MC Khánh Vy sau 6 năm nổi tiếng với màn "bắn" 7 thứ tiếng: Học vấn đỉnh cao, ngày càng xinh và dẫn toàn chương trình nổi tiếng!

Nếu nhắc đến một trong những nữ MC trẻ nhận được rất nhiều sự yêu mến hiện nay, Khánh Vy (SN 1999) là cái tên không thể bỏ qua. Cách đây 6 năm, cô nàng nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội nhờ clip nói 7 ngôn ngữ gồm tiếng Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật và tiếng Việt (giọng Sài Gòn và giọng Hà Nội).



Với nhan sắc xinh xắn và khả năng ngoại ngữ đáng nể, nhiều người dự đoán Khánh Vy có tiềm năng tiến xa nếu tham gia các hoạt động nghệ thuật. Và sự thực chứng minh, cô nàng đã làm được!

Thời còn học phổ thông, MC Khánh Vy nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng"

Sau 6 năm, MC Khánh Vy đã có sự nghiệp thành công và có lượng người hâm mộ ổn định

Có thể nói, thành tích học tập của Khánh Vy duy trì tốt từ cấp 3 cho đến bậc Đại học. Cô nàng từng học trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu tại miền Trung.

Năm 2016, Khánh Vy đạt 28,03 điểm thi tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện đậu 4 trường cùng lúc là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Sau cùng, Khánh Vy lựa chọn học tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi năm 2020.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Khánh Vy đã có cho mình một loạt thành tích ngoại khóa ấn tượng. Ví dụ có thể kể đến như: Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ...

Nhan sắc ngày càng xinh là điều nhiều người nhắc đến rất nhiều khi nói về MC Khánh Vy

Sau khi ra trường, Khánh Vy quyết định gắn bó với nghề MC và sáng tạo nội dung trên MXH. Khánh Vy gây tiếng vang với các chương trình liên quan tri thức của VTV như IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Đáng chú ý hơn cả, độ nổi tiếng của Khánh Vy càng tăng cao sau khi cô nàng thay thế MC Diệp Chi trở thành "người cầm trịch" chính thức của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từ tháng 9/2021.

Hơn 1 năm gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia, Khánh Vy nhận về nhiều lời khen song cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng Khánh Vy mắc lỗi dẫn thiếu linh hoạt, hay bị vấp chữ và chưa đủ hấp dẫn so với các đàn chị. Tuy nhiên, với tuổi đời còn trẻ, khán giả vẫn đặt kỳ vọng Khánh Vy sẽ cải thiện được tài dẫn chương trình và tiến xa hơn trong tương lai.

Ở một diễn biến khác, sự phối hợp ăn ý của bộ đôi dẫn chính MC Đường Lên Đỉnh Olympia là Khánh Vy và Ngọc Huy là điểm cộng lớn của chương trình để thu hút khán giả. Ở ngoài đời, cả hai MC đều vô cùng thân thiết, thường xuyên diện đồ đôi khi xuất hiện trên sóng truyền hình khiến khán giả thích thú.

Ở chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, cô phối hợp ăn ý với MC Ngọc Huy và thường xuyên diện đồ ton sur ton khiến khán giả thích thú

Bên cạnh công việc tại đài truyền hình, Khánh Vy cũng kiếm được nguồn thu nhập lớn khi được mời tham gia dẫn chính tại các sự kiện lớn. Ngoài ra, cô nàng còn là chủ kênh YouTube gần 1,7 triệu người đăng ký và kênh TikTok với 1,6 triệu follower.

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, hẳn nhiên khối tài sản MC Khánh Vy sở hữu cũng vô cùng lớn. Thời điểm hiện tại, cô nàng đã tậu được nhiều món đồ giá trị như tự mua nhà, mua xe ô tô, sắm tủ đồ hàng hiệu với nhiều món đồ trị giá lên đến trăm triệu... MC Khánh Vy từng tâm sự, cô nàng đã bắt đầu kiếm tiền và học quản lý tài chính từ năm 2 Đại học. Được biết, nguồn thu nhập của Khánh Vy đến từ nhiều công việc cùng lúc như hợp tác với các nhãn hàng, dẫn chương trình song ngữ, đi dự sự kiện, đầu tư bất động sản và chứng khoán...

Dù có khối gia sản khổng lồ, nhưng trên trang cá nhân, nữ MC vẫn xuất hiện với hình ảnh "em gái nhà bên" thân thiện. Các bài đăng của Khánh Vy đều có nội dung nhẹ nhàng, truyền năng lượng tích cực cho giới trẻ, do đó thu hút lượng lớn khán giả là học sinh, sinh viên theo dõi.

Có thể nói, ở tuổi 23, Khánh Vy được coi là hình mẫu chuẩn "con nhà người ta" trong mắt phụ huynh khi vừa xinh lại còn giỏi giang vô cùng!

Sau 6 năm nổi tiếng, Khánh Vy càng ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn

