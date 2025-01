MBS đạt 930 tỷ LNTT, tăng trưởng 30%

MBS có kết quả kinh doanh 2024 ấn tượng dù thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam khép lại năm 2024 ở ngưỡng 1.267 điểm, tăng 12,1% so với đầu năm. Thanh khoản trung bình cả năm 2024 đạt khoảng 21,5 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, diễn biến thị trường chỉ sôi nổi trong nửa đầu năm; phần lớn thời gian còn lại của năm 2024, chỉ số VN-index chủ yếu đi ngang trong biên độ 100 điểm. Thanh khoản cũng theo đó nhanh chóng suy giảm xuống chỉ còn trung bình 17,5 nghìn tỷ đồng mỗi phiên trong 6 tháng cuối năm, thấp hơn 29% so với nửa đầu năm. Thậm chí trong tháng 12 đã xuất hiện nhiều phiên giao dịch có mức thanh khoản dưới 10 nghìn tỷ đồng.

Theo thông tin trao đổi từ một đại diện của MBS, Công ty này có kết quả kinh doanh 2024 rất ấn tượng mặc dù TTCK Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Doanh thu 2024 đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng 71% so với 2023. LNTT cao kỷ lục, đạt 930 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm trước. Vốn CSH đạt hơn 6.900 tỷ đồng, tăng 37%; nhằm tăng khả năng phục vụ tốt hơn nhu cầu về dư nợ cho NĐT. Huy động vốn bình quân năm 2024 đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 83% so với 2023. Tổng tài sản kết năm đạt hơn 22.000 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước. Số lượng khách hàng phát triển mới trong năm 2024 của MBS tăng khoảng 4 lần so với năm 2023. Dù thị trường quý 4 khá trầm lắng, đặc biệt vào tháng 11 và 12; MBS lại ghi dấu về thị phần môi giới ở mức 5,16% lên vị trí Top 6, tăng 1 bậc so với quý trước. Bên cạnh đó, thị phần phái sinh của MBS cũng đã tăng gần gấp đôi so với 2023 và lên 2 bậc ở vị trí Top 5 trên HNX.

MBS Mobile App 2 lần vươn lên vị trí Top 1 App CTCK trên cả 2 chợ: App Store & CH Play

Là thành viên của Tập đoàn Ngân hàng Quân đội (MB Group) – MBS cũng được thừa hưởng những ưu thế về kết quả chuyển đổi số từ MB. Nhằm liên tục năng cao trải nghiệm của khách hàng, MBS thường xuyên tối ưu và cải tiến giúp App, web trading của Công ty luôn nhẹ và mượt. MBS Mobile App cũng là một trong những ứng dụng tiên phong triển khai các công nghệ tăng cường bảo mật, giúp kiểm soát các rủi ro trên thiết bị người dùng, đảm bảo an toàn cho các giao dịch của nhà đầu tư. Năm 2024, các NĐT đã thực hiện đặt khoảng 15 triệu lệnh giao dịch qua MBS; trong đó 98% được thực hiện trên nền tảng online.

Những nỗ lực trong quá trình chuyển đổi số đã được các NĐT tin dùng, đánh giá cao với kết quả thực tế: năm 2024 MBS Mobile App đã 2 lần vươn lên vị trí Top 1 App CTCK trên cả 2 chợ App Store & CH Play vào tháng 10 và tháng 12, tạo khoảng cách khá xa với app CTCK đứng thứ 2. Một cách chính thức, MBS được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2024 – do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức và nhận giải thưởng Most innovative Online Trading Platform in Vietnam do Tạp chí The Global Economics tổ chức.

MBS liên tục tri ân khách hàng bằng các chương trình ưu đãi chất lượng, đặc biệt trong năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty

Sau chuỗi Chương trình miễn phí giao dịch trọn đời trong năm 2024; MBS tiếp tục ưu đãi vô cùng hấp dẫn này cho các NĐT ngay từ đầu năm 2025. Thông thường, các CTCK lớn sẽ áp dụng chính sách miễn phí không xác định thời hạn hoặc miễn phí ngắn hạn theo tháng. Ngược lại, các công ty áp dụng chính sách miễn phí giao dịch trọn đời đa phần là các CTCK nhỏ. MBS là CTCK duy nhất nằm trong top đầu nhưng vẫn sẵn sàng áp dụng chính sách miễn phí giao dịch trọn đời cho khách hàng.

Được biết khi sử dụng đòn bẩy tài chính tại MBS, nhà đầu tư sẽ được hoàn lại 100% lãi vay margin cho các món giải ngân của ngày đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình. Hạn mức vay có thể lên tới hàng trăm triệu đồng trên mỗi khách hàng. Đây là cơ hội để những NĐT lần đầu sử dụng margin vừa tiết kiệm chi phí lãi vay, vừa dỡ bỏ gánh nặng tâm lý vì được thoải mái trải nghiệm mà không phải lo về khoản lãi.

Không chỉ dành ưu đãi hấp dẫn cho các NĐT lần đầu dùng margin, MBS còn triển khai chương trình lãi suất cực thấp, hướng tới nhóm NĐT đã quen thuộc với công cụ margin. Ở mức lãi suất 8%/năm, NĐT được áp dụng trong vòng 6 tháng (thay vì thời hạn thường là 3 tháng) cho tất cả các mã chứng khoán. Hạn mức cho một khách hàng trong chương trình lên đến 1 tỷ đồng, cao gấp đôi hạn mức đối với một số chương trình tương tự của các CTCK khác, và không bị giới hạn trong một số mã chứng khoán nhất định. Nếu NĐT mong muốn dùng đòn bẩy để tận dụng cơ hội thị trường trong năm mới 2025, thì lãi suất margin 8%/năm của MBS là lựa chọn hàng đầu, đáng để cân nhắc so với mặt bằng chung trên thị trường.

Năm 2025 dự báo sẽ có nhiều tín hiệu tích cực cho TTCK khi nền kinh tế Việt Nam tiếp đà phát triển tốt từ 2024 và; khả năng năng hạng thị trường mở ra cơ hội thu hút ròng vốn quốc tế, giúp mở rộng quy mô và tính thanh khoản của thị trường. Có thể thấy khi lựa chọn MBS, các NĐT sẽ được hưởng những lợi ích hấp dẫn bậc nhất thị trường, luôn an tâm với uy tín và danh tiếng của CTCK lớn đã đồng hành cùng TTCK từ những ngày đầu tiên.