tại các kỳ World Cup. Dù vậy, anh vẫn đang kiên trì bám đuổi Lionel Messi – người đang độc chiếm vị trí số một lịch sử với tổng cộng 21 bàn thắng qua các kỳ tham dự. Với việc giải đấu năm nay vẫn còn những trận đấu phía trước và con số bàn thắng chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng lên, cuộc đại chiến giữa hai số 10 hứa hẹn sẽ còn cống hiến cho người hâm mộ những màn bám đuổi đi vào lịch sử.

Theo Tiên Tiên

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