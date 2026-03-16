MBS: Xu hướng tăng dài hạn chưa bị phá vỡ, dòng tiền vẫn âm thầm “săn đón” cơ hội ở một số nhóm cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Việt Nam chiếu khấu khá mạnh với mức giảm 266 điểm (tức mất gần -14%) chỉ trong 2 tuần và đã giảm -286 điểm (-15%) kể từ đỉnh.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá xu hướng tăng dài hạn của thị trường vẫn tiếp diễn chừng nào cận dưới vùng tích lũy kéo dài 4 tháng cuối năm 2025 (1.600 điểm) chưa bị xuyên thủng.

Trong ngắn hạn, thị trường đang trong nhịp giảm khi chỉ số để mất các ngưỡng trung bình hay được quan sát như MA20, MA50, … hỗ trợ ngắn hạn 1.650 điểm, kháng cự 1.750 điểm.

Nhóm phân tích của MBS cũng chỉ ra một tín hiệu tích cực có thể hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới. Theo đó, tranh thủ nhịp điều chỉnh ngắn, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người thân đã đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu, với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ước tính có 14 giao dịch nội bộ có thể diễn ra trong vòng một tháng tới, với tổng quy mô khoảng 3.062 tỷ đồng, tính theo thị giá ngày 11/3.

Thương vụ đáng chú ý nhất là của ông Trần Vũ Minh, con trai của ông Trần Đình Long, Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát. Doanh nhân này dự kiến chi khoảng 1.300 tỷ đồng để "gom" 50 triệu cổ phiếu HPG sau khi thị giá HPG hôm 9/3 xuống đáy 6 tháng.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh các quỹ ETF thực hiện tái cơ cấu danh mục quý I/2026 và nhóm Bluechips chịu áp lực bán, dòng tiền nhiều khả năng sẽ dịch chuyển sang nhóm Midcap và Smallcap khi một số cổ phiếu đã giảm về vùng đáy thuế quan hồi tháng 4 hoặc tháng 5/2025.

Với diễn biến dịch chuyển dòng tiền như vậy, MBS cho rằng thị trường sẽ khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn. Thậm chí, VN-Index vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh để kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.650 điểm hoặc thấp hơn. Dù vậy, diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu sẽ có sự phân hóa rõ nét hơn.

Về chiến lược, MBS dự báo thị trường có thể điều chỉnh thêm song cổ phiếu đang cho thấy có sự phân hóa tích cực, tức không giảm đồng loạt như trước. "Nhà đầu tư có thể mua thăm dò đối với cổ phiếu trong nhóm vừa và nhỏ như BĐS, Chứng khoán, Đầu tư công, Bảo hiểm, Ngân hàng", báo cáo chỉ rõ.﻿

Biến số quốc tế vẫn chưa đạt đỉnh

Tuy nhiên, dư địa hồi phục của thị trường vẫn bị kìm hãm bởi những biến số quốc tế ngày càng nóng lên.

Theo MBS, xung đột tại Trung Đông leo thang đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, bên cạnh đó mặt trận thương mại cũng không hề giảm sức nóng khi Mỹ có những động thái mới nhằm mục đích áp thuế quan lên hàng nhập khẩu.

Hơn sau 2 tuần sau khi xung đột Mỹ - Iran diễn ra, các chỉ số chứng khoán Mỹ như S&P 500 giảm -3,6%, Dow Jones giảm – 4,9%, chứng khoán khu vực Châu Âu sụt -6%, mức giảm mạnh thuộc về các thị trường Châu Á khi đây là khu vực chịu tác động nặng nề nhất với nguy cơ lạm phát gia tăng và chuỗi cung ứng bị đứt gãy: Chứng khoán Hàn Quốc giảm -12%, Nhật Bản sụt -8,5%, Đài Loan -5,2%, Việt Nam -9,8%,…

Những gián đoạn do xung đột Mỹ - Iran đang đặt ra những thách thức lớn đối với nền kinh tế toàn cầu cả về lạm phát, lãi suất, chính sách tiền tệ, chuỗi cung ứng… Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách tích cực tìm kiếm các biện pháp ứng phó để giảm thiểu tác động.

Trên thị trường năng lượng, tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA) thông báo các nước thành viên nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, nhằm đối phó gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng xả kho dự trữ dầu để giảm áp lực giá năng lượng và từ đầu tuần tới, Mỹ sẽ giải phóng hơn 170 triệu thùng dầu từ kho dự trữ trong vòng 120 ngày để hạ nhiệt thị trường.